Инцидент произошел в одном из магазинов сети «Гурман».
На кадрах сотрудница супермаркета ругается с покупателем, который пытается пообщаться с ней на украинском языке.
«Ты что, не понимаешь украинский язык? Я понимаю, но говорить с тобой не буду. П***й к себе домой и там разговаривай на украинском языке, но в Одессе ты не будешь на нем разговаривать», — сказала женщина.
На слова покупателя, что он и так в родном городе, продавщица ответила, что «в Одессе никто не разговаривает на украинском языке».