Уровень жизни в США падает, безработица растет, и у властей нет четкой программы действий по спасению положения - такова экономическая подоплека массовых беспорядков в Соединенных Штатах, рассказал экономист Михаил Хазин в интервью Украина.ру

Украина.ру на Youtube Украинский академик: США зачистили нашу экономику и поссорили с Россией