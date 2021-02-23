Киевский режим и сам сейчас сталкивается с неразрешимой для него дилеммой, а контроль над Украиной ослабляет позицию контролирующего. Об этом в статье для издания Украина.ру рассуждает политолог Ростислав Ищенко

По его словам, киевские власти находятся перед выбором: либо выступить против собственных олигархов, которые могут попытаться силой свергнуть непопулярного президента, либо попытаться вынести напряжение на внешний контур, спровоцировав разморозку конфликта в Донбассе. Посольство США на Украине одобрило санкции против Медведчука © wikipedia.org

«Итак, слух о том, что «Путин нападёт, чтобы отомстить за Медведчука» может быть выгоден самому Медведчуку, как последнее средство защиты от киевской власти. Но увлекает он только киевские русофильские круги, поскольку мотивирует освобождение именно Киева», — сказал Ищенко.

По мнению Ищенко, Киев полагает, что если раскулачить олигархов, хватит не только на выплаты Западу, но и на содержание отрядов штурмовиков, при этом что-то достанется также «верному президентскому окружению».

Политолог подытожил: поскольку ситуация на Украине не стабилизируется ни в случае победы Зеленского над олигархами, ни в случае победы олигархов над Зеленским, возможность сделать следующий ход по своему выбору у Кремля сохранится надолго.

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