Ради того, чтобы полностью использовать мощности обоих «Северных потоков» и их сухопутных продолжений в Германии, в России могут пойти на фактическое лишение «Газпрома» монополии на экспорт газа

Польша сможет помешать сертификации «Северного потока — 2»?

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом компания сообщила в среду, 22 сентября. «Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило компании PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA) и её немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации «Северного потомка — 2», — указано в сообщении. Андрес Пьерантони: «Северный поток-2» - победа России и Германии в борьбе с США © скриншот видео Globovision

Польская сторона утверждает, что СП-2 не соответствует формальным требованиям для сертификации по льготной модели независимого оператора передачи (ITO) и что «положительное решение Федерального сетевого агентства поставит под угрозу безопасность поставок в ЕС и государства-члены».

«В процессе сертификации мы также будем стремиться к тому, чтобы владелец «Северного потока-2» не смог избежать применения требований разделения собственности, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, которые учитывают стоимость всего трубопровода. Мы будем последовательно доказывать, что СП-2 не соответствует формальным и существенным требованиям к оператору трубопровода, в частности тем, которые касаются безопасности поставок и корпоративной структуры компании», — сказал глава PGNiG Павел Маевский.

В компании также утверждают, что ввод трубопровода в эксплуатацию до получения окончательного решения о сертификации будет являться нарушением законодательства Германии и ЕС. «Работа без окончательного решения о сертификации приведет к дискриминации других энергетических компаний и искажению конкуренции на внутреннем рынке газа», — указано в заявлении. По этой причине польские компании обещают использовать все правовые механизмы для противодействия этому. Эксперт объяснил, какие санкции США остановят «Северный поток-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

При этом польские власти не скрывают, что их противодействие «Северному потоку-2» носит политический характер, и направлено как против России, так и против Германии. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 21 сентября назвал СП-2 «германо-российским проектом, который я очень плохо оцениваю». Политик напомнил, что Польша всегда выступала против строительства этого газопровода, а также безапелляционно заявил: «Этот германо-российский союз я считаю стратегической ошибкой, доказательством чему являются растущие цены на газ».

В ответ источник в МИД России заявил агентству РИА Новости, что «польские друзья должны немножко охладиться». «Хочу напомнить, что «Северный поток-2» начали строить тогда, когда цены на газ были совсем не на таком уровне, как сегодня», — сказал собеседник агентства, комментируя заявление Моравецкого. По словам источника, СП-2 достраивался, когда цены, «например, в прошлом году, были чуть ли не отрицательные, нулевые или совсем мизерные». «А сейчас, когда цены взлетели, появился «новый фактор», оказывается, движущий — «Северный поток — 2». Нонсенс, конечно. Когда цены на газ были низкими, то не было никаких фобий, что Россия взвинчивает цены», — сказал источник в российском МИД. «Политика или экономика». Юшков объяснил, зачем на самом деле Россия построила «Северный поток-2» © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Брюссель анонсировал затягивание процесса сертификации СП-2

В июне 2021 года оператор газопровода «Северного потока — 2», швейцарская компания Nord Stream 2 AG, подала в Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) заявку на сертификацию в качестве независимого оператора газотранспортной системы. На минувшей неделе BNetzA сообщило, что начало рассмотрение заявки Nord Stream 2 AG 8 сентября, и теперь у агентства есть четыре месяца, чтобы подготовить проект решения и направить его в Еврокомиссию (ЕК) «для формирования позиции», и лишь после этого шага регулятор будет окончательно утверждать свое решение. У ЕК не будет права вето, но её мнение будет учитываться, указали в BNetzA.

При этом 17 сентября представитель ЕК Вивиан Лунела на брифинге в Брюсселе заявила, что процедура одобрения сертификации СП-2 может занять до двух месяцев, а затем может быть продлена. «Процедура работает следующим образом. «Северный поток-2» сначала должен подать запрос на сертификацию немецкому регулятору, который затем должен будет принять и передать в Еврокомиссию свой проект решения о сертификации, запросив мнение ЕК, как предписывает наша доработанная газовая директива. Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у нее будет 2 месяца на предоставление ответа. И этот срок может быть дополнительно продлен, но это уже совсем другая процедура», — сказала Лунела.

Она напомнила, что с точки зрения Еврокомиссии СП-2 не является проектом общеевропейского интереса — то есть проектом, который получает поддержку ЕС. «Целью Еврокомиссии всегда было добиться гарантий, что когда «Северный поток — 2» будет построен, он должен работать в транспарентном и недискриминационном режиме под необходимым наблюдением и в соответствии с европейскими нормами», — сказала представитель ЕК.

Вивиан Лунела воздержалась от обвинений в адрес «Газпрома» относительно повышения цен на газ в Европе. По словам представителя ЕК, он вызван совпадением ряда объективных факторов. «В период пандемии в прошлом году цен на электричество были рекордно низкими, с этой точки зрения роста цен следовало ожидать. Сейчас высокие цены — это результат комбинации факторов, в значительной степени он вызван значительным ростом мирового спроса на газ в результате экономического восстановления после пандемии. В меньшей степени это стало результатом удорожания квот на выбросы CO2 в европейской системе торговли экологическими квотами», — заявила она.

Примечательно, что Лунела не упомянула обращение 43-х депутатов Европарламента, в основном от Польши и стран Прибалтики, с призывом к Еврокомиссии срочно начать «расследование возможного манипулирования рынком со стороны «Газпрома» и потенциального нарушения норм ЕС о конкуренции, что привело к более высоким энергосчетам для европейских потребителей».

Стоит отметить, что в последние дни цена газа на европейских газовых рынках колеблется в диапазоне 800-900+ долларов за тысячу кубометров.

Ради использования обоих «потоков» на 100% Москва готова ослабить монополию «Газпрома»

Правительство РФ предварительно готово проработать возможность разрешения «Роснефти» поставлять газ в Европу в качестве эксперимента. Но решения профильные министерства еще не представили, сообщила во вторник, 21 сентября, газета «Коммерсант». Ранее это же издание сообщало, что глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился с письмом президенту РФ с просьбой разрешить компании экспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год в форме агентского соглашения с «Газпромом». По мнению «Роснефти», её доступ к поставкам трубопроводного газа из России поможет решить проблему с полной загрузкой трубопроводов «Северный поток — 2», OPAL и EUGAL (сухопутные продолжения СП-1 и СП-2 в Германии), которые «Газпром» не может полностью использовать из-за норм третьего энергопакета ЕС. Игорь Юшков: Информационная война США против «Северного потока-2» может привести к реальной гибели людей © РИА Новости, Нина Зотина

По данным «Коммерсанта», из проекта доклада вице-премьера Александра Новака президенту следует, что ныне правительство РФ в целом готово «в качестве эксперимента» дать соответствующее разрешение «Роснефти». Новак предлагает проработать этот вариант Минэнерго РФ и совместно с Минфином проанализировать возможность поправок к Налоговому кодексу (о привязке налога на добычу полезных ископаемых с экспортируемых «Роснефтью» объемов газа к спотовым ценам в Европе). Согласно документу, решение будет принимать президент РФ Владимир Путин, так как позиции «Газпрома» и «Роснефти» кардинально расходятся.

Согласно отражённой в докладе позиции «Газпрома», котировки фьючерсов на газ в 2022 году указывают на то, что сохранение высоких цен «представляется маловероятным». В «Газпроме» отмечают, что принятие долгосрочных решений по регулированию экспорта газа и законодательства о налогах «на основании краткосрочных колебаний рыночных цен на природный газ представляется необоснованным».

Также в «Газпроме» считают, что «Роснефть» приобретает существенные объемы газа на российском рынке для выполнения своих контрактов внутри страны, но при этом хочет поставлять газ на экспорт. В «Роснефти» же считают, что поставки дополнительных 10 млрд куб. м газа из РФ принесут бюджету 60 млрд руб. платежей по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и 100 млрд руб. вывозной таможенной пошлины, а ещё 50 млрд руб. принесут налог на прибыль и дивиденды «Роснефти».

В свою очередь, Минфин видит риски в переходе на спотовые цены при расчете НДПИ в долгосрочной перспективе — из-за волатильности рынков, но при этом поддерживает такой вариант в формате эксперимента. Минэкономразвития считает, что следует проанализировать риски конкуренции газа, который «Роснефть» планирует экспортировать на европейский рынок, с текущими и перспективными поставками «Газпрома».

Федеральная антимонопольная служба поддерживает инициативу «Роснефти» о доступе независимых производителей газа к экспорту через заключение агентского соглашения. А по мнению Минэнерго, агентский договор в целом не противоречит закону «Об экспорте газа» и может быть заключен между «Газпромом» и «Роснефтью», пишет «Коммерсант». В последнем министерстве газете сообщили, что позиция по этой инициативе «направлена президенту РФ в установленные сроки». Таким образом, окончательное решение остаётся за Владимиром Путиным.