На прошлой неделе, 22 января, на Украине были открыты два уголовных производства по факту возможного вмешательства Петра Порошенко и Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Об этом сообщил 27 января адвокат бывшего президента Украины Игорь Головань, слова которого приводит Telegram-канал Klymenko Time

«22 января, через два дня после инаугурации президента США, зарегистрировали два новых уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины со стороны Порошенко и Байдена», — заявил Головань.

Один из олигархов: Деркач намекнул, кто стоит за санкциями США против Дубинского © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Ранее депутат Андрей Деркач заявил, что опубликовал только 45 минут из 5 часов записей разговоров Порошенко. По его словам, Порошенко сам вел аудиозаписи бесед с представителями власти США.

Деркач заявил, что при вице-президентстве Джо Байдена на Украине Западом была построена параллельная система управления государством — «через набсоветы, соросят, НАБУ», а сейчас добавляют прокуратуру и суды.

В сентябре, во время предвыборной кампании Минфин США ввел санкции против Деркача за «вмешательство в американские выборы». В январе в санкционный список попали также ряд украинских СМИ, депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

Генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен со свой должности 3 апреля 2016 года. Известно, что он занимался расследованием фактов коррупции в компании Burisma, к которым мог быть причастен сын Джо Байдена Хантер. Предположительно, увольнение Шокина было требованием со стороны тогдашнего виц-президента США Байдена к Петру Порошенко.