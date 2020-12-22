В издании «Украина.ру» вышло программное интервью главы непризнанной Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, в котором он рассказал об обсуждаемой сейчас в республике концепции «Русский Донбасс»

Политик, в частности, отметил: «Важно в программном документе обозначить нашу цель — вхождение в состав Российской Федерации». Пушилин подчеркнул, что если инициатива отрыва Украины от России шла сверху, то инициатива этой доктрины идёт от людей: «Это их позиция, их вдохновляющая сила, их чаяние, видение путей развития Донбасса».

Денис Пушилин: В доктрине "Русский Донбасс" обозначена цель - его вхождение в состав России © РИА Новости, Евгений Одиноков

Фактически это уже является руководством к действию и реализуется в различных сферах. По словам Пушилина, «исторически, ментально, к тому же немалой долей жителей республики, получивших российское гражданство, мы часть России». Он добавил: восстанавливается кооперация предприятий, гармонизируется законодательство, внедряются российские стандарты, есть планы «хотя бы по уровню зарплат бюджетного сектора и пенсий сравняться с Ростовской областью».

Таким образом, на практике постепенно происходит сближение с РФ. И если доктрина «Русский Донбасс» будет принята, то это многое может изменить в восприятии будущего этого региона.

Каково сейчас целеполагание народных республик? Формально, в рамках «Минска-2», оно должно заключаться в стремлении вернуться на определённых условиях в состав Украины. К тому же должен стремиться и Киев. Как будто бы и стремится: пришедший к власти на обещаниях мира президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он хочет не просто закончить боевые действия в Донбассе, но и сделать это без потери территорий.

Однако есть основания полагать, что на самом деле в киевских властных кабинетах менее всего горят таким желанием. Нужны ли нынешним украинским политикам миллионы избирателей, которые никогда не будут за них голосовать? Может ли Украина обеспечить восстановление разрушенного, взять на себя ответственность за выплату пенсий и пособий жителям Донбасса?

Копатько: Донбассу сейчас нужна безопасность, а не идеология © скриншот видео Украина.ру Евгений Мураев. По его словам, украинские власти боятся возвращения Донбасса и по той причине, что тогда придётся разбираться в том, кто на самом деле «герой», а кто — военный преступник, надо будет наказывать за преступления, совершённые против мирного населения…

«Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи», — сказал Мураев в эфире телеканала «НАШ». Кроме того, добавил политик, для возникновения перспективы налаживания отношений с Москвой Украина сначала должна выйти из-под внешнего управления: «Потому что пока мы управляемы, мы будем воевать с Российской Федерацией чем угодно…»

Мураев также считает, что «последние шесть лет Украина делает всё необходимое для того, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели назад».

«Это, в том числе, и языковой вопрос, и религиозный вопрос, и сама риторика в адрес граждан, которые проживают на этой территории и, по сути, брошены украинским государством на произвол судьбы», — пояснил он, добавив, что эти люди просто «вынуждены выживать».

По словам политика, люди у линии соприкосновения прекрасно видят, откуда и что «прилетает», и поэтому они «воспринимают не Украину, а украинскую власть, которая транслирует определённые смыслы, отказывается от своих граждан, как вражескую власть».

Поэтому, подчеркнул Мураев, люди в ЛДНР не сложат оружия даже и по приказу Путина, «если не будут чувствовать себя в безопасности и защищёнными от того, что может начаться в случае передачи таким, как Парубий, Пашинский, Тетерук, границы…».

Сейчас на слуху в украинской политике другие имена, но что, по сути, изменилось? Защитников Донбасса по-прежнему называют террористами. А они, отметил Мураев, — это граждане Украины, которые «абсолютно уверены, что защищают свой дом от нацистов…». Он также напомнил, что ЛНР и ДНР не признаны террористическими организациями.

Пушилин рассказал о ситуации с COVID-19 в ДНР © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Тем временем народные республики не без оснований рассчитывают на помощь России. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции отметил, что «Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать», более того — будет наращивать поддержку.

Что касается отношений с Украиной, то Путин напомнил, что украинские президенты, «когда приходят к власти, опираются на большинство народа, большинство избирателей», но затем — начинают оглядываться «на крайние националистические силы».

Напомним, Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжёлых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Однако украинские политики затягивают выполнение политической части «Минска-2».

Собственно, причин этому две: политическая (украинская власть не заинтересована в возвращении в электоральное поле от 3 до 5 миллионов нелояльных, ориентированных на Россию граждан) и экономическая — на восстановление разрушенного войной коммунального хозяйства Донбасса и производственного сектора понадобятся десятки миллиардов долларов, которых у Украины нет.

Выводы

В результате возникла следующая коллизия.

1. Украина не заинтересована в реальной реализации Минских соглашений. И поэтому всячески тормозит процесс, не выполняя их даже по «формуле Штайнмайера».

2. Украина не хочет отказываться от Минских соглашений, потому что в этом случае Европа, Европейский союз будут вынуждены снять с России все санкции. А именно в этом — противостоянии Европы и США России — и заключен смысл всей этой политической и военной кампании.

3. Донбасс, зависший по Минским соглашениям между Украиной и Россией, как неоднократно в последнее время писало издание «Украина.ру», превратился в серую зону. Возвращаться в нацистскую и русофобскую Украину опасно, да и сама Украина этого не хочет. А открыто войти в состав РФ невозможно (по тем же Минским соглашениям, которые признают де-юре, но не де-факто Донбасс частью территории Украины).

4. Отсюда, из этой коллизии, и вырастает желание руководства ДНР и ЛНР объявить себя «Русским Донбассом», то есть тем самым обратить на себя и своё бедственное положение внимание руководства РФ.