Украинцы вышли на массовые протесты против повышения цен на газ в стране, несмотря на заявление президента Владимира Зеленского о том, что его отменят. Об этом 15 января сообщают украинские СМИ

Шмыгаль поговорил с МВФ о снижении цен на газ для населения © Facebook Денис Шмыгаль

По данным местного издания «Херсонцы», люди блокируют трассу. Также украинцы бастуют в Полтаве и Черкассах, где митинги проходят под стенами облгосадминистрации. Местное издание «Ратуша» сообщило, что на автомобильной дороге Н-10 в селе Ямница (Ивано-Франковская область) местные жители непрерывно ходят по пешеходному переходу и затрудняют движение транспорта.

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы должны были пойти вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. По данным Кабмина, газ будет по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона.