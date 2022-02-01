Польша и Украина совместно планируют построить газопровод, чтобы увеличить возможность поставок газа на Украину. Об этом заявил 1 февраля в Киеве премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«Мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, о строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалёком будущем», — заявил польский премьер. Моравецкий пояснил, зачем приняли «антибандеровский» закон © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Моравецкий также не упустил возможности критически высказаться о российско-германском газопроводе «Северный поток-2». По его словам, участвуя в проекте, Германия «передаёт пистолет в руки [Владимиру] Путину».

«"С запада на восток". Польше очень хочется продавать газ в Украину, отличный рынок», — иронично прокомментировал слова польского политика украинский Telegram-канал Klymenko Time.