Свершилось. Американцы в очередной раз перенесли визит Зеленского в Вашингтон. Объяснили просто: оказывается 31 августа США завершают вывод войск из Афганистана

То есть, раньше они об этом не знали, а за двое суток до начала визита вдруг вспомнили. На самом деле, как мы понимаем, роль Байдена в обеспечении вывода американских войск нулевая. Всё, что от него требовалось он сделал, когда подписал соответствующее решение. Дальше механизм работает без него. И даже, если он хочет именно 31 августа принять в Белом доме кого-нибудь из «героев» провальной двадцатилетней военной кампании, это вполне можно было совместить с визитом Зеленского. Байден же не будет его 24 часа в сутки выгуливать по Вашингтону. Хорошо, если у него найдётся для украинского коллеги час-полтора времени. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Беспрерывно перенося визит, американцы сознательно унижают Зеленского. Первоначально Байден обещал принять его сразу после встречи с Путиным, которая состоялась 16 июля в Женеве. Затем дата визита сместилась на 15-16 августа. Потом американцы сказали, что в Киеве их неправильно поняли и Байден обещал принять Зеленского до конца лета, тогда же окончательной датой визита было объявлено 30 августа. Неделю назад визит перенесли на 31 августа. И вот, наконец, новая дата — 1 сентября. До конца лета Зеленский с Байденом не встретится.

Я прекрасно понимаю американцев. Украинскую истерику конца весны — начала лета, когда Зеленский требовал, чтобы Байден встретился с ним до встречи с Путиным и даже намекал, что может войну с Россией начать, чтобы сломать планы Запада по нормализации отношений с Москвой, они удачно погасили одним звонком Байдена в Киев и обещанием организовать Зеленскому гастроли в Вашингтоне потом. Время прошло, американцы свои вопросы решили, как умели. Место Украины в их планах существенно изменилось. Вашингтон больше не заинтересован расходовать ресурсы на бессмысленную поддержку импотентной украинской власти. Тем более, что Зеленский оказался куда более амбициозным, чем Порошенко и каждый раз норовит укусить кормящую длань. Прям какой-то Бонапарт в маминой кофте. Отойдите от края платформы! Помнит ли Байден поездки в московском метро?

Думаю Меркель, имевшая сомнительное удовольствие недавно навестить Зеленского в Киеве, поделилась с Байденом своим впечатлением об уровне адекватности украинской элиты в целом и Зеленского в частности. Дедушка, конечно, старый и может заснуть прямо во время совместной пресс-конференции с премьером Израиля, но ему не всё равно, когда какой-то мелкий вождишко из нищего бантустана постоянно рассказывает, как он собирается при личной встрече поставить Байдена на место и объяснить ему, как именно и в каких масштабах США обязаны помогать Украине, чтобы в Киеве были Байденом довольны.

Опыт Меркель доказывает, что это не фигура речи и не внутриполитический пиар. Зеленский действительно так думает и так действует. Он и в США может разразиться перед журналистами филиппикой в адрес «предателя-Байдена», а тот ещё за Афганистан не отмылся. В общем, было бы лучше, чтобы он не приезжал. Демонстративное американское унижение Зеленского должно было привести к тому, что украинская сторона, потеряв терпение, сама бы отказалась от визита. Ведь график любого президента планируется на несколько месяцев вперёд, постоянно перерабатывать его из-за бесконечных переносов одного визита (при том, что для встреч с главами других государств Байден время находит) очень трудно. Ну и потом, ведь ясно же дают понять, что видеть не хотят. Байден уснул на встрече с премьером Израиля

Но американцы недооценили украинское холопское упорство. Стоять в барской приёмной и ждать они готовы сколько угодно. Вон в НАТО и ЕС от Украины уже тридцать лет не знают как отделаться: и намекали, и прямо говорили, что она там никому не нужна, и невообразимые для нормальной страны требования выдвигали, лишь бы отделаться. Но нет, всё также прибывают ходоки из Киева, чтобы «постучаться в дверь». Для украинских властей это уже стало своеобразным ритуалом, завещанным предками, назначение которого нынешнее поколение понимает плохо, но добросовестно исполняет. Что поделаешь, американцы с европейцами сами способствовали победе в украинском обществе допотопного трайбалистского сознания, а теперь ужасаются созданному ими же гомункулусу.

Несмотря на то, что лето прошло, а встреча с Байденом пока так и не состоялась, Зеленский и его МИД продолжают спокойно принимать очередные переносы. Если американцы так дотянут в своём сдвигании сроков с 1-го сентября, до 1-го января, в Киеве скажут, что Байден ведь не указал летом какого точно года он собирается принять Зеленского, утрутся и будут ждать дальше. Импичмент президенту США. Продолжение: Повторит ли Байден судьбу Трампа?

А Вашингтон продолжает куражиться над ставшими ненужными холопами. Не дожидаясь приезда Зеленского, Байден подписал решение о выделении Украине транша помощи в 60 миллионов долларов. Это откровенное издевательство. В 2014-15 годах только военной помощи Украина получала от США на 600 миллионов, затем сумма сократилась до 300 миллионов, затем до 150 миллионов. Но были и другие виды поддержки, и кредиты, и кредитные гарантии. Сейчас же жалкая подачка в 60 миллионов — всё, что Байден готов дать Зеленскому: США уже намекнули, что больше никаких денег выпросить не удастся. Причём 60 миллионов выписаны уже — чтобы не ехал. Но он всё равно поедет, если ему не откажут в приёме однозначно и окончательно.

Впрочем, американская тактика постоянного перенесения даты визита универсальна. Раз уж украинское руководство ничем не проймёшь — оно продолжает стучаться в запертую дверь, то можно максимально сломать Зеленскому программу визита. Он ведь собирался в США встретиться не только с Байденом, соответственно посольство прорабатывало график его встреч, исходя из заявленной даты визита 30 августа. Но за неделю до указанной даты визит переносится на 31 августа. Весь процесс согласований надо начинать сначала. Какие-то встречи могли выпасть уже на этом этапе, но в целом думаю, что посольство при минимально квалифицированной работе могло за неделю отработать более-менее нормальную программу, заменив выпавшие встречи какими-то другими. И тут визит опять переносят на 1 сентября, но известно об этом становится за двое суток. «Зеленский готов захватить Крым»: Затулин призвал Россию быть готовой к провокациям © кадр из видео Украина.ру

Это удар под дых. С учётом разницы часовых поясов у посольства будет около двух полных рабочих дней для того, чтобы полностью переверстать программу. При этом надо понимать, что даже та часть американского истеблишмента, которая считает необходимым и дальше поддерживать украинский режим, не склонна постоянно в авральном порядке менять свои планы из-за Зеленского. То есть, большая часть важных для украинского президента встреч будет, таким образом сорвана. Наверное посольство сможет чем-то наполнить программу, но это уже не будет эквивалентная замена — договариваться будут с кем только можно, пусть это будет и второстепенная или даже третьестепенная, ничего не решающая и ни на что не влияющая фигура.

В общем, у Байдена сделали всё, чтобы визит Зеленского не состоялся, а если уж состоится, чтобы он был откровенно провальным. Правда в последнем случае они вновь не учли украинскую специфику. Сам факт визита в США и встречи с Байденом будет воспринят на Украине как великая победа. Не сомневаюсь, что провластные СМИ и спикеры президентского Офиса и МИД Украины подадут как великий прорыв каждое слово, каждый жест, каждую встречу с любым, самым незначительным, политиком. Зеленский рассказал, почему все хотят его сожрать © REUTERS, Gleb Garanich

Но всё это уже было. Порошенко когда-то тоже под забором Белого дома рассказывал о выдающемся успехе своего визита. Впрочем, Зеленский искренне уверен, что он в состоянии сломать ситуацию и заставить Байдена играть по украинским нотам. В начале своей президентской карьеры он был уверен, что уломает Путина согласиться на украинский план реинтеграции Донбасса. Провал. Затем он рассчитывал играть первую скрипку в Нормандском формате. Провал. Далее Зеленский столь же искренне верил, что заставит Германию отказаться от «Северного потока — 2». Провал. Но он не сдаётся. Теперь он замахнулся на старика Байдена, который входил в политическую элиту США в те времена, которых Володя Зеленский даже не помнит, ибо тогда ещё не родился.

Байден часто и заразительно смеётся, но шутки Зеленского ему явно не нравятся.