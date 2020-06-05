Три врага Лукашенко. Что известно о кандидатах в президенты Белоруссии Тихановском, Бабарико, Цепкало

Намек Лукашенко на то, что за его политическими противниками, уже объявленными врагами государства, стоит Россия, придает избирательной кампании особый статус. Лукашенко теперь в одиночку борется не просто с разрозненными представителями оппозиции, а с целым государством. Так кто же его оппоненты в действительности?
Начнем с Сергея Тихановского, который на протяжении уже двух недель является главной мишенью для действий силовиков (его задерживают на встречах с избирателями, против него возбуждают уголовные дела, фабрикуют провокации и т.д.).
Тихановский — абсолютный новичок в политике. Собственно, вообще о его биографии до того, как в марте 2019 года он создал и начал раскручивать YouTube-канал «Страна для жизни», известно немного.
Видеоблогер с мегафоном
Впервые о нем написал 30 января 2017 года сайт Onliner.by, и тогда это касалось покупки Тихановским старого, но еще крепкого кирпичного дома, построенного в 1886 году в деревне Огородня-Гомельская (Гомельская область). Тихановский, купивший здание на аукционе за 2200 долларов, так объяснил журналисту эту сделку: «Однажды я направлялся по своим делам, почему-то поехал другой дорогой. Смотрю: стоит, и вывеска на нем. Ну как такой не купить»?
Дом действительно красивый и «с историей», даже с мемориальной табличкой.
Журналист, очевидно, со слов Тихановского, сообщил о нем следующее: «У Сергея есть самодостаточный бизнес — студия с подразделениями в Гомеле и Москве, которая снимает рекламные ролики. Есть жена, дети, квартира в Минске и дом «со всеми делами» за городом. При этом живет он в основном в машине между Гомелем, Минском и Москвой. Но, видно, такая жизнь показалась ему недостаточно насыщенной». Последний момент, кстати, спустя 3,5 года выглядит весьма прозорливо подмеченным.
У гомельского бизнесмена были амбициозные идеи, как можно было бы возродить уже пришедшее в упадок здание, а затем и деревню в целом: «Внизу можно сделать кафе или магазинчик, или то и другое. Вверху — что-то вроде гостиницы или хостела… Хочу создать здесь не просто агроусадьбу, а комплекс, где нашли бы интересные и полезные занятия и взрослые, и дети. Чтобы можно было познакомиться с какими-то ремеслами, что-то сделать самому, покататься на коне, полетать на самолете (в деревне есть старая взлетная полоса сельхозавиации. — Авт.), съехать зимой с горы — вы же видели, какие тут холмы!…»
Подобные идеи нельзя назвать маниловщиной, поскольку такие инициативы в последние годы реализуются повсеместно и в российской глубинке, куда туристов приманивают местной экзотикой, историей или кухней.
Но у Тихановского в Огородне-Гомельской тогда не получилось. Спустя два с лишним года, 15 марта 2019 года, Onliner.by описал, как обстоят дела у решившего возрождать деревню предпринимателя.
«За эти два года мне довелось получить штук восемь решений исполкома о переводе здания в жилой фонд, — рассказал о своих злоключениях Тихановский. — Сначала — что они не против, потом — что признают условия купли-продажи, потом разрешают ввести в эксплуатацию и так далее. На каждое решение — месяц. Постоянно приходится совершать какие-то бредовые действия. Например, вот это помещение, где мы находимся, на плане было подписано как читальный зал (ну тут же библиотека была). Но в жилом доме не бывает читального зала. А раз ты пишешь «жилая комната», то это уже новый проект, надо заплатить за него рублей двести и потратить еще примерно месяц. Просто чтобы поменять два слова. Похожих ситуаций много».
В общем, тотальная бюрократия на фоне вымирающей на глазах деревни.
«На доске объявлений у магазина больше нет бумажки про работу в России, — отметил журналист Onliner.by изменения в Огородне-Гомельской за два года между его приездами туда. — Трудовые ресурсы вымерли, тратить на Огородню целый лист А4 с телефоном вербовщика уже нецелесообразно. Зато прибавилось объявок с ритуальными услугами. Это процветающая и рентабельная отрасль. Да и сам магазин больше не работает. Говорят, внутри что-то горело, временно закрыли (в августе). Из «градообразующих предприятий» остался дом престарелых».
Как раз накануне второго приезда журналиста, 11 марта 2019 года, Тихановский создает YouTube-канал «Страна для жизни». Это зло-ироническая отсылка к названию рекламного видеоролика для иностранцев, представленного 21 декабря 2015 года в минском «Президент-отеле» и дублировавшего многочисленные аналогичные глянцевые ролики, начиная с 2011 года тиражируют госструктуры под управлением Лукашенко на внешнеполитических площадках.
Судя по всему, работавший ранее преимущественно в Москве бизнесмен впервые столкнулся с деревенской нищетой, отсутствием перспектив и тотальной бездушной бюрократией. И решил бороться, хотя материально жизнь у него обстояла достаточно неплохо (журналист Onliner.by упоминает «свежий таиландский загар» и белый BMW Тихановского). Но, как мы уже поняли, это человек очень активный, увлекающийся (понадобилось восстанавливать старый дом — решил наладить и свое производство кирпичей), а главное — задумывающийся о том, как изменить к лучшему мир вокруг себя. Для реализации своих задумок Тихановский даже заделался видеоблогером.
«Ты пойми, я не ради бизнеса это начинаю, а для людей», — говорил Тихановский журналисту Onliner.by в 2017 году. Кстати, а что у него был за бизнес?
Уже в первой статье на Onliner.by дана ссылка на сайт компании Тихановского — kompas.by. На сайте сообщается: «Мы сняли улетные видео для 273 брендов». И приведены логотипы очень крупных международных и российских компаний, а также музыкальных исполнителей. В портфолио — целая подборка видеороликов, в том числе запечатлевших процесс съемки рекламных и музыкальных клипов. По словам Тихановского, в этом бизнесе он работает около 15 лет.
Уже в прошлом году спутниковый телеканал Belsat нашел одну из сотрудниц «Компас Продакшн». «По ее словам, в компании был удивительный менеджмент. Жена и свекровь Тихановского работали в компании. Правда, чем конкретно они там занимаются, не было понятно. Девушка отмечает, что клиентов в компании было много. Однако на зарплате это никак не сказывалось». Но в общем и целом, это стандартная история для малого бизнеса, где операционные расходы поглощают почти всю прибыль.
Стоит отметить такой немаловажный факт, что оппозиционные белорусские политики и массмедиа еще полгода назад относились к Тихановскому откровенно негативно, явно считая его «чужаком» и ревнуя к популярному блогеру протестную аудиторию, которую за годы привыкли считать своей.
«Раньше фоткался с Собчак, теперь — с Северинцем», — выносит в заголовок материала 21 ноября 2019 года газета «Наша Нiва», и далее — с откровенным негодованием обличает «предателя»: «Ранее содержание соцсетей Тихановского было совсем другим. Это сегодня там видеоинтервью с (оппозиционным белорусскими политиками. — Авт.) Анисим и Северинцем. А еще год — два назад страница будущего блогера была заполнена фотоснимками из путешествий по миру и совместными фото с представителями российского шоу-бизнеса».
«Сомнительная бизнес-репутация», — это уже название одной из главок в публикации материала Belsat от 8 мая этого года. Почему? «Гомельский активист и редактор одного из крупнейших городских порталов «Сильные новости» Петр Кузнецов… подтверждает, что бизнес-репутация Тихановского в Гомеле — весьма сомнительная».
Правда, приведенная Belsat в подтверждение цитата Кузнецова говорит лишь о скепсисе знакомых Тихановского по бизнесу по отношению к его политическим амбициям: «Я разговаривал о нем с его бывшими бизнес-партнерами… Максимально дипломатично можно сказать так: на общественную фигуру те люди, которые его знают, смотрят с большим скепсисом».
Забавно, что Кузнецова привлекла разоблачать Тихановского в ноябре 2019 года и «Наша Нiва», педалируя уже и «след Москвы» (как-никак — старейшая и популярнейшая оппозиционная белорусская газета): «Утверждать, что это правда, я не могу, но довольно надежные источники рассказывают, что Тихановский в Москве «залетел» с одним из проектов. Растратил большой бюджет, деньги были не его. И после этого он неожиданно вернулся в Гомель и начал делать политически оппозиционные вещи. И никто из знакомых Тихановского, с которыми я говорил, не понимает, зачем ему это нужно. Ведь такие вещи не монетизируются, это не бизнес, которым привык заниматься Тихановский. И у всех сейчас несколько настороженное отношение к его деятельности».
На это же жаловался «Нашей Нiве» и другой гомельский блогер Артем Шапоров: «Потом вдруг у Тихановского начались непонятные отъезды в Москву, после которых стали появляться деньги. Он смог позволить себе студию, купил дорогую камеру стоимостью около 3 тысяч долларов. И сначала рассказывал, что для этого продал машину, потом говорил в чате, что у него есть сбережения…»
Тут, правда, явная неувязка — в комментариях, приведенных в одной и той же статье, один гомельский активист утверждает, что Тихановский в Москве растратил деньги, а другой — что деньги он оттуда привозит. Как в старом советском анекдоте: «Рабинович, говорят, вы выиграли миллион в рулетку? И не в рулетку, а в карты, и не выиграл, а проиграл».
Уже в конце мая этого года прошелся по Тихановскому и вождь Белорусского национального фронта (с 1999 года после раскола в организации возглавляет одну из его версий — Консервативно-христианскую партию БНФ) Зенон Позняк.
«Какие-то люди ходили с плакатами, где изображены шлепанцы, несли их на древках, держали в руках. А во время долгого интервью борец с режимом Сергей Тихановский, которого вдруг выпустили из-под ареста, много раз поднимал сжатый кулак вверх и кричал: «Стоп таракан!» «Стоп таракан!» — отзывались рядом. Какое там «Лукашэнка прэч!» Какое там «Слава Айчыне!» Какое там «Жыве Беларусь!» «Таракан»… На вопрос про 1991 год — национальную революцию и независимость Беларуси, реплика: «А, это когда Советский Союз распался». Про Погоню и белорусский флаг — «как народ решит» и т.д.», — возмущался Позняк в заявлении, опубликованном 26 мая на сайте его партии.
В интервью, опубликованном 29 мая белорусской редакцией Радио «Свобода», Позняк слегка смягчился, согласившись признать за Тихановским некоторые заслуги «работы рупором» в мобилизации граждан на протесты, но не преминул подчеркнуть его чуждость национализму: «Этот человек находится под влиянием российской гибридной пропаганды, и мы относились к нему очень осторожно. Но он организует протестный электорат для борьбы с Лукашенко по схеме, которая бойкотирует мошенническое голосование и требует новых выборов без Лукашенко. Это очень важно. Практически вот наша концепция бойкота, о которой мы постоянно говорим. Его риторика свидетельствует о несформированности его белорусской национальной позиции и влиянии российской маргинальной идеологии».
Несложно заметить, что Тихановский — абсолютно чужой человек не только для белорусских чиновников, но и для белорусской оппозиции, оформившейся за годы в своеобразную тусовку, где политическая деятельность уже распределена между основными игроками, ревностно следящими друг за другом. Новоиспеченный видеоблогер с мегафоном вошел в эту статичную затхлую оппозиционную атмосферу, как раскаленный нож в масло.
Феномен Тихановского — именно в том, что он говорит о нуждах обычных людей и на их языке, не обращаясь к понятийному аппарату (ставшему уже сленгом для «своих») политических активистов. И как раз поэтому за ним идут люди. Внятной идеологии у него нет, это в чистом виде популизм, набравший волну на Западе в 2015 году (Brexit и победа Дональда Трампа, такого же чуждого партийному истеблишменту кандидата), который опирается на принципы прямой демократии и общения с людьми напрямую, минуя СМИ, — пять лет назад это обычно делали через Twitter, сейчас — через YouTube. Отсюда, кстати, и обычное для популистов нежелание Тихановского общаться с журналистами (даже оппозиционными), отсюда в том числе неприязнь к нему с их стороны.
Работая как популист с широкими массами, причем провинциальными, небогатыми, «униженными и оскорбленными», именно Тихановский из всех независимых кандидатов работает с традиционным электоратом Лукашенко. К тому же, по фразеологии и идеям он близок президенту в его политической молодости — 20 лет назад Лукашенко боролся примерно за то же самое и стал президентом. И именно этой "похожестью" на раннего Лукашенко Тихановский особенно опасен президенту Белоруссии.
Банкир-меценат
В отличие от Тихановского, Виктор Бабарико — фигура, хорошо известная в белорусском обществе, позитивно воспринимаемая и бизнес-сообществом, и образованным средним классом из больших городов, и даже частью белорусской элиты.
Бабарико дал за прошедшие годы много интервью, упоминая огромное количество деталей из своей жизни, хотя целостной картины все равно не складывается. Как и любой крупный бизнесмен, он достаточно закрытый человек. Даже в Википедии или в статьях популярных СМИ (будь то белорусские или российские) его биография просто скопирована с официального сайта кандидата в президенты, где эта самая биография занимает всего два (!) абзаца по 4 предложения.
И ладно бы речь шла о каком-то молодом человеке, только начинающем жизнь, но Бабарико 56 лет, и с 1995 года он трудится на руководящих постах в банковской сфере Белоруссии, а с 2000 года и вплоть до 12 мая 2020-го он был председателем правления Белгазпромбанка, пятого по величине активов финансового учреждения в стране.
Информации об этом кандидате в президенты удивительно мало. Это притом что интерес к Бабарико огромен, на прошедших в двадцатых числах мая голосованиях на крупнейших новостных сайтах Белоруссии он уверенно набрал 55—57% голосов.
К двадцатым числам мая, по данным Google Trends, Бабарико обогнал с таким же результатом (57% запросов) Александра Лукашенко и в поисковых запросах жителей Минска и Минской области, а в прочих регионах набирал около 30%, что для новичка в политике удивительно много. Спустя неделю он уже лидировал по запросам не только в Минской, но также в Витебской, Брестской и Гомельской областях (в Могилевской первое место еще занимал действующий президент, в Гродненской вырвался вперед Тихановский).
Не зря, как говорится в популярной пословице финансистов, «деньги любят тишину». В том числе в отношении деталей биографий тех, кто этими деньгами распоряжается…
Но все же из интервью Бабарико можно сформировать представление и о его психологическом портрете, и о его идеологических воззрениях.
Интересно, что мы находим у него общие черты с Тихановским — это успешный self-made man, стартовавший с низов с высокой планкой проектов и готовностью к риску.
«Первый офис банка был на Ольшевского. В правом подъезде располагалось похоронное бюро, в левом — банк. Мы мрачно шутили, что наш лозунг: «Ближе всех к вечности», — вспоминал начало своей банковской карьеры Бабарико в интервью, опубликованной 17 апреля 2019 года (тогда он явно еще не помышлял о политической деятельности) газетой «Салiдарнасць». — В 1996 году мы, наглые и дерзкие, решили аккредитоваться в Европейском банке реконструкции и развития. В банк пригласили Криса Блюмфельда, представителя ЕБРР. И вот я думаю, Крис приедет, и не дай Бог, он зайдет не в тот подъезд. Приезжает в банк — попадает в бюро ритуальных услуг».
Да, в общем, банк, расположенный в одном здании с похоронным бюро, недалеко ушел от амбициозных планов Тихановского создать агроусадьбу для туристов в заброшенном доме в деревне.
Во второй части интервью, опубликованной 25 апреля 2019 года, Бабарико вспоминает свою семейную жизнь, когда он еще не был не только богатым, но даже, по сути, и обеспеченным по советским меркам человеком: «Мы открывали мир по мере возможностей, которые предоставлялись… Первое большое путешествие — на Тенерифе — случилось в 1998 году. В то время Канары по статусу были почти рядом с Багамами. У меня не было машины и квартиры, но я, как олигарх, с семьей улетел на Канары».
Бабарико придерживается либеральных взглядов, прежде всего в сфере экономики. Это заметно практически в любом интервью.
«Я не знаю того Советского Союза, по которому можно было бы ностальгировать, — говорил он 10 апреля 2019 года в интервью «Салідарнасці». — У меня иногда спрашивают: «Почему ты летаешь бизнес-классом?». Я не знаю, какие деньги готов заплатить, просто чтобы не стоять в очереди… Не хочу, чтобы я сам или мои дети в восемь часов вечера встали в очередь, чтобы в шесть утра в универмаге «Беларусь» получить финские сапоги. Я не хочу тридцать лет работать и стоять на очереди, чтобы получить квартиру. И другого варианта у тебя нет».
В этом, опять-таки, можно найти перекличку с Тихановским. И гомельского бизнесмена от рекламы, и главу одного из крупнейших банков объединяет нежелание жить в обществе, где полностью задавлена инициатива, предельно нивелированы возможности людей.
Существующее государственное устройство в Белоруссии тогда еще председатель правления Белгазпромбанка описал 6 мая этого года «Салідарнасці» так: «Мы построили не самостоятельную экономику, а государство-паразит. Сначала мы паразитировали на экономике, оставшейся после Советского Союза, потом на сырьевых ресурсах «старшего славянского» брата (России. — Авт.), а сейчас пришла эпоха паразитировать на теле собственного народа».
А вот выпад в сторону действующей власти, озвученный 24 мая 2019 года в интервью газете «Вечерний Брест»: «Не может бизнес нормально развиваться, если в массовом сознании и зачастую на государственном уровне он все еще ассоциируется с лоточниками… И если бы не поддержка государственных предприятий за счет бюджета, то есть наших же с вами налогов, боюсь, очень многим госкомпаниям пришлось бы писать некролог».
По поводу того, чей же кандидат Бабарико, идут ожесточенные споры.
С одной стороны, банкир сейчас подвергается консолидированным нападкам белорусской националистической оппозиции как «агент Кремля».
«Нет необходимости в сложных доказательствах с Виктором Бабарико, — писал в колонке, опубликованной 13 мая на сайте белорусской редакции Радио «Свобода», политолог Юрий Дракохруст. — До вчерашнего дня он возглавлял Белгазпромбанк. «Газпром» — это квинтэссенция «русского мира»… Что еще нужно, чтобы не было никаких сомнений в российских отношениях господина Бабарико?»
Аналогичным образом высказался в заявлении, опубликованном 26 мая на сайте Консервативно-христианской партии БНФ, Зенон Позняк: «Москва готовит к будущему новую, уже номенклатурную, русифицированную (без национальных белорусских «неприятностей») контролируемую альтернативу режиму, которая будет использоваться для замены Лукашенко в случае необходимости. Господин Бабарико был подготовлен к этой роли три года назад. Именно тогда он начал публично выступать (например, в бизнес-клубе «Имагуру» на Фабрициусе) с рассказами о своих концепциях, оценках экономики, финансов и т.д. на том же уровне, что и сейчас с псевдокритикой системы».
Подобных заявлений, пусть и более умеренно сформулированных, звучит много. «Мне сложно представить, что Москва не будет поддерживать человека, который 20 лет руководил филиалом его основного профильного предприятия («Газпрома». — Авт.) и профильного банка. Я говорю о Викторе Бабарико», — заявил 27 мая YouTube-каналу «Форум свободной России» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.
С другой стороны, массмедиа, которые находятся на крайнем фланге проророссийского спектра, не первый год публикуют о Бабарико статьи с заголовками вроде «Зачем российские компании поддерживают национализм в Белоруссии?» или «Руководитель белорусской «дочки» «Газпрома» заявил о приверженности антироссийской символике».
Бабарико: «Удивительная судьба связывает героев Алексиевич и издание пятитомника на белорусском языке»https://t.co/VOworS6jmt#белгазпромбанк #галасы_ўтопіі pic.twitter.com/m4YKxZEKEv— Салідарнасць – главные новости Беларуси (@gazetabycom) January 20, 2019
Собственно, претензий, которые предъявляют тогдашнему главе Белгазпромбанка, две.
26 марта 2014 года на открытии выставки «Десять веков искусства Беларуси», организованной в Национальном художественном музее РБ при поддержке Белгазпромбанка и «Газпром трансгаз Беларусь», Бабарико сказал: «Пока в Беларуси будет идея и мысль, которая может объединить нас, таких разных, с разным художественным вкусом, политическими пристрастиями, возрастом и отношениями, до тех пор была, есть и будет наша бело-червонно-белая синеокая Беларусь. Жыве Беларусь!».
Дело в том, что бело-красно-белый флаг используют белорусские националисты, и шире — несистемная оппозиция в республике, и в этой же среде принят лозунг «Жыве Беларусь!».
Второе — это то, что в 2018 году Белгазпромбанк закупил 15 тыс. экземпляров пятитомника Светланы Алексиевич и бесплатно распространил их по библиотекам страны, а когда в Гродно и Бресте заявили, что в книгах оппозиционной писательницы не нуждаются, Бабарико заявил журналистам: «Мы были реально в шоке».
В обоих случаях, которые ставят в вину (или в заслугу, в зависимости от политической окраски) банкиру, решившему стать президентом, мы видим обычную человеческую реакцию, мало что говорящую о реальных политических и экономических взглядах кандидата в президенты Белоруссии.
Профессор-зануда
Третий из популярных независимых кандидатов, Валерий Цепкало, не вызывает особых эмоций ни у одной из сторон. Даже ругают его представители националистической оппозиции как-то «по остаточному принципу», словно и нужно, а не хочется. Просто, как я отметил в предыдущей статье, Цепкало — человек без харизмы и без ярких идей, это классический технократ, причем подающий себя в занудно-поучительной манере университетского лектора.
«Что касается «дипломата» господина Цепкало, он, как кадровый функционер, «всегда готов», даже не скрывает своей роли в избирательной кампании и своих «русскомирских концепций», — кратко и устало охарактеризовал его Зенон Позняк, перед этим на эмоциях вылив буквально тонны негатива на Тихановского и Бабарико.
Несколько мягче, но аналогично высказался 21 мая в Telegram белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман, описывая свои впечатления от первой пресс-конференции Цепкало как кандидата в президенты: «Тема белорусской идентичности человека интересует примерно так же, как она интересует Лукашенко. Это для них периферийный вопрос, важнее строить город-сад. И взгляды похожие. Мы с русскими — части одного целого (и с украинцами), их русский язык — это наш русский язык, мы западная часть исторической Руси… Он не русский шовинист и не белорусский националист, этой темы просто нет у него в голове. А там есть память о МГИМО и том, что различий между тремя восточнославянскими народами он не чувствует».
Впрочем, сам Цепкало с такой его характеристикой, скорее всего, не согласится. В интервью Tut.by 27 мая он упомянул, что в состав его избирательного штаба «вошли его друзья, его старые знакомые, в том числе по Министерству иностранных дел Республики Беларусь, с которыми мы когда-то формировали политику независимого Белорусского государства в 1992 году… развалился Советский Союз, и я работал в посольстве СССР в Финляндии, и я понял, что это моя страна, что я не должен продолжать в посольстве России работать, и я вернулся в Беларусь создавать независимую политику независимого государства».
Своя целевая аудитория у Цепкало есть — это прежде всего молодые белорусы, которые мечтают быстро получить доходную должность в IT-сфере (а это, как и на Украине, едва ли не единственная возможность для простого умного парня сделать бизнес-карьеру у себя на родине без родни и связей). Многие уважают его как создателя и директора Парка высоких технологий, опять-таки без участия — и даже вопреки равнодушию и нежеланию государства.
«Мне потребовалось свыше полутора лет, чтобы убедить всех без исключения, что мы должны пойти на такой эксперимент… Мне не дали территорию рядом с Национальной библиотекой для строительства, дали на месте свалки снега городской. И я своими собственными деньгам регистрировал Парк высоких технологий. Учредитель — государство — не дало ни копейки», — вспоминает Цепкало.
Но IT-отрасль, помимо высоких зарплат, отличается еще и низкими налогами — всего 1%. Это явно не платформа развития для всей страны. Хотя Цепкало говорит о модернизации экономики, упоминая изученный им опыт «развития догоняющей экономики», но выглядит всё это очень неопределенно, а ссылки на опыт Малайзии не очень вдохновляют.
Выводы
Так все-таки пророссийские кандидаты перед нами или нет?
Ответ будет, пожалуй, несколько неожиданным для тех, кто уверен, что платформа любого кандидата в президенты в любой стране мира сводится лишь к тому, какое место они должны занять в эпической битве Запада и Востока, зла и добра и т.д.
Именно в такой парадигме старался на протяжении десятков лет выступать Лукашенко. Когда его спрашивали, почему нищает управляемая им страна, он отвечал — мы последний бастион на пути НАТО к Смоленску! И все в таком духе.
Все упомянутые независимые кандидаты сосредоточены прежде всего на внутрибелорусской тематике, на развитии экономики и росте благосостояния граждан, построении эффективной государственной модели, а внешняя политика воспринимается ими скорее как второстепенный фактор, где они предпочли бы оставить все как есть.
Напомню слова из президентского манифеста Цепкало: «На фоне стремительных перемен мы застряли в устаревших представлениях о мире, где ключевое понятие — враг. Его наличием оправдываются наши внутренние проблемы. Заговоры Госдепа, происки Евросоюза, интриги Россельхознадзора… Самой большой угрозой для нас стала не военная мощь НАТО или России. Самая большая угроза для Беларуси — это неэффективная экономика, архаичная система управления, бедность».
На презентации себя как кандидата Цепкало заявил журналистам: «Мое убеждение в том, что мы должны соблюдать все договоры, которые подписала Беларусь. Тема договора о создании Союзного государства непростая, потому что Беларусь на протяжении 20 лет требовала от России выполнения только экономического блока. Россия давала нам дешевые цены на нефть и газ. Но Беларусь и Россия не выполняли блок, который касался политической части договора».
Когда журналист Tut.by 28 мая уточнил в ходе интервью «мне из этого кажется, что вы заняли сторону России в интеграционном споре с Беларусью», Цепкало ответил: «Нет! Я просто хочу понять суть этого спора». И дальше, по поводу интеграции, по поводу единой валюты и прочего: «Садиться и обсуждать». И только на условиях, если «Беларусь будет равноправно влиять на этот процесс».
Аналогично мнение Бабарико, высказанное 2 июня «Московскому комсомольцу»: «Я думаю, что и вы, и ваши читатели ту самую «31-ю дорожную карту» по интеграции РФ и Беларуси в глаза не видели. Поэтому сначала надо понять, что содержится в этих документах. Я считаю, что позиция по любой интеграции и любому союзу должна содержать две очень важные вещи. Эта интеграция либо не должна затрагивать суверенитет государств. Либо затрагивать его в равной пропорции, в равной степени. И вторая история — все союзы должны быть взаимовыгодными».
«Мы раньше могли говорить, что все (производство в стране. — Авт.) ориентировано на российский рынок, — говорит Цепкало в том же интервью Tut.by о будущем экономики страны, в том числе приватизации предприятий. — Так нет! Нам надо вписываться в глобальный рынок, нам надо вписываться в международное разделение труда».
Пожалуй, более резко высказывается Тихановский в интервью «Немецкой волне» 21 мая, хотя мысль он сформулировал в целом ту же: «Беларусь должна быть суверенным государством, должна дружить и с западом, и с востоком, и с севером, и с югом. Не вместе с кем-то против кого-то, а дружить равноправно со всеми. А то, что президент всю экономику развернул исключительно на Восток, — это его самая большая ошибка. Если бы мы закупали энергоресурсы в разных государствах, то Россия не могла бы нам сейчас диктовать условия по интеграции и другим вопросам. С Россией у нас должны быть исключительно дружеские отношения, но проект Союзного государства себя изжил. Пока Беларусь так глубоко не интегрировалась, все можно изменить, договор можно расторгнуть. Я считаю, что ни в коем случае мы не должны становиться частью России и интегрироваться глубже. Именно поэтому я участвовал в митингах против интеграции с Россией».