Политолог Дмитрий Абзалов рассказал какие сложности возникнут в общении Владимира Зеленского и Джо Байдена, а также что не так с выводом войск США из Афганистана

0:25 — Причины переноса встречи президентов США и Украины;

7:50 — Чем Зеленский может заинтересовать Байдена;

11:09 — Почему США не удалось вывести войска без проблем;

17:49 — Байден и вопрос ценностей;

25:04 — Уйдут ли США и НАТО из Афганистана полностью?

Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что встреча Зеленского и Байдена перенесена на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана. Белый дом подтвердил, что встреча состоится 1 сентября.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на встрече двух лидеров предусмотрен формат "с глазу на глаз".

*В ролике упоминаются организации, признанные террористическими и запрещённые в РФ: «Аль-Каида», «ИГИЛ», «Талибан»