Когда президентом США был Дональд Трамп, оппоненты-республиканцы использовали против него тактику по сдерживанию от сотрудничества с Россией. А теперь ту же тактику взяли на вооружение республиканцы, атакуя президента-демократа Джо Байдена

Принять проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год по ускоренной процедуре американским сенаторам не удастся — 29 декабря все республиканцы, кроме Сьюзан Коллинз, и несколько демократов заблокировали эту инициативу. За оперативное завершение дебатов и принятие законопроекта простым большинством, ка настаивала Демократическая партия, проголосовали 45 человек при необходимом минимуме в 60. Оборонный бюджет США: Байден укрепляет позиции, а сенаторы выбивают помощь Украине © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк

Как объяснил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, решение партии связано с отказом демократов включить в текст документа 18 предложенных ими поправок. В частности речь идёт о расширении санкций против участников проекта «Северный поток — 2».

Республиканцы настаивают на закреплении в оборонном бюджете обязательства президента США Джо Байдена не позднее чем через 15 дней после утверждения проекта документа ввести санкции против любой организации, ответственной за планирование проекта, строительство и эксплуатацию газопровода, а также против основного акционера такой компании.

По сути, республиканцы действуют в отношении президента-демократа Байдена для ограничения манёвра для сотрудничества с Россией точно так же, как это делали демократы с президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Республиканцы обвиняют администрацию Белого дома в излишней мягкости к России из-за решения главы государства отказаться от дальнейшего давления на участников проекта «Северный поток — 2» ради избежания ухудшения отношений с Германией.

По информации источников издания Foreign Policy, представители Белого дома пытались уговорить сенаторов-демократов исключить из текста оборонного бюджет пункт о санкциях против «Северного поток — 2». За счёт этого у президента появится возможность отменять санкции без разрешения Конгресса.

Однако это не означает, что Вашингтон готов полностью отказаться от ограничительных мер в отношении России и энергетического проекта в частности — в оборонный бюджет планируется внести санкции против 35 россиян, которых США подозревают в нарушении прав человека и коррупции, а также ввести запрет на покупку и продажу облигаций, выпущенных Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством со сроком погашения более 14 дней. Новая атака на «Северный поток — 2»: cумели ли США выбрать в Германии свое правительство © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Республиканцы прекрасно понимают, что если произойдёт задержка с принятием оборонного бюджета, то политическая вина за это ляжет на администрацию Байдена. А это моментально запустит разговоры о том, что Белый дом сознательно ослабляет обороноспособность США. Они руководствуются интересами внутриполитической борьбы, пытаясь ослабить политические позиции Белого дома и уменьшить ему свободу маневра по вопросам внешней политики, в данном случае, осложнив Байдену возможность укрепления американо-германских отношений», — считает заместитель директора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По его мнению, республиканцы заинтересованы в том, чтобы Белый дом проиграл и не добился успеха в любом виде — это для них важнее, чем любые соображения внешней политики. Скорее всего, администрация Байдена в конечном итоге пойдёт на уступки по этим вопросам и будет искать пути, как минимизировать негативное воздействие санкций.

Кроме того, республиканцы настаивают, что принятие оборонного бюджета невозможно без проведения полноценного обсуждения активности у границ Украины. Дмитрий Дробницкий: Кланы Белого дома, борющиеся за власть в США, по очереди ездят в Москву заявить о себе © РИА Новости, Нина Зотина

И, похоже, республиканцы своего добились. Вечером 30 ноября издание The Hill со ссылкой на источник сообщило о согласии сенаторов-демократов включить в список из 21 поправки к оборонному бюджету, которые рассмотрят 1 декабря, предложение о введении санкций против компаний за участие в сертификации «Северного потока — 2».

Госдепартамент, по информации издания, пытался убедить демократов заблокировать эту поправку. После утверждения пакета поправок состоится голосование о принятии оборонного бюджета, и сейчас руководство Сената выясняет, будет ли кто-то из законодателей блокировать покумент. Пока никаких договорённости не утверждены.

Впрочем, есть у демократов возможность вообще ни с кем не договариваться и принять проект оборонного бюджета — им же с перевесом в 1 голос принадлежит большинство в Сенате. Однако, по мнению американиста Малека Дудакова, вряд ли они пойдут на этот шаг, чтобы сохранить образ двупартийности.

Таким образом внешнеполитические вопросы, затрагивающие интересы нескольких стран, становятся предметом внутриполитических разборок в Соединённых Штатах.