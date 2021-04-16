Если в Донбассе будет эскалация ситуации без явных попыток Киева перейти в широкомасштабное наступление, ДНР и ЛНР будут парировать эти попытки Украины своими собственными силами. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Коротченко: Если США «похоронят» «Северный поток-2», то Россия будет сбивать украинскую авиацию в Донбассе © commons.wikimedia.org, Министерство обороны Российской Федерации

Эксперт считает, что в позиционных боях шансы примерно равны.

«Если же будет накопление резервов, а дальше переход в наступление, то будет операция по принуждению Украины к миру, которую должны провести вооружённые силы Российской Федерации. Сценарий, когда постреляют, постреляют, и всё это дело опять перенесётся на весну-лето следующего года, тоже вполне вероятен», — рассуждает Коротченко.

Надо действовать, исходя из того, что любой вариант возможен, но готовиться всегда нужно к худшему и иметь соответствующие варианты парирования действиям украинских войск, заключил собеседник издания.

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