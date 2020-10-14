Кроме того, это стало реакцией на визит Лукашенко в СИЗО, так как многие решили, что это попытка достичь компромисса между оппозицией и Лукашенко.
«Испугались того, что Лукашенко провернет хитрую комбинацию, отпустив заключенных, чтобы дискредитировать их. Поэтому Тихановская сыграла на опережение. Если этих людей отпустят, она сможет заявить, что Лукашенко послушался ее ультиматума, пошел на уступки. Если не отпустит, то она сможет заявить, что Лукашенко не пошел на уступки, поэтому мы обостряем конфликт и выводим его на новый уровень», считает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская отвела главе государства Александру Лукашенко почти две недели на выполнение своего ультиматума. Лидер оппозиции требует от президента отказаться от власти, освободить политзаключенных и прекратить насилие на улицах.
В противном случае Тихановская угрожает начать с 26 октября общенациональную забастовку, блокировку всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.