После запуска «Северного потока-2», вместо того чтобы пить шампанское, европейские политики начали говорить, что, как только Россия будет нажимать на Украину, мы будем ее наказывать и заваливать новыми санкциями. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Но российским руководителям и вообще русским такие заявления абсолютно не нравятся, позиция Европы неадекватна, подчеркнул эксперт.

«И поэтому просто Россия сказала, «посмотрим, как Европа, пусть Европа теперь понимает суть дела, попросит нас обеспечить ее нужными ресурсами, не только газом, а всем другим». Просто Европа во многом ведет себя аррогантно. И вот это в основном психологические факторы, которые влияют на то, что ситуация сейчас сложилась, как она сложилась», — указал Рар.

Что касается письма, то европейский парламент — это такая декорация Брюсселя, у него нет никаких юридических полномочий. В национальных парламентах в Европе гораздо больше власти, чем у этого парламента, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.