Поляки продолжают воевать с российско-немецким газопроводом в стиле легендарной кавалерийской атаки на немецкие танки. Однако вряд ли ныне Польше удастся втянуть Европу в газовую войну с Россией

В минувший четверг, 23 сентября, на польском деловом портале BiznesAlert появилась статья под громким названием «"Северный поток — 2" незаконен? Он всё ещё может превратиться в руины». Текст подписан главным редактором портала Войцехом Якубиком, однако он явно выражает позицию властей Польши по отношению к российско-немецкому газопроводу.

Якубик обратил внимание на то, что в письме 42-х депутатов Европейского парламента (ЕП) к Европейской Комиссии (ЕК) относительно «Газпрома» есть не только обвинения российской компании в «рыночных манипуляциях и шантаже» и нарушении правил конкуренции Евросоюза. Европарламентарии фактически потребовали от вице-президента ЕК Маргреты Вестагер введения временных обеспечительных мер в отношении «Северного потока — 2» в случае, «если этот газопровод начнёт работу незаконно». Депутаты ссылаются на решение Европейского Совета от 2003 года, которое позволяет вводить санкции за нарушения законов о конкуренции.

Журналист в этой связи напомнил, что в октябре 2020 года польский антимонопольный регулятор UOKiK выписал огромные штрафы «Газпрому» и его европейским партнёрам по проекту СП-2 — компаниям Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Правда, Якубик опустил тот факт, что решение UOKiK оспорено в польском суде, и ни денег, ни остановки строительства СП-2 Варшава не добилась.

Примечательно, что упомянутое выше письмо подписали польские евродепутаты не только от правящей партии «Право и Справедливость» и её коалиционных партнёров, но и оппозиционеры из либеральной «Гражданской платформы» и «Левицы». В целом поляки составляют почти треть подписавших обращение — 13 из 42-х, остальные — в основном депутаты ЕП от Литвы, Латвии и Эстонии. Есть среди подписантов и представитель немецкой партии «Зелёные» Райнхарт Бутикофер, который на днях в комментарии немецкому изданию Die Zeit заявил, что если ЕК признает решение Федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA) в отношении СП-2 несоответствующими правилам ЕС, то газопровод «превратится в инвестиционную руину». Конечно, после парламентских выборов 26 сентября у «зелёных» есть шанс вернуться в исполнительную власть Германии. Однако в самом BNetzA ранее подчёркивали, что у ЕК не будет право вето на решение немецкого регулятора по СП-2, хотя мнение Брюсселя «будет учитываться».

Хотя о последнем польский журналист не пишет, но он это прекрасно знает. Поэтому гипотетическое негативное решение Еврокомиссии относительно СП-2 занимает далеко не главное место в списке инструментов, которыми, по мнению Войцеха Якубика, всё ещё располагают противники российско-немецкого проекта. Самые большие надежды он возлагает на польскую государственную нефтегазовую компанию PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA), которая получила право участвовать в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2». Польский журналист назвал это большой победой Варшавы, и отметил, что польский концерн при необходимости сможет предъявлять претензии по поводу СП-2 в Еврокомиссии и европейских судах.

Другим «триумфом» Польши Якубик назвал вердикт Суда ЕС, который постановил распространить принцип энергетической солидарности на сухопутное продолжение «Северного потока — 1» в Германии, то есть газопровод OPAL. Согласно решению суда, любой газопровод не должен ущемлять интересы других стран-членов ЕС. Варшава может использовать этот подход при продвижении своих претензий к «Северному потоку — 2», поскольку считает его угрозой энергетической безопасности Польши. При этом польский журналист признал, что работу СП-2 смогут вписать в европейские нормы, — но, мол, тогда он будет не так опасен для Польши и Евросоюза в целом, хотя и останется «экзистенциальной угрозой» для Украины.

Закончив с европейскими инструментами противодействия СП-2, Войцех Якубик перешёл к традиционному для поляков «вундерваффе» — американским санкциям, при этом журналист в них явно запутался. Он свалил в одну кучу уже записанную в оборонный бюджет США возможность санкций против компаний, которые решат застраховать проект или провести его техническую сертификацию, и гипотетические санкции против 35 российских официальных лиц, включая глав «Газпрома» и «Роснефти». При этом законопроект о персональных санкциях против россиян внесён на основе так называемого «Глобального акта Магнитского» — русофобского закона, принятого на основе обвинений, выдвинутых нечистоплотными американскими инвесторами в РФ. Кстати, единственное уголовное дело в мире, которое расследовалось по заявлению этих «инвесторов», ещё в минувшем году было закрыто прокуратурой Швейцарии.

Примечательно, что санкционный список, куда входят также главный редактор RT Маргарита Симоньян, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и журналист Владимир Соловьев, в Палату представителей Конгресса США подал конгрессмен-демократ Том (Томаш) Малиновcкий. Это натурализованный поляк, который родился в 1965 году в Слупске на севере Польши, но в шестилетнем возрасте вместе с матерью оказавшийся в США. До попадания в Конгресс Малиновский не только работал в администрациях президентов Клинтона и Обамы, но и некоторое время был пресс-секретарём правозащитной организации Human Rights Watch. Понятно, что новые антироссийские санкции направлены не на «защиту» Польши или тем более Украины, но то, что Белый Дом поручил продвигать их именно поляку, воодушевляет Варшаву.

Правда, президент Польши Анджей Дуда, в отличие от оптимиста Якубика, является реалистом. 24 сентября в интервью польскому проамериканскому телеканалу TVN Дуда заявил: «США призвали нас покупать у них газ для нашего терминала в Свиноуйсьце, чтобы диверсифицировать поставки и снизить зависимость от России. Это было предметом переговоров с США. Тогда СП-2 был заблокирован, — а теперь внезапно разблокирован. Я спрашиваю, что происходит? Мы всё время покупаем газ в США, потому что это долговременные контракты, нас это устраивает, но мы полностью понимаем, что означает СП-2. Это обход Центральной Европы, Украины. Это усиление России на европейском газовом рынке». «Сейчас сложно сказать, что должны делать США, поскольку договоренность [по СП-2] уже есть. Это жёсткая и брутальная политика, которая противоречит не только польским, но и европейским интересам» — добавил президент Польши.

Примечательно, что за несколько дней до этого Дуда был в США на 76-й сессии Генассамблеи ООН, но не удостоился даже протокольной встречи с Джо Байденом. Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох, отвечая на вопрос журналистов, состоится ли такая встреча, тогда заявил, что вначале США должны «поразмыслить над тем, что они сделали с «Северным потоком — 2» и отношениями со странами Центральной и Восточной Европы».

Судя по свежему интервью Дуды, в Вашингтоне над этим действительно поразмыслили, но результат размышлений Варшаву не удовлетворил. Польша, как это уже не раз бывало в её истории, переоценила свою роль в Европе и мире. Вот только привычный гонор не позволяет это признать, и поляки продолжают воевать с российско-немецким газопроводом в стиле легендарной кавалерийской атаки на немецкие танки. Но любая трагедия повторяется как фарс, и вряд ли ныне у Польши получится втянуть Европу в газовую войну с Россией. Разве что удастся ещё на несколько месяцев задержать введение СП-2 в эксплуатацию, а соответственно — и снижение цен на газ в Старом Свете.