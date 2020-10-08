Приближение даты пуска "Северного потока-2" ознаменовано беспрецедентным давлением противников проекта. Так, в среду, 7 октября, антимонопольное ведомство Польши объявило о наложении на «Газпром» и его европейских партнёров по проекту «Северный поток - 2» штрафов в размере 10% годового оборота

В первый день работы нового состава правительства Польши, в котором должность вице-премьера, отвечающего за национальную безопасность, получил махровый русофоб Ярослав Качиньский, руководитель польского антимонопольного регулятора UOKiK Томаш Хрустны заявил, что его ведомство накануне завершило расследование по «Северному потоку — 2» и приняло решение наложить на российский «Газпром» штраф в размере 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов). В Варшаве убеждены, что участники проекта должны были предварительно уведомить UOKiK и получить согласие.

«Мы говорим о строительстве без согласия антимонопольного органа Польши… На «Газпром» и пять его партнерских компаний наложены штрафы в размене 10% годового оборота, это максимальная санкция по польскому законодательству», — отметил Хрустны. Таким образом, согласно решению польских властей, европейские партнеры проекта «Северный поток — 2» — компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall — обязаны уплатить более 234 миллионов злотых, или 61 миллион долларов. Также они должны в течение 30 дней разорвать договоры о финансировании строительства газопровода. Нестабильная ситуация в Белоруссии создает риски для поставок газа в Европу - Газпром © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк

По словам Хрустны, с точки зрения энергетической безопасности реализация проекта «Северный поток — 2» «делит Европу на две части, с границей по Одеру» (река между Польшей и Германией — прим.) «Поражает непонимание этого вопроса западными компаниями, участвующими в проекте, что нарушает не только конкуренцию на рынке, но и европейскую энергетическую безопасность» — заявил польский чиновник.

«Газпром» официально заявил о своем принципиальном несогласии с позицией польского регулятора, компания намерена обжаловать решение UOKiK о штрафе. Представители «Газпрома» сообщили, что компания не нарушала антимонопольное законодательство Польши. «Газпром» обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство Республики Польша. При обжаловании решения UOKiK оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда», — заявили в компании.

В «Газпроме» подчеркнули, что величина штрафа антимонопольного регулятора Польши говорит о желании любыми средствами противодействовать проекту строительства газопровода. «Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2», — считают в российской компании.

Решение UOKiK также прокомментировали немецкие компании Uniper и Wintershall Dea, австрийская OMV, а также англо-голландская Shell. «В настоящее время мы изучаем это решение и определяемся с дальнейшими шагами», — сообщили в Shell. В OMV подчеркнули, что соблюдают все действующие законы. Компания Wintershall Dea объявила, что оставляет за собой право на ответные юридические действия. Компания Uniper не только не согласна с решением польского регулятора, но и рассматривает возможность его обжалования.

Соглашения между партнёрами проекта и «Газпромом» касаются не совместного предприятия, а финансирования и поэтому не попадают под уведомление UOKiK в соответствии с законодательством Польши о контроле за слияниями, указали в Uniper. Там также добавили, что принятие решения в случае обжалования может занять до 4-5 лет — в это время штрафы не подлежат оплате. Единственная компания-партнёр, публичная реакция которой на решение польского регулятора отсутствует — французская Engie Energy.

Напомню, UOKiK еще в мае прошлого года предъявил «Газпрому» и его европейским партнерам по «Северному потоку — 2» (OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie) обвинения в нарушении польских законов во время финансирования строительства газопровода. В ноябре 2019-го Engie получила от польских властей штраф в размере 45 миллионов долларов за то, что не предоставила им запрошенную информацию о проекте «Северный поток — 2». Аналогичный довод возник и в решении о штрафе «Газпрома» на 50 миллионов евро, принятом 3 августа 2020 года. В свою очередь, в российской компании заявили, что запрошенные документы не имели связи с антимонопольным расследованием, и 31 августа 2020-го обжаловали действия UOKiK в польском суде. Дата рассмотрения жалобы пока неизвестна. «Северный поток – 2»: политика бьёт по экономике, «Газпром» засекретил информацию о проекте © REUTERS, Axel Schmidt/File Photo

Решение UOKiK о новом штрафе в отношении «Газпрома» в среду прокомментировали также представители властей России и Польши. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Вряд ли можно назвать, к сожалению, российско-польские отношения процветающими. Вряд ли можно предположить, что это скажется негативно. В целом отношения находятся не на должном уровне, к сожалению». А заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский пригрозил взыскать штраф с «Газпрома» принудительно: «Как и в случае с последним штрафом для «Газпрома», который был немного меньше, но все же был довольно большим, проблем с его взысканием не было, потому что у нас есть инструменты для взыскания». По утверждению Яблоньского, газопровод «Северный поток — 2» представляет угрозу для всей Европы, европейских потребителей, потенциально может привести к неоправданному преимуществу и доминирующей позиции «Газпрома» и России». «Дополнительно дошло до нарушения антимонопольных норм, до создания концерна без соответствующего согласия, поэтому кара заслуженная», — добавил он.

Еврокомиссия пока не знает деталей антимонопольного расследования Польши по «Северному потоку — 2», а назначенный штраф в 10% оборота — это много, заявила исполнительный вице-президент ЕК Маргарет Вестагер. «Дело новое для меня. У нас не было тесного сотрудничества с польскими национальными властями по вопросам конкуренции. Я не знаю этого дела в деталях», — сказала Вестагер на пресс-конференции 7 октября. Говоря о размере штрафа в 10% оборота, она отметила, что штрафы Еврокомиссии составляют в среднем 4-6% от глобального оборота компании. «Такое (штраф в 10% — прим.) могло случаться в прошлом, я не исключаю этого, но это очень редко», — заявила она.

Реакция политиков Германии, которая больше других в ЕС заинтересована в реализации проекта «Северный поток — 2», была более резкой. Так, депутат Бундестага ФРГ, член комитета по международной политике Вальдемар Гердт заявил: «Вообще непонятно, на какой юридической базе выстроен такой подход. Все фирмы, участвующие в «Северном потоке — 2», получили разрешения, все прошли экологическую и финансовую экспертизу. Это простой пиар-ход с польской стороны, отрабатывание заокеанских зарплат».

Он добавил, что за решением стоит и «личный польский интерес, так как Польша видит себя газовым хабом всей Европы». Такими методами Варшава пытается утвердить себя «участником серьёзного бизнеса», сказал немецкий парламентарий.

Ещё один депутат Бундестага, представитель фракции «Альтернатива для Германии» по вопросам энергетики Штеффен Котре заявил, что Берлин должен указать Варшаве на возможные встречные меры в ответ на решение польского регулятора о штрафах в адрес участников «Северного потока — 2». «Правильной стратегией было бы дать понять полякам, что будут приняты встречные меры. Аналогичное предупреждение стоило бы сделать и американцам. Если Польша и США не поймут, что Германия обороняется, то их требования будут бессовестным образом расти», — заявил Котре. Вопреки санкциям. «Газпром» намерен запустить «Северный поток-2» в конце года © nord-stream2.com

Политик также указал на то, что поляки заинтересованы в собственной газопроводной стратегии. «В Варшаве видят, что Германия ослаблена, представители «Северного потока — 2» ослаблены, потому что они со стороны немецкого правительства, некоторых других европейских правительств оставлены в беде. И поляки действуют, они заинтересованы в собственной газопроводной стратегии. Это результат ущербной политики Германии, которая дает другим мужество выступать столь нечестным образом», — считает Штеффен Котре.

При этом в ходе заседания комитета Бундестага ФРГ по экономике и энергетике, которое прошло в среду, 7 октября, депутаты, в том числе члены правящих фракций, выступили в поддержку достройки газопровода «Северный поток — 2». По словам источника агентства РИА Новости, «таким образом можно понять, что правительство ФРГ всё ещё поддерживает «Северный поток — 2». Собеседник агентства подчеркнул, что исходит из того, что проект будет реализован.

В тот же день американское агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники в Брюсселе сообщило, что «практически неизбежные» антироссийские санкции Европейского Союза предполагают заморозку ряда активов и запрет на въезд на территорию ЕС отдельных российских чиновников. При этом меры, принимаемые из-за возможного отравления блогера Алексея Навального, скорее всего, не затронут строительство газопровода «Северный поток — 2» между Россией и Германией.

По словам Штеффена Зайберта, официального представителя канцлера Германии Ангелы Меркель, любое применение химического оружия является серьезным действием и не может пройти без последствий. Зайберт отметил, что в ближайшие дни среди партнеров в ЕС пройдут срочные обсуждения дальнейших шагов, которые необходимо предпринять. В Германии пообещали, что любые действия будут предприняты совместно с ЕС, а европейские официальные лица видят различие между делом Навального и отравлением в 2018 году бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Тогда это привело к высылке более 150 российских дипломатов.

Новые санкции против России страны ЕС планируют обсудить на саммите 15-16 октября 2020 года. Российский МИД считает происходящее продолжением «фантастической» истории «по заранее спланированному конспирологическому сценарию». Сам Навальный призвал власти ЕС не вводить ограничений, которые могли бы затронуть всю страну, но внести в санкционные списки «тех, кто наживается на режиме». По словам блогера, это олигархи и высокопоставленные чиновники, ближайшее окружение Путина и те, кто его поддерживает, например, дирижёр Валерий Гергиев.

Тем временем продолжается подготовка к достройке «Северного потока» — и в технической, и в юридической плоскостях. Как и предполагалось, российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» после модернизации в немецком порту Мукран вышло в море для испытаний нового оборудования. В акватории Балтийского моря оно сначала двигалось в направлении Калининграда, а по состоянию на вторую половину дня 7 октября судно полным ходом идет уже мимо берегов Литвы. Дальше по вектору его движения — Ленинградская область и Санкт-Петербург, а в качестве места назначения «Академик Черский» указывает «в море согласно поручениям».

А 6 октября в обнародованном «Газпромом» проспекте облигаций указано, что холдинг рассчитывает завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» в ближайшие возможные сроки. «Мы рассматриваем доступные альтернативы, которые позволили бы нам завершить проект «Северный поток — 2», который мы стремимся ввести в эксплуатацию сразу, как это будет возможно», — отмечает компания. «Газпром» также указывает, что компания изучает ряд альтернативных вариантов адаптации проекта «Северный поток — 2» к требованиям Газовой директивы ЕC. Кроме того, газовый холдинг рассматривает доступные средства защиты от дискриминационного характера поправок в законодательство Евросоюза. «Газпром» продал судно, которое должно достраивать «Северный поток-2» © Газпром флот

В проспекте также отмечено, что Евросоюз в сентябре 2020-го возразил против юрисдикции трибунала, который был сформирован в связи с инициированным компанией Nord Stream 2 AG, оператором проекта «Северный поток — 2», арбитражным разбирательством против ЕС из-за поправок к Газовой директиве. «Nord Stream 2 AG считает, что ЕС нарушил установленные обязательства по статье 10 и 13 Договора к Энергетической хартии, приняв дискриминационные поправки к Третьей газовой директива. Трибунал был сформирован в феврале 2020 года. Он будет располагаться в Торонто, Канада. Жалоба Nord Stream 2 AG в трибунал была подана 3 июля 2020 года. В ответ ЕС представил заявление от 15 сентября 2020 года с возражениями против юрисдикции трибунала», — говорится в документе.

Как известно, в апреле 2019 года ЕС одобрил поправки к Газовой директиве, которые касаются функционирования морских газопроводов и, следовательно, распространяются на «Северный поток — 2». Согласно документу, на новые и действующие морские газопроводы из третьих стран в ЕС распространятся правила, которые уже действуют на наземные трубы. В частности, речь идет об анбандлинге, то есть добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется её газ.

Правила ЕС также подразумевают доступ третьих сторон к газопроводу, причём если таких не найдётся, то труба может оказаться наполовину пустой — как это уже произошло с газопроводом OPAL, наземным продолжением «Северного потока — 1». В сентябре 2019 года именно по иску Польши Суд ЕС запретил «Газпрому» использовать газопровод OPAL на полную мощность. В ноябре того же года Германия обжаловала это решение, однако слушание апелляции в Суде ЕС до сих пор не назначено.