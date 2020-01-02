Единственное достижение Украины (вернее «Нафтогаза») за 2019 год состоит в том, что компании удалось подписать выгодный для себя контракт с «Газпромом». И то это достижение стало возможным из-за вмешательства США. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко объяснил, чем закончится «финляндизация» Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

В остальном, по его словам, у Украины в 2019 году не было никаких достижений: у нее на 7 с лишним процентов сократилось промышленное производство, а также она сократила выплавку стали.

Если 2014-2015 годах молодой нацистский режим еще пытался сломить сопротивление восставшего Донбасса, подчеркнул политолог, то потом настали серые будни, которые скрасили разве что президентские выборы и победа Владимира Зеленского.