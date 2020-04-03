Ведомство прогнозирует пиковый рост распространения коронавируса в стране в ближайшее время, поэтому карантин предлагается усилить

Об этом 3 апреля заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге, который транслировался в YouTube. Коронавирус: Черновицкая область самоизолировалась от Украины © REUTERS, GG/ANI/Gleb Garanich | REUTERS, GG/ANI/Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

«Мы будем предлагать и предлагаем более жёсткий карантин. Мы будем предлагать ограничивать мобильность людей для того, чтобы планово и без больших нагрузок пройти пиковый рост больных коронавирусной болезнью», — сказал он.

По словам Ляшко, Украина внимательно изучила ситуацию в странах Европейского союза и пришла к выводу, что пиковый рост коронавирусной инфекции на территории Украины наступит в ближайшее время.

Кроме того, расчяты показывают, что проведение дополнительных мероприятий по изоляции и ограничению мобильности сможет значительно уменьшить количество критических случаев и летальных исходов.