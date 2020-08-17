Митинг за Лукашенко провалил явку. Белорусская оппозиция провела акции по всей стране

Воскресный Марш Свободы был анонсирован оппозицией днем в пятницу. А в субботу стало известно, что митинг сторонников Лукашенко пройдет на том же месте, но несколькими часами ранее

Митинг сторонников Лукашенко

В 18:15 в субботу, 15 августа, Республиканская общественная организация «Белая Русь» (некогда независимая структура, а ныне — лишь один из вариантов лукашенковского «комсомола») неожиданно объявила: «Завтра в воскресенье в 12:00 на столичной площади Независимости (у Дома Правительства) пройдёт митинг Солидарности… На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс».

Вполне очевидно, что при таких сжатых сроках собрать кого-либо на акцию довольно сложно. Если, конечно, на тебя не работает административный ресурс по всей стране. И действительно — буквально со всех концов Белоруссии валом начала приходить информация (речь как о скриншотах сообщений в оппозиционных СМИ и Telegram-каналах, так и о моих личных источниках. — Авт.), что на государственных предприятиях, в учебных заведениях и воинских частях спускаются разнарядки по явке на воскресный митинг в поддержку Лукашенко.

Спустя почти час люди все-таки начинают прибывать на митинг сторонников Лукашенко. Но площадь перед Домом правительства все еще сравнительно пустая pic.twitter.com/Pp4LbWbrlX — Лента.ру (@lentaruofficial) August 16, 2020

Правда, в итоге с митингом получился конфуз. Акция была назначена на 12:00, кортеж Лукашенко прибыл на Площадь Независимости в 11:40… а вот людей там практически не было. В итоге митинг пришлось задержать на час, потому что даже на половину первого на площади, по оценке бывшего там журналиста ТАСС, «находятся порядка 400 человек». Лишь к часу дня, опять-таки по данным государственного российского информагентства, «число собравшихся достигает уже порядка 5 тысяч».

Причин, можно предполагать, несколько. Во-первых, в регионах, откуда отправляли людей в Минск, плохо разбирались в расстояниях внутри столицы. Это только кажется по карте, что от железнодорожного вокзала до Площади Независимости рукой подать, на самом деле — идти даже быстрым шагом минут пятнадцать, а если строить колонну и медленно идти, ориентируясь в незнакомом городе, — то и все полчаса. Что касается автобусов (например, как известно, только из Гомельской области ехала колонна в 52 автобуса), то многие могли задержаться в пробках, плюс добавим время на парковку и выход людей.

Во-вторых, по имеющейся информации, рядовые сотрудники бюджетных организаций в ряде случаев просто саботировали спущенные «сверху» разнарядки на митинг. «Мне утром звонили из регионов: поехала только половина из количественного списка, который из облисполкомов спустили», — сообщил источник в Минске.

В итоге среди пришедших действительно оказалось много искренних сторонников Лукашенко.

Вот, например, давшая интервью TUT.by пожилая женщина, категорично заявившая по поводу протестующих: «А эти идут, им оплатили, наркоманки, дали выпить, оплатили. Они от безделья идут, им делать нечего!… По 50 евро им дают».

Об этом же слово в слово говорил журналистам и министр внутренних дел Юрий Караев: «А здесь были (на акциях протеста. — Авт.) судимые, наркоманы, пьяные… 60 рублей девчонкам и 30 рублей парням (за участие в акциях. — Авт.)».

Да и аргументация той же пожилой женщины — молодые «не знают, что такое молоко и как оно добывается, их надо на ферму отправить, чтоб они коров подоили» — показывает, что это действительно целевая аудитория Лукашенко с его вечными рассказами о том, «какая свинья сколько поросят даст». Вот только в 2020 году, когда Белоруссия стала одним из IT-центров Восточной Европы, подобные рассуждения смотрятся странно.

В формате воспоминаний о том, что было в 1990-е годы, была выстроена и речь Лукашенко перед собравшимися, причем некоторые ее моменты наводили на странные мысли. Я даже не про обещания «встать на колени» перед пришедшими (кстати, так и не встал), а про вопросы президента: «Вы хотите свободу? Вы хотите перемен?» (по свидетельству журналиста TUT.by, в ответ из толпы кричали «Нет!», но по видеозаписи сложно сказать). Выходит, даже по мнению Лукашенко, в стране нет ни того, ни другого?

Необходимо отметить еще такой странный момент. В целом на митинге однозначно преобладала государственная символика Белоруссии. При этом в кадр со всеми ораторами (будь то Лукашенко, или командир могилевского ОМОНа Иван Юрков, или композитор Виктория Кохана) упорно лез один-единственный георгиевский флаг, принесенный кем-то поближе к трибуне.

Все хорошо помнят, что георгиевские ленточки как опознавательный знак весной 2014 года носили сначала сторонники украинского Антимайдана, а затем ополченцы Донбасса. Что это? Намек на подготовку к созданию в Белоруссии провластных парамилитарес, поскольку ОМОН один уже не справляется? Об этом уже прямо говорят в пролукашенковских Telegram-каналах. «Началось стихийное формирование народных дружин для противостояния нацистскому перевороту в Беларуси», — сообщил, например, вечером в воскресенье Telegram-канал «Белорусский инсайдер».

Или это попытка окружения Лукашенко перенести ненависть протестующих с режима в стране — на Россию? Ведь саму инициативу с георгиевской ленточкой запустило в 2005 году государственное российское информагентство РИА Новости. Вспомним сделанное 15 августа белорусским президентом заявление: «Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор… При первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь». Впрочем, из Москвы уже мягко напомнили, что такая помощь возможна лишь при внешней агрессии — отсюда и истерика Лукашенко про войска НАТО у границы, хотя еще недавно он с этим самым НАТО активно сотрудничал и проводил совместные учения.

Такой «перевод стрелок» с Лукашенко на Россию выглядит очень опасной тенденцией, которая в долгосрочной перспективе может значительно ухудшить отношение и к нашей стране, и к русском языку в Белоруссии. До сих пор в действиях протестующих не было замечено антироссийских выпадов. Среди тысяч сообщений, появлявшихся в оппозиционных Telegram-каналах, за неделю я насчитал лишь два (!), которые пытались привязать Россию к действиям Лукашенко (и то потом администраторы их удалили).

И в завершение, по поводу числа собравшихся на митинг в поддержку Лукашенко.

Официальная оценка, данная белорусским МВД, — 65 тыс. человек — выглядит откровенно завышенной, причем завышенной в разы. Многочисленные фотографии и видеозаписи, сделанные с высоты птичьего полета, опубликованные в том числе в Telegram-канале «Sputnik Беларусь» и в Twitter ТАСС, показывают, что на митинг в поддержку Лукашенко собралось визуально гораздо меньше, чем на встречу Светланы Тихановской с избирателями 30 июля 2020 года в Парке Дружбы народов, которую МВД оценило в 18,2 тыс. человек.

Исходя из фотографий и видеозаписей, я бы оценил митинг на пике цифрой порядка 10 тыс. человек, что коррелирует с приведенной выше оценкой ТАСС в 5 тыс. на начало митинга. «Лента.ру» в ходе подсчетов пришла к цифре в 15 тыс.

Митинг оппозиции

В час дня в воскресенье из спальных районов — ставших, как мы писали ранее, центрами мобилизации и активности протестующих — в центр Минска потянулись бесконечные потоки людей.

Точкой сбора стала стела «Минск — город-герой» в Парке Победы — то же место, где собирались (и были жестоко разогнаны ОМОНом) люди вечером 9 августа, сразу же после голосования на выборах президента, после которого Центризбирком объявил Лукашенко победителем с традиционными 80% голосов.

Число участников акции на Стеле уже достаточно трудно оценить. Оптимистичные оценки достигают полумиллиона человек, более сдержанные — ста тысяч. Все население Минска при этом составляет примерно два миллиона pic.twitter.com/e2uXwky6Sw — Лента.ру (@lentaruofficial) August 16, 2020

​Уже в половину третьего рядом у стелы собралось в несколько раз больше людей, чем на проходившем тогда же пролукашенковском митинге. Пика же число собравшихся у стелы достигло к четырем часам вечера.

«Лента.ру», сопоставив не только визуальные данные, но и занятые людьми площади, отмечает, что митинг сторонников Лукашенко «уступает акции противников Лукашенко примерно в три-четыре раза».

Число собравшихся в районе стелы достаточно сложно оценить, но это минимум 50 тыс. человек, потому что она явно сравнима с максимальной вместимостью стадиона «Лужники» в Москве. Не меньше! Вполне возможно, что и больше — ТАСС давало цифру в 100 тыс. человек.

В пять часов люди направились по проспекту Победителей к Площади Независимости, где уже давно «рассосался» митинг в поддержку Лукашенко.

На фотографиях, опубликованных оппозиционными белорусскими СМИ и Telegram-каналами около семи часов вечера, видна та же площадь, но уже занятая оппозицией — причем, в отличие от митинга Лукашенко, уже полностью, к тому же люди заполнили и все прилегающие улицы.

И важное уточнение. Если на митинг в поддержку действующей власти в Минск были стянуты все, кого только смогли мобилизовать по всем регионам, то оппозиция проводила одновременно акции буквально в каждом населенном пункте страны. Например, в Гродно, Бресте и многих других городах днем в воскресенье прошли массовые митинги, собиравшие минимум по 5-10 тыс. человек каждый.

Итоги

Всем, кто следит за ситуацией — а аудитория политических Telegram-каналов составляет в Белоруссии уже 2-3 млн человек, то есть 20-30% населения — стало ясно, что даже путем мобилизации и применения админресурса власть собрала в разы меньше людей, чем оппозиция. Окончательно прояснилось, что преобладание в обществе — у оппозиции.

Впрочем, судя по картинке белорусского телевидения (государственного, ибо другого в стране давно нет), никаких акций оппозиции вчера вообще не было. В эфире «Беларусь 1», ОНТ и прочих — только митинг в поддержку Лукашенко с фантастическими заявлениями о том, что он «собрал более 65 тысяч человек, но люди продолжали идти, в итоге на Площадь Независимости вышло более 70 тысяч белорусов», обильно приправленный комментариями различных «экспертов» по поводу того, что нехорошие люди хотят устроить в Белоруссии новый Майдан.

Вполне очевидно, что пока Лукашенко не то что не намерен идти на какие-то уступки протестующим, но не готов даже признавать их политическую субъектность. В подаче его пропаганды за перемены в стране выступают лишь обманутые, одурманенные алкоголем и наркотиками, проплаченные из-за рубежа бездельники и уголовники.

При этом протестующие ведут себя подчеркнуто мирно, хотя при подобной мобилизации в воскресенье они могли легко «задавить числом» любое количество силовиков. Хотя прошедшие в субботу похороны двух погибших протестующих, а также рассказы сотен людей, которых с вечера пятницы начали выпускать из изоляторов, о творившихся там пытках и издевательствах ожесточили бы любого.

С одной стороны, мирный ход протестов создает возможность для перехода на сторону оппозиции представителей государственных ведомств (в том числе силовых) и, шире, истеблишмента страны. Например, выразительную фотографию днем в воскресенье разместила в Facebook Жанна Румас — вместе с мужем Сергеем они стоят на крыше Банка Развития Республики Беларусь, на фоне акции оппозиции на противоположном берегу Свислочи. Напомню, Румас с 31 июля 2012 года возглавлял правление Банка Развития, а с 18 августа 2018-го по 3 июня 2020-го был премьер-министром страны.

С другой — затягивает процесс смены власти и дает Лукашенко время для маневров. В том числе в прямом смысле слова — в Гродненской области, где наблюдается самая высокая (после Минска) протестная мобилизация, с 17 августа начинаются маневры с участием спешно переброшенной туда из Витебска 103-й отдельной воздушно-десантной бригады.