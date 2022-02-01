По его словам, с помощью подобной политики Украина «создаёт пояс безопасности и процветания и усиливает балтийско-черноморскую ось».

«Так появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой. Все они успешно развиваются, приобретают вес, уже сегодня приносят Украине конкретные преимущества», — утверждал Кулеба.

«Зачем вам умирать за чужих?». Польский эксперт о том, как именно НАТО грабит Украину
«Зачем вам умирать за чужих?». Польский эксперт о том, как именно НАТО грабит Украину
© vk.com, Конрад Ренкас
По словам украинского министра, Варшава, Киев и Лондон осознают «угрозы безопасности Европе», якобы существующей со стороны РФ, а также обладают большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в отраслях торговли, инвестиций и энергетики.

Кулеба рассказал, что первое официальное объявление о создании нового альянса планировалось во время планировавшегося визита главы МИД Британии Элизабет Трасс в Киев.

Однако накануне у неё был обнаружен коронавирус, в связи с чем официальное сообщение переносится на более позднее время.