Ищенко объяснил, чем закончится «финляндизация» Украины
Ищенко объяснил, чем закончится «финляндизация» Украины
© РИА Новости, Владимир Трефилов
«Потому что это США остановили «Северный поток-2» и фактически сделали неизбежным заключение соглашения о транзите до нового года», — пояснил эксперт.

В остальном, по его словам, у Украины в 2019 году не было никаких достижений: у нее на 7 с лишним процентов сократилось промышленное производство, а также она сократила выплавку стали.

Если 2014-2015 годах молодой нацистский режим еще пытался сломить сопротивление восставшего Донбасса, подчеркнул политолог, то потом настали серые будни, которые скрасили разве что президентские выборы и победа Владимира Зеленского.

 