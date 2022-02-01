По словам премьера, речь идёт о переносных зенитно-ракетных комплексах «Гром» польского производства и о беспилотниках, применяемых в военных целях.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире канала Polsat заявил о поставках Украине снарядов для систем ПВО.
По его словам, дорабатывать и исполнять это решение будет министр обороны страны Мариуш Блащак.
В последние месяцы некоторые страны блока НАТО выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющимся усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.
В ответ в Москве отмечают, что перемещение российских войск в пределах своей территории является внутренним делом страны.
Там указывают, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.