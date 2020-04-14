Общее сокращение добычи нефти в мире в период с мая по июнь может составить 15-20 миллионов баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак

Это в 1,5-2 раза больше, чем указано в сделке ОПЕК+.

«Общее сокращение в период с мая по июнь может составить от 15 до 20 миллионов баррелей в сутки», — приводит слова Новака РИА Новости 14 апреля.

Тяжёлая нефть марки «коронавирус». О чем договорились лидеры нефтяного рынка © REUTERS, Todd Korol/File Photo

Страны, входящие в ОПЕК+, 12 апреля согласовали сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне, 7,7 млн б/с во второй половине 2020 года и 5,8 млн б/с до 30 апреля 2022 года.

Уровень добычи, от которого идут сокращения, — тот, который фиксировался в октябре 2018 года. Однако для России и Саудовской Аравии сокращения будут идти от показателя 11 млн баррелей в сутки.

Снижать будут на 23%, 18% и 14% соответственно. Особые условия выторговала себе и Мексика: страна снизит добычу только на 100 тыс. б/с за май-июнь, еще 300 тыс. за нее сократят США.