Новые антироссийские санкции не коснутся проекта, Германия принципиально заинтересована в хороших отношениях с Россией, а цены на газ в Европе взлетели на 170%

Сатановский сказал, как Россия должна наказать тех, кто не дает достроить «Северный поток-2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Алексея Навального. Санкции предусматривают визовые запреты и замораживание имущества на территории Евросоюза. К ним планируют присоединиться также Великобритания, США и Канада, однако в санкционном списке нет лиц, причастных к проекту «Северный поток — 2» (СП-2).

По данным источников, санкции коснутся ряда российских чиновников и силовиков, а также Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который на Западе считают разработчиком нервнопаралитического средства «Новичок».

Главным инициатором новых санкций в отношении России был Берлин, а глава МИД ФРГ Хайко Маас неоднократно заявлял, что власти Германии допускают остановку строительства «Северного потока — 2» в качестве реакции на инцидент с Навальным.

Однако на правительственной пресс-конференции в среду, 14 октября, глава немецкой дипломатии подчеркнул, что на встрече европейских министров иностранных дел в понедельник «было полное единодушие» в вопросе новых антироссийских санкций, то есть Германия не предлагала распространить их на СП-2.

Дело труба. Baltic Pipe против «Северного потока - 2» - видео

«Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на чётких правилах и взаимном уважении», — сказал глава МИД ФРГ.

В тот же день популярный немецкий журнал FOCUS написал, что, несмотря на все угрозы некоторых немецких политиков, штрафы со стороны Польши и открытые попытки Соединённых Штатов помешать достроить газопровод, Москва намерена сдать проект уже в ближайшее время.

Действительно, Польша не теряет надежд остановить строительство СП-2. Эта тема была одной из ключевых во время переговоров Владимира Зеленского и Анджея Дуды в ходе визита последнего на Украину 11-13 октября.

Во время совместного брифинга Зеленского и Дуды, состоявшегося 12 октября, президент Украины заявил: «Благодарен вам за решительную позицию и президента, и всей Польши в отношении проекта «Северный поток — 2» и монополии «Газпрома» на европейском рынке».

Анджей Дуда отметил, что дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами позволит обеспечить энергетическую безопасность Украины — при этом в тот же день польская государственная нефтегазовая компания (PGNiG) подписала инвестиционное соглашение с группой компаний «Энергетические ресурсы Украины» о совместном проекте разведки и добычи природного газа на Украине.

А накануне визита президента Польши глава МИД этой страны Збигнев Рау в эфире Польского радио, отвечая на вопрос, можно ли сейчас остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», ответил: «Конечно, это возможно, потому что проект не закончен».

«Северный поток - 2»: Польша хочет оштрафовать «Газпром» на 7,6 миллиардов, ЕС в недоумении, а ФРГ поддерживает проект © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Недавно в Балтийское море выдвинулся один из кораблей снабжения, а ещё три дополнительных прибыли на остров Рюген, пишет издание. России осталось достроить всего чуть больше сотни километров газопровода, и она не планирует останавливаться, однако эти действия могут спровоцировать серьезный конфликт с США, пишет немецкое издание.

«С какой целью «Академик Черский» покинул порт Мукран, консорциум Nord Stream 2 не сообщил. Российский сайт neftegaz.ru, однако, утверждает, что специальное судно собирается провести тренировку в безопасных условиях в российских территориальных водах. Можно ли считать это отвлекающим маневром русских? Или «Академик Черский» действительно скоро приступит к укладке труб?» — задаются вопросом немецкие журналисты.

Они отмечают, что в пользу последней версии говорит прибытие в Мукран трёх судов снабжения. И если строительство газопровода всё же удастся завершить, то это станет «неожиданным успехом российского президента Владимира Путина», отмечает FOCUS.

По состоянию на конец дня 14 октября российский трубоукладчик «Академик Черский» действительно находится в Балтийском море у берегов Калининградской области, напротив Куршской косы, статус судна — ограниченная маневренность. 1 октября оно вышло из германского порта Мукран, где хранятся трубы для «Северного потока — 2», по данным СМИ — для проведения морских испытаний нового оборудования.

В сентябре в порт Мукран прибыло судно снабжения «Иван Сидоренко», которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода. 12-13 октября оно также маневрировало под Калининградом, а в настоящее время стоит на якоре в порту Светлый.

Эксперт сказал, что сделает с Европой собственный бизнес в случае отказа от «Северного потока-2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Как написал редактор польского издания BiznesAlert Мариуш Маршалковски со ссылкой на свои источники, которые также предоставили ему и фотографии «Академика Черского», испытания оборудования на судне продлятся ещё несколько недель, поэтому на маршрут СП-2 оно может выйти не ранее ноября 2020 года.

В «Газпроме» от комментариев относительно сроков достройки газопровода отказались, а в Nord Stream 2 AG сообщили российской газете «КоммерсантЪ», что компания не комментирует «различные домыслы относительно трубоукладочных мощностей и сроков», а о своих планах «намерена сообщить своевременно».

Однако при задействовании всего имеющегося у российской стороны флота трубоукладчиков для завершения строительства газопровода потребуется не менее трёх, а скорее до пяти месяцев чистого времени работы, полагает аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. При этом текущий момент не самый удачный для строительства, считает он, поскольку осенью и зимой на Балтике наступает сезон штормов.

Гидравлические испытания газопровода решено не проводить, добавляет эксперт, поэтому на пусконаладку может потребоваться один-два месяца.

Угрозы санкций со стороны США в отношении проекта «Северный поток — 2» являются попытками вытеснить Россию с европейского рынка газа нерыночными инструментами. Такое мнение высказала глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, выступая 12 октября на онлайн-конференции Flamе.

«К сожалению, есть дополнительная угроза, которая все больше влияет на наше сотрудничество — это политическое противостояние в целом и, в частности, угроза санкций США против «Северного потока — 2». Американские поставщики СПГ вывели из равновесия европейский рынок и не смогли его стабилизировать. Теперь США пытаются вытеснить Россию, используя нерыночные инструменты», — сказала Бурмистрова.

«Перед лицом этих угроз мне приятно видеть объединенную оппозицию правительств ключевых стран, которые покупают наш газ в ЕС», — добавила она.

При этом, говоря о самом «Газпроме», Бурмистрова отметила, что компания «прекрасно осознает все риски и готова с ними бороться».

«Несмотря на все вызовы, мы продолжаем успешно и планомерно развивать свой бизнес. Как крупнейший производитель и поставщик газа в мире «Газпром» обладает запасом прочности и устойчивости», — добавила она.

Трубоукладчик «Северного потока-2» взял курс на Калининград © Газпром флот

Так, с конца июля по начало октября 2020 года на нидерландской площадке TTF газ с немедленной поставкой подорожал на 168%, до 4,8 доллара за миллион БТЕ (британских тепловых единиц), что составляет около 170 долларов за тысячу кубометров. Контракты на месяц вперед взлетели почти с аналогичной скоростью — на 161%, и также торгуются около 4,8 доллара за миллион БТЕ.

Газовые котировки на спотовом рынке полностью отыграли коронавирусный провал, и вернулись на уровни начала года. Впрочем, до отметок 2019-го — больше 200 долларов за тысячу кубов — им по-прежнему далеко.

Росту цен способствует и то, что в сентябре в ГТС Европы было закачано 5,4 млрд кубометров регазифицированного СПГ — на 14% меньше, чем годом ранее, отмечают в «Мониторинге» эксперты Центра энергетики «Сколково». Трейдерам вновь стало выгоднее возить сжиженный газ в Азию, где цены в конце сентября превысили европейские, пробив психологическую отметку 5 долларов за млн БТЕ: Китай в августе увеличил закупки СПГ на 18,5%, дополнительные партии заказали компании из Индии, Южной Кореи и Тайваня.

Это освобождает нишу для «Газпрома» в Европе, хотя занять ее компании пока не удается. В сентябре 2020-го экспортные поставки «Газпрома» в Европу уменьшились на 4% относительно августа (до 8,7 млрд кубометров), а в годовом выражении спад вновь ускорился до 20%, подсчитали в «Сколково». Проблемой становится переполнение газовых хранилищ в ЕС, мощности которых задействованы уже на 92%.

«Тем не менее, восстановление спотовых цен на газ очень благоприятно для результатов Газпрома за четвёртый квартал: это поможет компании превысить собственный прогноз экспортной цены для Европы на текущий год — около 130 долларов за тысячу кубометров», — пишут аналитики Сбербанк CIB.

Фактор Навального не сработает. Добыча газа в Европе сокращается, трубопровод «Северный поток–2» будет достроен © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В такой ситуации лидерам РФ и ФРГ Владимиру Путину и Ангеле Меркель нет смысла биться за «Северный поток — 2», в том числе жестко реагировать на попытки Польши помешать реализации проекта.

Хотя Европа обойдется без дополнительных поставок природного газа ближайшей зимой, но в будущем ей потребуются мощности «Северного потока — 2», сказал в комментарии Bloomberg аналитик газового рынка из компании Engie EnergyScan Жюльен Хоарау. Между тем в будущем спрос на трубопроводный газ, как и его стоимость, будут расти, и без дополнительных поставок возможен дефицит. Это служит аргументом в поддержку строительства трубопровода из России в Германию, отметил Хоарау.

При этом российские эксперты заявили в комментариях изданию «Московский Комсомолец» (МК), что «Северный поток — 2» ждут серьезные проблемы и после запуска, который возможен не ранее весны следующего года.

Даже в случае возобновления работ по прокладке труб на дно Балтийского моря в ближайшее время, по оценке эксперта Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Юшкова, дотянуть газопровод до немецких причалов получится ближе к марту будущего года, а обеспечить масштабные экспортные поставки — не ранее II квартала 2021-го.

Санкции США законны? Кабмин ФРГ поспорил с Бундестагом о «Северном потоке-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Новые санкции, которыми грозит Вашингтон, могут коснуться европейских компаний, которые займутся обслуживанием и эксплуатацией трубопровода, в том числе его сухопутной части», — предупреждает Игорь Юшков.

Формально Вашингтон не имеет права мешать работе этих организаций на территории Германии, о чём американцев неоднократно предупреждал Берлин, однако могут пострадать зарубежные активы задействованных в проекте фирм.

«Если кресло в Овальном кабинете достанется Джо Байдену, который крайне отрицательно относится к поставкам российского «голубого топлива» в Европу, предпочитая наполнить рынок стран Старого Света американскими углеводородами, то новые санкции против газопровода будут утверждены в самое ближайшее время», — предупреждает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

В связи с этим обеспечение стабильной работы европейских партнеров станет следующим этапом укрепления СП-2 на европейском рынке. Такая задача может оказаться гораздо более трудоемкой, нежели формирование нового флота, отмечает МК.

По мнению экспертов, фирмы, обслуживающие газопровод, потребуют самой пристальной юридической защиты. Не исключено, что в ближайшее время они сменят нескольких владельцев и максимально усложнят американским службам поиск конечного бенефицианта, на которого Вашингтон смог бы оказать гораздо более жёсткое влияние.