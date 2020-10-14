Лидер оппозиции Светлана Тихановская, объявив ультиматум Александру Лукашенко, попыталась показать, что управляет протестом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько

Кроме того, это стало реакцией на визит Лукашенко в СИЗО, так как многие решили, что это попытка достичь компромисса между оппозицией и Лукашенко.

«Испугались того, что Лукашенко провернет хитрую комбинацию, отпустив заключенных, чтобы дискредитировать их. Поэтому Тихановская сыграла на опережение. Если этих людей отпустят, она сможет заявить, что Лукашенко послушался ее ультиматума, пошел на уступки. Если не отпустит, то она сможет заявить, что Лукашенко не пошел на уступки, поэтому мы обостряем конфликт и выводим его на новый уровень», считает эксперт.

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Богдан Безпалько: Обострение ситуации в Белоруссии может быть выгодно и Лукашенко, и оппозиции © РИА Новости, Нина Зотина Светлана Тихановская отвела главе государства Александру Лукашенко почти две недели на выполнение своего ультиматума. Лидер оппозиции требует от президента отказаться от власти, освободить политзаключенных и прекратить насилие на улицах.

В противном случае Тихановская угрожает начать с 26 октября общенациональную забастовку, блокировку всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.