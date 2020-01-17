В Одессе сотрудница магазина накричала на покупателя за то, что тот разговаривал с ней на украинском языке. Об этом в пятницу, 17 января, сообщило издание Politeka

От «диктаторских законов» к плану «Ост». Зачем Рада запретила русские школы © 057.ua произошел в одном из магазинов сети «Гурман».

На кадрах сотрудница супермаркета ругается с покупателем, который пытается пообщаться с ней на украинском языке.

«Ты что, не понимаешь украинский язык? Я понимаю, но говорить с тобой не буду. П***й к себе домой и там разговаривай на украинском языке, но в Одессе ты не будешь на нем разговаривать», — сказала женщина.

На слова покупателя, что он и так в родном городе, продавщица ответила, что «в Одессе никто не разговаривает на украинском языке».