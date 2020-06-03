Власти Одессы рекомендуют местным жителям и туристам не купаться в Черном море в связи с тем, что вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба мэрии

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