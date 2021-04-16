Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией обострилась с начала года. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
Эксперт считает, что в позиционных боях шансы примерно равны.
«Если же будет накопление резервов, а дальше переход в наступление, то будет операция по принуждению Украины к миру, которую должны провести вооружённые силы Российской Федерации. Сценарий, когда постреляют, постреляют, и всё это дело опять перенесётся на весну-лето следующего года, тоже вполне вероятен», — рассуждает Коротченко.
Надо действовать, исходя из того, что любой вариант возможен, но готовиться всегда нужно к худшему и иметь соответствующие варианты парирования действиям украинских войск, заключил собеседник издания.
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