Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам 1 февраля, что страна поставит Украине ПЗРК и военные беспилотники

По словам премьера, речь идёт о переносных зенитно-ракетных комплексах «Гром» польского производства и о беспилотниках, применяемых в военных целях.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире канала Polsat заявил о поставках Украине снарядов для систем ПВО.

«Более 80 тонн»: на Украину прибыла новая партия оружия из США © Y27 / wikimedia.org Мариуш Блащак.

В последние месяцы некоторые страны блока НАТО выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющимся усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

В ответ в Москве отмечают, что перемещение российских войск в пределах своей территории является внутренним делом страны.

Там указывают, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.