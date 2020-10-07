Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден считает, что следующие дебаты с Дональдом Трампом стоит перенести, если его оппонент все еще будет болен коронавирусом, передает РИА Новости 7 октября

По словам Байдена, вспышка коронавируса в Белом доме — серьезная проблема, и дебаты 15 октября в Майами должны быть проведены при строгом соблюдении всех рекомендуемых мер предосторожности.

«Если у него (Трампа — ред.) всё еще будет COVID-19, нам не следует проводить дебаты», — заявил Байден. Он уточнил, что статус заболевания у Трампа в настоящее время ему неизвестен, но он готов провести дебаты при соблюдении всех необходимых протоколов.

США: хроника выборов президента, 6 октября Тим Муртау заявил, что глава государства будет здоров к этому времени и будет готов к дебатам. По его словам, у Байдена не будет «выхода из этой ситуации», а СМИ не смогут «его прикрыть».

В понедельник, 5 октября 74-летний Трамп вернулся в Белый дом после трех ночей в больнице. По словам врача, он чувствует себя хорошо и может продолжать лечение дома.

Обычный карантинный период для всех с положительным результатом на коронавирус, составляет 14 дней. Трамп объявил о своем положительном тесте в пятницу.