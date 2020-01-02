«Потому что это США остановили «Северный поток-2» и фактически сделали неизбежным заключение соглашения о транзите до нового года», — пояснил эксперт.
В остальном, по его словам, у Украины в 2019 году не было никаких достижений: у нее на 7 с лишним процентов сократилось промышленное производство, а также она сократила выплавку стали.
Если 2014-2015 годах молодой нацистский режим еще пытался сломить сопротивление восставшего Донбасса, подчеркнул политолог, то потом настали серые будни, которые скрасили разве что президентские выборы и победа Владимира Зеленского.