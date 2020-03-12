Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подвернул ногу во время нападения националистов во время презентации Национальной платформы примирения с Донбассом. Об этом в четверг, 12 марта, он рассказал в комментарии изданию «Страна»

«Подвернул ногу, но в боевом состоянии. Со мной все в порядке. Будем считать это началом работы платформы, потому что нам нужно со всеми людьми разговаривать. Сегодняшний инцидент нас не остановил. Платформа сосредоточена на налаживании диалога между мирными прежде всего людьми на всей территории Украины», — заявил Сивохо.

Политолог Фесенко: Нападение на Сивохо – это обычный пиар националистов © wikipedia.org читайте в Telegram-канале Украина.ру

Он также отметил, что после инцидента убедился в существовании людей, всеми силами выступающих против мира.

«Это не о ветеранах АТО. Уважаю ветеранов за то, что они встали на защиту Украины, но есть силы, которые сознательно их используют на разжигание ненависти в обществе. Эти политики зарабатывают на войне: деньги, политические рейтинги», — добавил советник секретаря СНБО.

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо получил толчок в спину от представителей «Нацкорпуса» на презентации «Национальной платформы примирения и единства». Упавшему Сивохо помогли подняться охранники.