Претензий много. Кого в Белоруссии поддержали украинские националисты

Мирный характер белорусского протеста вызвал нарекания со стороны праворадикалов с Украины, которые прохладно отнеслись к митингующим в соседней стране

Удивительно, но события в Белоруссии — сначала предвыборная кампания, а затем протесты, сопровождавшиеся первой за десятилетие (а то и больше) мобилизацией граждан, — долгое время вообще не вызывали интереса у украинских националистов. Притом что ранее, в 1996 и 2005 годах, на Украине проявляли большой интерес к протестам в Минске и даже ездили участвовать в них. А в 2014-м активно принимали белорусских оппозиционеров из «Молодого фронта» в своих тренировочных лагерях. Лукашенко ошибается, но пока не сдаётся. Эксперты о ситуации в Белоруссии © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo

Дело в том, что новая оппозиция Лукашенко оказалась «непонятной» и «чуждой» для старой. Лидер Белорусского народного фронта, а ныне одной из его версий (Консервативно-христианской партии — БНФ) Зенон Позняк еще в мае открыто назвал и Сергея Тихановского, и Виктора Бабарико, и Валерия Цепкало «агентами Кремля».

В свою очередь, многим националистам на Украине импонировала предвыборная риторика Лукашенко, сделавшего ставку на «защиту суверенитета страны от Москвы».

«Национальный корпус»

Характерный момент. 10 августа, после первой ночи протестов в Минске, в Telegram-канале организации «Орден» (консервативное крыло партии «Национальный корпус», в которое входят и замглавы партии Николай Кравченко, и идеолог «азовского» движения Эдуард Юрченко) был размещен опрос «Ваше отношение к нынешним выборам президента Белоруссии». Проголосовали в опросе более 400 человек, то есть практически треть подписчиков канала.

10% проголосовавших выбрали вариант ответа «Поддерживаю Лукашенко», 2% — «Поддерживаю оппозицию/конкретного оппозиционного кандидата», при этом 39% — «Поддерживаю протест, но не поддерживаю ни одного из имеющихся кандидатов».

Часть голосовавших предпочла сделать выбор, как говорится, от противного — 37% выбрали «Вынужденно поддерживаю Лукашенко на фоне отсутствия иной оппозиции, кроме открыто пророссийской» и 5% «Вынужденно поддерживаю оппозицию, несмотря на ее откровенно-пророссийское направление — альтернативы нет».

Итого с оговорками 47% поддержали Лукашенко и 46% — оппозицию, а 7% отказались ассоциировать себя с любой из сторон (то есть они не считают оппозицию более близкой себе, чем Лукашенко). И это в ультраправом украинском Telegram-канале!

Гораздо более интересная история — это то, что еще накануне голосования 9 августа один из главных спикеров «Нацкорпуса», ранее в 2014-2015 годах командир разведки «Азова» Сергей Коротких (позывной Боцман) открыто «топил» за Лукашенко.

«Завтра в выборах участвует говорящий рот, проект Кремля — эта Тихановская, какая-то домохозяйка. Она кто? Домохозяйка с непонятным прошлым, которой пообещали какие-то блага и денежки, она изображает сейчас из себя говорящую обезьяну… Это кремлевский проект. То, к чему она приведет страну — она станет Белорусской областью Российской Федерации, у которой отберут и уничтожат ее промышленность… На этот кремлевский проект работает и Цепкало…. Выиграет скорее всего Лукашенко, я надеюсь, что это произойдет», — заявил он в видеообращении, опубликованном 8 августа в своем Telegram-канале «С. Коротких "Боцман"» (9,9 тыс. подписчиков). Белоруссия. Хроника протестов, 17 августа

Не нравятся ему Тихановская с Цепкало — бывает. Но вот в ночь с 9 на 10 августа в Минске начались протесты, и Коротких начинает информационно «мочить» уже их рядовых участников: «По телеге (Telegram. — Авт.) гуляет несколько видео с нагнетающими комментами: «Народ восстал», «ОМОН бежит, ай-яй-яй, эге-гей». Рекомендую не читать, а смотреть и анализировать. Я вижу — не стрельба, а петарды, жести нет». Хотя в Минске по людям уже стреляют резиновыми пулями.

И далее: «Все видео типа «ура, революция», с одного телеграмм-канала <матерное слово> нехта, созданный и раскручиваемый русскими спецслужбами. Сопровождают сочными комментами и нагнетанием страхов. Но посмотреть эти кадры и видишь пустые по содержанию, экшена нет… Несколько жалких видео». В Минске строят на улицах баррикады, идут бои… Нет, «жалкие видео».

В Интернете публикуют фотографии раненых в Белоруссии протестующих (сейчас уже знаем — их были десятки, а в последующие дни — сотни)? Коротких спешит уверить подписчиков, что это размещают «говноресурсы леваков-дегенератов Радио "Свободы"» и что это все «постановочные кадры».

Стоящий рядом с избитым до бессознательного сознания протестующим ОМОНовец? Для Коротких это «забавный кадр». Далее «азовец» пишет, что «не успели из него сделать белорусского Флойда и торжественно похоронить в золотом гробу! Наши соросоиды уже обрыдались и, что неудивительно, в компании с Кремлем!» У посольства Белоруссии в Киеве, по его мнению, тоже протестуют «соросоиды» и т.д.

Достанется отдельно еще и Тихановской — 11 августа Коротких пишет, что она «капитализировала себя обильно» и «свалила в Литву», а оставшаяся в Минске оппозиционерка Мария Колесникова «артиздка в образе Матери Терезы» и «похожа на секретаршу Жвании». И все в таком же духе.

Пожалуй, достаточно цитирования этих словесных помоев, в принципе типичных по лексике Коротких, в прошлом проявившем себя героической борьбой с другими национал-социалистами путем… размазывания по ночам фекалий по дверям их квартир (и это не шутки!).

Вопрос в другом — вплоть до 8 августа Коротких вообще никак не интересовался предвыборной кампанией в Белоруссии, а его внезапная риторика про «сдадут страну России, загубят промышленность» удивительно напомнила пассажи избирательной кампании Лукашенко. Можно вспомнить, что в 1990-1992 годах Коротких служил срочную в роте разведки белорусской армии, и, не исключено, сохранил связи со спецслужбами родной страны.

Также не исключено, что под выборы «расчехлили» всех скрытых агентов.

16 августа, когда белорусский протест преодолел планку в 100 тысяч человек и не замечать его было как-то уже странно, вождь «Нацкорпуса» Андрей Билецкий опубликовал в блоге на сайте «Украинской правды» и в Telegram обращение к «братьям-белорусам», где заявил, что «мы с тревогой и гордостью следим за вашей борьбой»… и тут же обрушился на противостоящего Лукашенко кандидата от оппозиции, заявив, что «приход к власти Тихановской может не меньше зажать Беларусь в российские тиски, чем Лукашенко».

Сложно расценить такие выпады иначе, чем поддержку действующей в Белоруссии власти, — мол, оппозиция-то еще хуже. Западные СМИ: что теперь будет с Белоруссией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Национальный альянс»

Утром 10 августа о событиях в Белоруссии «вспомнил» глава луцкого «Национального альянса» Игорь Гузь, в 2005 году ездивший на протесты «Чернобыльский шлях» в Минске, а в 2014-м помогавший белорусам вступать в добровольческие батальоны на Украине (ранее, даже когда 30 июля в Минске десятки тысяч людей вышли на оппозиционную акцию, его это не заинтересовало).

Впрочем, всей его поддержки хватило лишь на фразу «Моя душа с вами в Минске, братья-белорусы!»

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Днем позже Гузь разместил в Facebook видеозапись под названием «Что происходит в Беларуси», начав ее, правда, с длинного рассказа о собственных заслугах. Судя по всему, в своем обращении Гузь прямо оппонировал Коротких: «Нет там (на протестах в Белоруссии. — Авт.) российского следа… Природа протеста абсолютно не российская, там нет ни одного российского флага… Когда нам говорят, что акция протеста — это пророссийский сценарий, это ерунда!»

И позже Гузь практически каждый пост в Facebook посвящал событиям в Белоруссии и даже поменял аватарку, поставив на нее фотографию одного из протестующих в Минске. Но опять же это все, хотя в предыдущие годы он проводил и пресс-конференции, поддерживая белорусских добровольцев на Украине.

УНА-УНСО*

Днем 10 августа на события в стране-соседке обратил внимание глава УНА-УНСО Николай Карпюк, написавший в Facebook: «Сегодня Беларусь сдает экзамен на право свободы воли. Овладеют ли они этим правом, зависит от их способности бороться. Очевидно, что белорусы уже не могут нести бремя диктатуры Лукашенко, с его совковой остолбенелостью. Очевидно, что белорусский народ хочет общественных перемен, развития качества жизни. Однако дальнейшая судьба Беларуси в руках белорусского народа. Пожелаем им силы, победы, победы!»

Стоит заметить, что Карпюк единственный (!) из всех упомянутых в этой статье видных украинских националистов отметил в Facebook, что пожертвовал деньги в рамках фандрайзинговой кампании «Belarus. Path to Victory. Шлях да перамогі. Путь к победе». Сколько именно он перечислил 16 августа, посмотреть в открытой статистике нельзя, но общая сумма пожертвований 62 человек на 18 августа составила 153,4 тыс. рублей, в среднем по 2474 рубля на человека.

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Вслед за Карпюком не остался в стороне и его заместитель по партии Игорь Мазур, который днем 10 августа отрепостил картинку с протестов в Белоруссии и добавил себе на аватарку бело-красно-белый флаг, под которым выступают протестующие белорусы.

В целом, как можно понять, Мазур, как и многие другие украинские праворадикалы, недоволен тем, что протесты в Белоруссии проходят не по украинским образцам. Итог ошибок Лукашенко. Эксперты о ситуации в Белоруссии © REUTERS, Stringer

«Когда же будут адекватные действия в ответ?» — написал Мазур в Facebook днем 12 августа, отрепостив несколько видео с избиениями ОМОНом белорусских демонстрантов. И днем позже: «Жизневский «Локи», как пример для белорусских патриотов! — Он не был жертвой, он был воином света, он шел в атаку!»

Только 16 августа — спустя неделю после начала протестов — УНА-УНСО обнародовала обращение в поддержку протестующих в соседней стране, за которым, впрочем, не последовало даже одиночного пикета у посольства Белоруссии в Киеве.

«Свобода»

В «Свободе» первым внимание на происходящее в Белоруссии обратил глава киевской организации партии Андрей Ильенко, написавший в Facebook днем 10 августа: «Я хочу сесть в машину и поехать в Минск, а потом в Оршу, где в 1514 году наши предки вместе с предками белорусов победили 100 тысяч тогдашних вагнеровцев из Москвы, а потом плыть по узкому белорусскому Днепру. Так и будет. Империя окончательно рухнет, и на ее руинах расцветет свобода».

Собственно, маниловскими мечтами о «10 миллионах наших природных союзников на север от нас» Ильенко и ограничился. Вновь о белорусах он вспомнил спустя только два дня, ограничившись кратким сообщением: «Люди, которые борются за свою свободу, достойны восхищения». То есть пара шаблонных фраз — и все. Ни призывов собирать помощь белорусам, ни сбора людей на митинг в их поддержку…

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Уже после второго поста Ильенко прямо под копирку про набравшие мощь протесты в соседней стране написал в Facebook глава партии Олег Тягнибок: «Когда люди борются за свою свободу, это замечательно!»

Дальше, правда, от вождя «Свободы» пошел поток претензий к белорусам: «Нынешние массовые протесты в Беларуси не имеют во главе организованной национальной структуры. Это их главная проблема. Ведь именно это может помешать друзьям выиграть. Ведь история неоднократно показывала, как заканчиваются все обезглавленные Майданы или Майданы «без политики» и дисциплинированной националистической силы, способной своим примером привести революционный народ к победе. И именно отсутствие таких сил, способных защитить и принять первый удар, может превратить обычных граждан в пушечное мясо для силовиков».

Это всё.

Дальше — семь абзацев о деятельности «Свободы» на Майдане и в АТО, после чего — покровительственное замечание соседям: «Только при наличии национального ядра и хорошей организации протест сможет превратиться в революцию и превратить Беларусь из бледной копии Советского Союза в ведущую европейскую страну. Побеждаем вместе, ведь москвичей под Оршей мы уже одолели!» Серьезно, вместе? Митинг за Лукашенко провалил явку. Белорусская оппозиция провела акции по всей стране © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Правый сектор»*

В «Правом секторе» протесты в Белоруссии заметили только днем 11 августа. И то события в соседней стране стали для вождя организации Андрея Тарасенко лишь поводом порассуждать о возглавляемой им структуре: «Во второй день Майдана «организаторы» потребовали убрать красно-черные флаги. Впоследствии ПС («Правый сектор». — Авт.) пыталась назначить виновными в избиении студентов. Якобы мы спровоцировали «Беркут». 1 декабря (2013 года. — Авт.) протестующие схватили наших ребят, избили их и обратились в полицию. Нас объявили провокаторами, от нас неоднократно пытались избавиться».

Только уже к концу спича Тарасенко вспомнил о протестующих белорусах, фотографию которых прикрепил к своему сообщению в Facebook: «Надеюсь, что у белорусских братьев хватит сил понять угрозы и попытаться повлиять на дальнейший ход событий. Если такой силы еще нет, я уверен, она родится в борьбе».

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Днем 16 августа вождь «Правого сектора» вновь решил высказаться о ситуации в Минске, где проходил рекордный по уровню мобилизации мирный митинг оппозиции… и вновь свел все к рассказу о внутренней борьбе на Евромайдане: «Мы обращаемся к митингующим (в Белоруссии. — Авт.) — не повторяйте ошибок украинцев! После свержения диктатора не передавайте власть либералам и людям, которым безразлична судьба Беларуси и ее народа».

Стоит добавить, что никаких заявлений в поддержку белорусов на сайте «Правого сектора» за целую неделю не появилось (страницы же организации в соцсетях в России наглухо забанены). Однако вечером 16 августа командир Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Андрей Стемпицкий опубликовал в Facebook «Обращение Провода (руководства. — Авт.) Национально-освободительного движения «Правый сектор» к белорусским патриотам».

Характерно, что обращение «Правого сектора» содержит прямые претензии (!) в адрес протестующих в Белоруссии, например, одним из первых же пунктов идет: «Так называемая белорусская оппозиция… оказалась пророссийской и подконтрольной Кремлю». Дальше идут уже знакомые пассажи: «Мы обращаемся к митингующим — не повторяйте ошибок украинцев! После свержения диктатора не передавайте власть либералам… Не поддавайтесь обману, разрушающему государства и народы».

«Обществок будущего» (экс-С14)

Лидер «Общества будущего» (экс-С14) Евгений Карась обратил внимание на события в Белоруссии в ночь с 10 на 11 августа, когда протесты набрали уже серьезный характер, — в своем Telegram-канале он разместил подборку новостей.

Далее он высказал свое мнение по поводу событий, достаточно типичное для националистов в целом: «У масс нет политических структур… Или репрессированные сидят (под катком силовиков с конца 90-х). Или <матерное слово> — всякие российские или посольские (видимо, речь уже про западные посольства. — Авт.) <матерное слово>. Наверное, будет много крови, но без свержения нынешнего политического режима».

Вернулся к новостям из страны-соседки Карась лишь вечером 12 августа, разместив несколько взятых из сети видеозаписей избиений протестующих ОМОНом. И опять-таки с поучениями соседям: «Крики «Отпусти» («Позор» и т.д.) не работают. Работает вырывание/отбивание… Кричать, как стримеры (блогеры, которые ведут стримы, то есть онлайн-трансляции. — Авт.), — нулевая поддержка».

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Несомненно, большой поддержкой протестующим в Белоруссии стала публикация 16 августа на интернет-ресурсах «Общества будущего» видеозаписи в духе небезызвестного Telegram-канала «ОпустиВату», где несколько здоровых лбов «спрашивают» с находящегося в данный момент в Киеве Валерия Цепкало за обращение последнего к России по поводу помощи в проведении честных выборов в Белоруссии.

Что касается публичных акций у посольства Белоруссии в Киеве, забавно, но первыми пришли туда 10 августа протестовать против насилия украинские анархисты. Ни одна из правых политических организаций за неделю так и не сподобилась поддержать там «братьев-белорусов», которым декларирует на словах «совместную борьбу».

В целом, как видим, для украинских националистов протесты в Минске по-прежнему являются чем-то непонятным и чуждым. Они явно хотели бы видеть там нечто вроде собственной копии и достаточно раздражены тем, что белорусский протест идет по иным — мирным и ненасильственным — образцам.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.