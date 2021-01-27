«22 января, через два дня после инаугурации президента США, зарегистрировали два новых уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины со стороны Порошенко и Байдена», — заявил Головань.
Он добавил, что «внефракционный нардеп Андрей Деркач, Печерский суд и действующая украинская власть пытаются разрушить стратегическое партнерство между Украиной и США».
Ранее депутат Андрей Деркач заявил, что опубликовал только 45 минут из 5 часов записей разговоров Порошенко. По его словам, Порошенко сам вел аудиозаписи бесед с представителями власти США.
Деркач заявил, что при вице-президентстве Джо Байдена на Украине Западом была построена параллельная система управления государством — «через набсоветы, соросят, НАБУ», а сейчас добавляют прокуратуру и суды.
В сентябре, во время предвыборной кампании Минфин США ввел санкции против Деркача за «вмешательство в американские выборы». В январе в санкционный список попали также ряд украинских СМИ, депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.
Генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен со свой должности 3 апреля 2016 года. Известно, что он занимался расследованием фактов коррупции в компании Burisma, к которым мог быть причастен сын Джо Байдена Хантер. Предположительно, увольнение Шокина было требованием со стороны тогдашнего виц-президента США Байдена к Петру Порошенко.