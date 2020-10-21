Более 120 компаний из 12 стран ЕС пострадают в случае ввода новых санкций против «Северного потока 2», сообщил оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG, пишет РИА Новости 21 октября

В компании рассказали, что им «известно о новых рекомендациях к закону PEESA, опубликованных Государственным департаментом США 20 октября 2020 года».

«Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта "Северный поток 2", оказывают влияние на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов. Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы», — говорится в сообщении.

В то же время в Nord Stream 2 AG заявили, что не могут комментировать потенциальные последствия от санкций для компаний, поддерживающих проект.

«Северный поток – 2»: Германия колеблется, Польша с Украиной атакуют © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Согласно сообщению на сайте госдепартамента, действие санационного пакета PEESA «О защите энергетической безопасности Европы» теперь распространяется на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

Ранее эти санкции были направлены лишь на компании, непосредственно предоставляющие суда для строительства газопровода.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран — сателлитов США.