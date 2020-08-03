Участившиеся случаи захвата заложников на Украине являются признаком нездорового общества и неэффективного государства. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник 3 августа в комментарии РИА Новости

Теракт за терактом - это новая реальность Украины? © Скриншот с видео Украина.ру Сухроб Каримов вошел в помещение АО «Универсал банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве и попросил вызвать полицию, угрожая взорвать бомбу, которая якобы находится у него в рюкзаке.

Все сотрудники смогли покинуть здание, в заложниках осталась лишь женщина — руководитель отделения банка. После этого к нему была допущена съемочная группа телеканала Zik, которая вела прямой эфир с террористом, но без звука. В этот момент в помещение проникли сотрудники СБУ, которые обезвредили террориста и задержали его.

Эксперт отметил, что подобные происшествия являются следствием завершения карантина, когда многие люди три месяца сидели на самоизоляции, многие душевные и социальные болезни на этом фоне обострились.

«Это следствие повышения радикализации общества, все больше протестных настроений, все жестче политическое противостояние. Это следствие разрушения социальной модели будущего, потому что еще год назад украинцы верили, что страна движется в правильном направлении, а сейчас наоборот», — уверен Бортник.

По его мнению, подобные инциденты также являются следствием того, что политика правоохранительных органов чаще всего неэффективна, а политики и медиа, освещая такие случаи, делают этих злоумышленников героями.

Политолог добавил, что на фоне нефункционирующей медицины и разваленной системы социального воспитания те люди, которые не здоровы либо имеют радикальные наклонности, получают возможности и мотивацию для такого рода актов индивидуального террора и поэтому этих случаев становиться больше.