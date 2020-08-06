По словам Лукашенко, в Белоруссии задержано немало людей, которые работали на дестабилизацию обстановки в государстве.
«Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе», — заявил он.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая Лукашенко.
В конце июля белорусские силовики задержали 32 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском, еще один был задержан в другом регионе страны. Они подозреваются в организации массовых беспорядков и террористических актов.
МИД РФ подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.