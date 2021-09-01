Президент Украины Владимир Зеленский приехал в свой первый рабочий визит в США с большими ожиданиями и надеждами на реальную помощь со стороны Вашингтона, но мысли американского лидера Джо Байдена сейчас заняты явно не Украиной

Путь длиною в несколько месяцев

Этот день наконец настал. Украинский лидер осле нескольких согласований даты приехал в США и скорее всего в ближайшие часы встретится со своим американским коллегой.

Этого события Владимиру Зеленскому пришлось ждать долго — дата его визита в США менялась несколько раз. После телефонного разговора двух лидеров 7 июня в пресс-релизе на сайте Офиса президента Украины было написано, что Зеленский посетит Штаты в июле, но позже, как сообщают источники издания «Зеркало недели», американская сторона вычеркнула «июль» и предложила провести мероприятие в августе до Дня независимости Украины (до 24-го). Затем официально объявили о встрече 30-го числа, затем переговоры перенесли на день позже, как объяснил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, в связи с расширением программы визита — к встрече делегаций добавилась встреча Зеленского и Джо Байдена с глазу на глаз, поэтому решили, что удобнее будет встретиться 31 августа. Однако и в тот день встреча не состоялась, поскольку американской администрации было откровенно не до Зеленского — нужно было проконтролировать завершение эвакуации войск из Афганистана, где вопреки прогнозам разведслужб США талибы молниеносно захватили власть в стране, а власти, пользовавшиеся поддержкой Вашингтона, капитулировали. Тупик США. Почему Украина не станет историей успеха Байдена © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Администрация Байдена назначила окончательный срок встречи — 1 сентября. А эксперты отметили беспрецедентные унижения, которым власти США подвергли президента независимой Украины, все время перенося сроки этого саммита.

«Киев долго добивался встречи, подогревая ожидания от переговоров громкими заявлениями, но Байден вёл себя сдержанно. Некоторые западные аналитики называют такую политику benign neglect, то есть «нарочитое невнимание» или «благотворное невмешательство», цель которого — дать понять, что Киев должен быть самостоятельным и проводить реформы», — пишет немецкая Deutsche Welle.

Политолог Ростислав Ищенко считает, что американская сторона, беспрерывно перенося дату визита, сознательно унижала Зеленского, но сам президент и МИД Украины спокойно принимали очередные переносы, а если бы Вашингтон так дотянул до 1 января, то в Киеве, по мнению эксперта, сказали бы, что Байден ведь не указал, летом какого точно года собирается принять Зеленского, и ждали бы дальше.

Обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру отметил, что на фоне ситуации в Афганистане поездка Зеленского пришлась совсем не вовремя, но другого шанса у него не будет.

Из-за изменения даты визита в последний момент пришлось оперативно менять и его программу. Зеленский с супругой вылетел в Вашингтон утром 30 августа, после встречи с Байденом они отправятся в Калифорнию. Как сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, помимо переговоров на высшем уровне, запланированы встречи с руководителями ключевых для двусторонних отношений министерств, две важные публичные презентации от четы Зеленских для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона и открытие Украинского дома.

Чуть позже первая леди написала на своей странице в Instagram: «Впереди насыщенная программа: запуск аудиогида на украинском языке в усадьбе первого президента Соединённых Штатов Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон и встреча с женщинами Power women, открытие Украинского дома, посещение музея Холокоста, рабочие встречи в Стэнфордском университете и Управлении образования Сан-Франциско, визит в художественную галерею De Young и многое другое».

В свою очередь, Сергей Никифоров в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, что Зеленский проведёт переговоры с министром обороны США Остином Ллойдом 31 августа, кроме того, стороны подписали уже или подпишут в ближайшие часы некие «стратегические документы» в Пентагоне, а также двусторонние соглашения — в Министерстве энергетики, Госдепартаменте и NASA. Президент примет или уже принял участие в презентации «плана трансформации Украины», чествовании памяти жертв голодомора, представлении украинского аудиогида в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона. Кроме того, он встретится с представителями украинской диаспоры США. Украинская диаспора США, которую Зеленский назначил главным лоббистом: кто все эти люди? © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Ранее украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что сотрудники Офиса президента пытались организовать встречу Зеленского с основателем компании SpaceX Илоном Маском и генеральным директором Apple Тимом Куком, однако сейчас эта часть программы оказалась под вопросом, как и его выступление в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии в Бабьем Яру.

О чём будут говорить президенты

О повестке переговоров Байдена и Зеленского глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил ещё в начале августа: «Будет три блока вопросов. Первый — это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнёрство. Но, безусловно, за это время всё изменилось. И это стратегическое партнёрство нужно вывести на новый уровень. Второй — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться. Третий — экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики».

Разговор о вливаниях в экономику ещё впереди, а пока госсекретарь Энтони Блинкен выполняет поручение Байдена о выделении $60 млн из средств Пентагона в качестве помощи для Украины — на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также обучение и подготовку военнослужащих. Причём в президентском меморандуме подчёркнуто, что сумма сокращена.

Источник телеканала RT в Министерстве обороны Украины заявил, что $60 млн — это копейки для армии, на эти средства ничего нельзя купить. По его словам, всё это похоже на имитацию помощи: денег же дали — ещё и перед встречей с Зеленским, но в действительности помогать отказываются. «О вступлении в НАТО и не заикайся»: Порошенко дал советы Зеленскому перед встречей с Байденом © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Смехотворность суммы в $60 млн показывает реальное пренебрежительное отношение Вашингтона к Киеву. Это кость с барского стола, а те, кто бросает её, понимают, насколько ничтожны эти средства для оборонной промышленности и армии Украины. С другой стороны, они осознают и то, что эффективность этих средств будет весьма небольшой, если не нулевой, учитывая уровень коррупции в стране», — уверен заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

По информации газеты Financial Times, Зеленский в ходе визита в США будет настаивать на существенном увеличении военной помощи и на выпуске гарантированных Вашингтоном облигаций с целью помочь воссоздать инфраструктуру и запустить украинскую экономику.

Единственная возможность Зеленского заинтересовать Байдена, по мнению политолога Дмитрия Абзалова, озвученному в видеоинтервью изданию Украина.ру, — разыграть карту брошенного союзника на фоне событий в Афганистане, то есть сказать при встрече: если вы собираетесь нас сейчас бросить, как Афганистан, то такое начнётся, вы должны нас поддержать. По словам эксперта, продвижение концепции, что Вашингтон предаёт всех союзников, — это очень серьёзный удар по Байдену, а он и боится такой позиции, поэтому, собственно, и просил молчать про «Северный поток-2».

К слову, советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов считает, что США следует выделять Киеву военную и финансовую помощь в том же объёме, что и Афганистану (расходы на военную кампанию в этой стране, продолжавшуюся 20 лет, составили около $1 трлн). «Все ради Китая». Яков Кедми объяснил, почему на самом деле США убежали из Афганистана © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Вашингтон продолжает куражиться над ставшими ненужными холопами. Не дожидаясь приезда Зеленского, Байден подписал решение о выделении Украине транша помощи в $60 млн. Это откровенное издевательство. В 2014-15 годах только военной помощи Украина получала от США на 600 млн, затем сумма сократилась до 300 млн, затем до 150 млн. Но были и другие виды поддержки, и кредиты, и кредитные гарантии. Сейчас же жалкая подачка в 60 млн — всё, что Байден готов дать Зеленскому. США уже намекнули, что больше никаких денег выпросить не удастся», — написал политолог Ростислав Ищенко в статье для издания Украина.ру.

Президентам США и Украины много о чём есть поговорить, но очевидно, что ключевыми темами переговоров станут газопровод «Северный поток-2», строительство которого вышло на финишную прямую, и гражданский конфликт в Донбассе, переговоры по которому не продвигаются ни в «нормандском формате», ни в Контактной группе.

Офис президента Украины активно продвигает идею привлечения американцев к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе и предлагает разные варианты: либо расширение «нормандской четвёрки» до пятёрки за счёт включения США, либо создание нового формата, который будет работать параллельно с «нормандским». Впрочем, Вашингтон, хоть и не остаётся в стороне от этой темы с самого начала вооружённого конфликта в регионе, формализовывать своё участие в процессе и брать на себя какие-либо обязательства не стремится. Чиновников Белого дома неоднократно прямым текстом спрашивали о возможности присоединения США к переговорам по Донбассу, но они уходили от ответа. Собственно, это и есть самый что ни на есть красноречивый ответ — Соединённые Штаты делать этого не желают. «Северный поток - 2»: промежуточный финиш

Что касается «Северного потока-2», то, как сказал сам Зеленский в интервью немецкой медиагруппе Funke, этот вопрос занимает приоритетное место в повестке переговоров с Байденом, и признался, что совсем не рад договорённости США и Германии по газопроводу.

Эта сделка, заключённая сторонами во время визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтон, сводится к тому, что, как сообщают источники американских СМИ, Белый дом перестанет мешать реализации проекта, а Германия берёт на себя обязательство содействовать сохранению транзита российского газа через Украину после 2024 года, когда истечёт действующий контракт между Москвой и Киевом.

По сведениям издания Politico, американские власти призвали украинских чиновников воздерживаться от критики газопровода в связи с достигнутой договорённостью с Германией. Однако Зеленский ослушался рекомендаций США — он распорядился создать рабочую группу по противодействию запуску «Северного потока-2» в составе министра энергетики Украины Германа Галущенко, министра юстиции страны Дениса Малюськи, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

По словам главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Александра Корниенко, в центре внимания переговоров Байдена и Зеленского также будет вопрос о привлечении США к «деоккупации» Крыма. Триумфом украинских властей на этом направлении, как думали они сами, должен был стать саммит «Крымская платформа» в Киеве, призванный объединить усилия мирового сообщества для «возвращения контроля Киева» над полуостровом, однако представительство многих стран оказалось более низкого уровня, чем ожидали на Банковой, да и сама тема Крыма не особо интересует Запад, поскольку все понимают, что регион прочно интегрировался в состав РФ и реальных, а не декларативных путей возвращения его Украине нет. В принципе, Крым стал просто еще одной причиной проявлять санкции в отношении России, но реальное воздействие их на российскую политику и экономику несущественна.

Даже в правящей в Украине партии «Слуеганарода» непублично признают, что смысл этого саммита не очень понятен — можно встречаться хоть через день, но Россия не отдаст Крым, а "Северный поток-2" этот саммит не остановит. Бесперспективность визита осознаёт и украинская элита. Получается, сам визит имеет смысл лишь как пиар Зеленского к очередным выборам и для внутриполитического самоутверждения президента Украины. Зеленский не ожидал: мировые политики выбрали дружбу с Россией вместо «Крымской платформы» © пресс-служба президента Украины

Чего ожидать от переговоров?

И украинские, и американские эксперты сходятся во мнении, что никаких прорывов по итогам переговоров в Вашингтоне не произойдёт.

«Что Зеленский может привезти из США? Я думаю, что очередное домашнее задание по борьбе с коррупцией и деолигархизацией, прежде всего имеется ввиду Игорь Коломойский, поскольку США подозревают, что с Коломойским борьба только имитируется, а для них он — это маркер. <…> В принципе Зеленский может привезти какие-то инвестиционные предложения, судя по планирующейся поездке в Калифорнию», — считает руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв в комментарии РИА Новости.

В свою очередь, украинский политолог Руслан Бизяев рассматривает два сценария: в Вашингтоне Зеленского могут либо просто принять, похлопать по плечу и отпустить, либо выдвинуть ему в обмен на поддержку Белого дома целый ряд условий, в том числе невыполнимых, например, провести кадровые перестановки в правительстве Украины и Офисе президента, выполнить Минские соглашения, прекратить кампанию против «Северного потока-2».

«В данный момент Америка проходит некую точку бифуркации, перелома в своей внешней политике. Как минимум два события за последний месяц говорят о запланированном отступлении США с позиций мирового гегемона: сначала Байден дал фактическое разрешение на запуск газопровода «Северный поток-2», а теперь Америка пытается уйти из Афганистана, но терпит там жуткое имиджевое поражение. В этой обстановке Зеленский со своими бесконечными требованиями — что-то вроде назойливой мухи. Кроме того, политические круги США сильно разочарованы украинским кейсом как таковым — он больше не приносит таких бонусов, как раньше. Так что Украина должна попытаться вновь стать интересной для сотрудничества в глазах США. Но есть ли у Зеленского интересующие Америку предложения? Вряд ли. В итоге президент Украины, скорее всего, увезёт домой лишь заверения в вечной дружбе и поддержке», — заявил он. «Зе» и «гуд-Байден». С чем вернется президент Украины из США? © cont.ws

Действительно, учитывая внутри- и внешнеполитические трудности, с которыми сейчас столкнулись американские власти, на что-то большее, чем поддержка на словах, украинской делегации вряд ли стоит рассчитывать, хотя Зеленский на протяжении нескольких месяцев прямым текстом в различных интервью западным СМИ требует от США и Европы перейти к реальным действиям, потому что от дежурных фраз о вечной дружбе пользы ноль.

«Зеленскому явно не везёт с этой встречей. В администрации все «на ушах» из-за событий в Афганистане, где каждую минуту может произойти новый теракт, ситуация вышла из-под контроля, а Белый дом пытается сохранить лицо. И теперь ещё ураган («Ида» в Луизиане, из-за которого более миллиона человек остались без электричества. — Ред.), последствия которого будут очень серьёзными. В администрации заняты этими двумя вопросами. Морально и физически истощены, уровень стресса очень высокий у всех — от клерков до Байдена. Плюс ещё в середине сентября в Калифорнии состоится референдум по отзыву губернатора-демократа, которому грозит вотум недоверия, и сейчас этот вопрос занимает Байдена не меньше, чем Афганистан, ведь Калифорния — один из ключевых штатов для демократов. Визит Зеленского на этом фоне отходит далеко на задний план. Украине предоставят военную помощь, как делают это ежегодно, — это максимум, чего можно ждать», — сказал источник издания «Страна» в политических кругах Вашингтона.