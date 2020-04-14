Это в 1,5-2 раза больше, чем указано в сделке ОПЕК+.
«Общее сокращение в период с мая по июнь может составить от 15 до 20 миллионов баррелей в сутки», — приводит слова Новака РИА Новости 14 апреля.
Министр объяснил это тем, что о намерениях сокращать добычу также заявили не входящие в ОПЕК+ США, Норвегия и несколько других нефтедобывающих стран.
Страны, входящие в ОПЕК+, 12 апреля согласовали сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне, 7,7 млн б/с во второй половине 2020 года и 5,8 млн б/с до 30 апреля 2022 года.
Уровень добычи, от которого идут сокращения, — тот, который фиксировался в октябре 2018 года. Однако для России и Саудовской Аравии сокращения будут идти от показателя 11 млн баррелей в сутки.
Снижать будут на 23%, 18% и 14% соответственно. Особые условия выторговала себе и Мексика: страна снизит добычу только на 100 тыс. б/с за май-июнь, еще 300 тыс. за нее сократят США.