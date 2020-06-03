«Проведены лабораторные исследования морской воды, пробы которой отобраны 25-26 мая 2020 года во всех определенных контрольных точках Одессы. По результатам лабораторных исследований морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям… Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения», — говорится в материале.
Ранее глава областной одесской администрации Максим Куцый заявил, что в этом году власти ожидают около 4-5 миллионов туристов.