Если пропрезидентская партия «Слуга народа» и политсила экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» смогут бесконфликтно пережить выборы, они могут пойти на коалицию. Об этом экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев сказал в интервью изданию Украина.ру

Бизяев: У Порошенко считали Зеленского «агентом Медведчука» © Facebook, Руслан Бизяев | Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк Александр Турчинов заявил, что в случае досрочных выборов в Верховную Раду «Евросолидарность» может войти в коалицию со «Слугой народа», а Порошенко — стать премьером.

«Им ничего не мешает — у них одни лозунги, они одни цели и задачи преследуют. На выборах они, конечно же, столкнутся очень жестко, поскольку они будут работать на одном электорате. Но если они потом смогут пережить этот конфликт, который неизбежно у них случится во время выборов, то это вполне возможно… А после выборов могут быть самые удивительные коалиции», — отметил Царев.

Так, он, в частности, обратил внимание, что, несмотря на закрытие президентом Владимиром Зеленским трех телеканалов, принадлежащих депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) и последовавшие от ОПЗЖ призывы к импичменту президента, во многих облсоветах коалиции между «Слугой народа» и «Оппоплатформой» продолжают плодотворно работать.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.