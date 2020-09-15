Превратив Украину и Грузию в откровенно антироссийские государства, Запад только укрепил позиции России в регионе. Теперь точно такую же ошибку он допустил в отношении Белоруссии. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в эфире радиостанции «Вести FM»

«Те, кто вас мордовал, указывают вам, как жить». Яков Кедми о Литве с Польшей в вопросе Белоруссии © commons.wikimedia/Mark Nakoykher Михаила Саакашвили относительно нападения на Южную Осетию, в результате чего Грузия окончательно выбыла из геополитической игры после российского «принуждения к миру».

Пять лет спустя, продолжил Кедми, Запад развязал «авантюру» на Украине, однако в результате Евромайдана Крым воссоединился с Россией, и США с НАТО лишились не только полуострова, но и свободы маневра в Средиземном море.

В 2020 году Запад попытался дестабилизировать ситуацию в Белоруссии в надежде оторвать от РФ ее многолетнего союзника по украинскому образцу, однако инициаторы беспорядков добились прямо противоположного результата и повторили просчет с Крымом и Грузией, считает специалист.

По его мнению, если бы президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжал свою политику многовекторности, у Запада было бы больше шансов настроить страну против Москвы, однако теперь республика вынуждена идти в сторону России.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.

Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.