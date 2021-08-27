Россия удерживает контур безопасности достаточно прочно, поэтому ей не следует опасаться ни вторжения боевиков в Среднюю Азию с территории Афганистана, ни импульса к совершению терактов внутри страны, считает обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов

Андрей Серенко: США могли намеренно отдать Афганистан под протекторат Пакистана и талибов © предоставлено Андреем Серенко Украина.ру.

Сразу несколько взрывов прогремели в четверг, 26 августа, в окрестностях аэропорта Кабула. Жертвами атак стали не менее ста человек. Россиян у воздушной гавани в этот момент не было. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, теракт подтверждает пессимистические прогнозы, что хаосом в стране не преминут воспользоваться террористы. По его словам, спецслужбы днем и ночью отслеживают ситуацию в республике, прогнозируя разные сценарии развития ситуации.

- Александр, одна из версий этого теракта состоит в том, что взрывами в Кабуле США и НАТО хотели подтолкнуть к быстрому уходу из аэропорта. Согласны ли вы с такой оценкой?

— Нет, я не согласен с такой оценкой. Очевидно, что запрещенным в России талибам этот теракт не нужен. Они идут к трем важным этапам своей деятельности: эвакуация всех иностранных граждан и иностранных солдат, создание органа управления и признание со стороны как минимум Китая и Ирана, которые это признание уже пообещали.

В этой связи теракт далеко отбрасывает возможность выполнения всех трех задач. Поэтому я не верю, что теракт был направлен на ускоренное выполнение первой задачи.

Скорее всего, мы имеем дело с усилением других джихадистских группировок, которые не дружелюбны талибам, но вынуждены с ними взаимодействовать, поскольку талибы обеспечивают почти тотальный контроль.

Анклавы и группировки запрещенных в России ИГИЛ, «Аль-Каиды» и других джихадистских организаций, численностью больше 50, есть и в Афганистане, и в Пакистане. Поэтому мы видим проявления джихадистской активности в месте скопления идеологических противников, которые хотят покинуть Афганистан.

Поэтому они создают неприятности и талибам, и странам коалиции. И, конечно, выполняют свою цель по уничтожению американских военных.

- «Талибан»* ранее попросил Турцию помочь с управлением аэропортом в Кабуле. Насколько активно Турция будет участвовать в этом процессе и какова вероятность, что она войдет в Афганистан и застрянет там надолго?

— Талибы называют Турцию одним из своих стратегических партнеров. Конечно, Турция не упустит этот момент и будет усиливаться как региональный актор и на этом направлении. Динамика и турбулентность ситуации настолько высокая, что более точные прогнозы делать сложно. Но как мы знаем, Эрдоган достаточно амбициозен в выполнении подобных задач. Посмотрим, насколько у него это получится и насколько прошедший теракт даст другим джихадистским группировкам делать то же самое. Каскадная ситуация с терактами может стать проблемой для всех сторон одновременно.

- Как эта ситуация повлияет на внутриполитические позиции Байдена?

— Для Байдена вся ситуация с Афганистаном сложная. Об этом свидетельствует его неудачная шутка на неудобный вопрос. Но я думаю, что сам по себе выбранный Байденом вектор для него правильный. Другое дело, что произошедшие события отложат выход американцев. Нужно сохранять какой-то контроль, нужно разбираться в гибели американских граждан, и все это происходит к довольно опасной для Байдена дате — годовщина событий 9/11, которые так или иначе связаны с «Аль-Каидой» и Афганистаном. С точки зрения репутации это для Байдена плохо. Но, учитывая его определенную тефлонность и то, что он первый год находится у власти, фатальных последствий для его полномочий не будет.

- На фоне этой тяжелой ситуации пройдет визит Зеленского в США. Есть ли у него возможность отсрочить этот визит?

— Я думаю, что восприятие этой повестки для американцев можно сформулировать одним предложением: «Не до тебя сейчас». Конечно, он летит с определенными надеждами и выводами после «Крымской платформы», с просьбами усиления в Нормандском формате (поскольку из «Нормандии» уходит Меркель). Очевидно, что там будут сложности даже с декларацией своей позиции, не говоря уже о продавливании ее.

Но я думаю, что все его просьбы останутся без ответа. Интерес Байдена к Украине крайне низкий. Авансы раздаются на уровне Блинкена, не выше.

Понятно, что это все не вовремя, но другого шанса у него не будет. Напомним, что у Порошенко тоже были сложности с согласованием визитов подобного уровня, даже приходилось платить деньги за 15-минутную фотовстречу с Трампом.

- Ждать ли сейчас обострений в Донбассе, чтобы сгладить это гнетущее впечатление от Афганистана?

— Конечно, можно наблюдать, что в радикальной части киевского истеблишмента начинает просыпаться мысль, что они могут повторить судьбу десяток тысяч тех, кто сотрудничал с американцами, пытаются сейчас покинуть Афганистан, находятся в аэропорту и могут стать жертвой теракта. Но я не думаю, что кто-то сделает какие-либо выводы.

Что касается Донбасса, то там будет усиливаться напряженность, но не из-за Афганистана, а из-за того, что в РФ скоро выборы депутатов Госдумы 8-го созыва, и граждане России, находящиеся на территории Донбасса, будут голосовать.

Это беспокоит украинскую сторону, и она будет прикладывать массу усилий для того, чтобы как-то этому воспрепятствовать.

- Чего России сейчас нужно больше опасаться: что боевики полезут в Среднюю Азию из Афганистана или что идеология джихада будет еще более популярна среди части российских мусульман, и это чревато возможными терактами?

— Россия готова к любым вариантам развития событий. Но я все же думаю, что нереалистичен ни первый вариант развития событий, ни второй. Россия удерживает контур безопасности достаточно прочно, она проводит фильтрацию беженцев на предмет радикалов. В конце концов у нас есть уникальный опыт решения таких проблем. У нас за плечами опыт Сирии и других подобных историй. Поэтому я не думаю, что переход боевиков с оружием в руках или импульс для терроризма внутри страны возможен.

* Запрещённая в РФ террористическая организация