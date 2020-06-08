«Базовые причины заключаются в том, что начался экономический кризис, — уровень жизни населения падает, безработица растет, а что делать, совершенно непонятно», — подчеркнул эксперт.
При этом он отметил, что ситуацией воспользовались демократы, прибегнув к помощи организаций, аналогичных фонду Джорджа Сороса, которые организовывали «оранжевые революции».
Таким образом, на ситуацию влияют разные факторы, на стихийность протестов, вызванных экономическими причинами, накладываются попытки определенных политических групп влиять на эти процессы, заключил Хазин.