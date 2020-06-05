Три врага Лукашенко. Что известно о кандидатах в президенты Белоруссии Тихановском, Бабарико, Цепкало

В четверг, 4 июня, в Белоруссии разразилась серия скандалов, связанных с выборами президента. Одного из кандидатов Лукашенко назвал «хряком», на даче у матери другого обнаружили 900 тысяч «неучтенных» долларов, а еще глава государства заявил, что оппозицию финансируют российские олигархи

Намек Лукашенко на то, что за его политическими противниками, уже объявленными врагами государства, стоит Россия, придает избирательной кампании особый статус. Лукашенко теперь в одиночку борется не просто с разрозненными представителями оппозиции, а с целым государством. Так кто же его оппоненты в действительности?

Начнем с Сергея Тихановского, который на протяжении уже двух недель является главной мишенью для действий силовиков (его задерживают на встречах с избирателями, против него возбуждают уголовные дела, фабрикуют провокации и т.д.).

Тихановский — абсолютный новичок в политике. Собственно, вообще о его биографии до того, как в марте 2019 года он создал и начал раскручивать YouTube-канал «Страна для жизни», известно немного.

Видеоблогер с мегафоном

Впервые о нем написал 30 января 2017 года сайт Onliner.by, и тогда это касалось покупки Тихановским старого, но еще крепкого кирпичного дома, построенного в 1886 году в деревне Огородня-Гомельская (Гомельская область). Тихановский, купивший здание на аукционе за 2200 долларов, так объяснил журналисту эту сделку: «Однажды я направлялся по своим делам, почему-то поехал другой дорогой. Смотрю: стоит, и вывеска на нем. Ну как такой не купить»?

Дом действительно красивый и «с историей», даже с мемориальной табличкой. Неменский пояснил, чего добивается Лукашенко, обвиняя олигархов из РФ в поддержке оппозиции © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Журналист, очевидно, со слов Тихановского, сообщил о нем следующее: «У Сергея есть самодостаточный бизнес — студия с подразделениями в Гомеле и Москве, которая снимает рекламные ролики. Есть жена, дети, квартира в Минске и дом «со всеми делами» за городом. При этом живет он в основном в машине между Гомелем, Минском и Москвой. Но, видно, такая жизнь показалась ему недостаточно насыщенной». Последний момент, кстати, спустя 3,5 года выглядит весьма прозорливо подмеченным.

У гомельского бизнесмена были амбициозные идеи, как можно было бы возродить уже пришедшее в упадок здание, а затем и деревню в целом: «Внизу можно сделать кафе или магазинчик, или то и другое. Вверху — что-то вроде гостиницы или хостела… Хочу создать здесь не просто агроусадьбу, а комплекс, где нашли бы интересные и полезные занятия и взрослые, и дети. Чтобы можно было познакомиться с какими-то ремеслами, что-то сделать самому, покататься на коне, полетать на самолете (в деревне есть старая взлетная полоса сельхозавиации. — Авт.), съехать зимой с горы — вы же видели, какие тут холмы!…»

Подобные идеи нельзя назвать маниловщиной, поскольку такие инициативы в последние годы реализуются повсеместно и в российской глубинке, куда туристов приманивают местной экзотикой, историей или кухней.

Но у Тихановского в Огородне-Гомельской тогда не получилось. Спустя два с лишним года, 15 марта 2019 года, Onliner.by описал, как обстоят дела у решившего возрождать деревню предпринимателя.

«За эти два года мне довелось получить штук восемь решений исполкома о переводе здания в жилой фонд, — рассказал о своих злоключениях Тихановский. — Сначала — что они не против, потом — что признают условия купли-продажи, потом разрешают ввести в эксплуатацию и так далее. На каждое решение — месяц. Постоянно приходится совершать какие-то бредовые действия. Например, вот это помещение, где мы находимся, на плане было подписано как читальный зал (ну тут же библиотека была). Но в жилом доме не бывает читального зала. А раз ты пишешь «жилая комната», то это уже новый проект, надо заплатить за него рублей двести и потратить еще примерно месяц. Просто чтобы поменять два слова. Похожих ситуаций много».

В общем, тотальная бюрократия на фоне вымирающей на глазах деревни. Марков объяснил, что нужно делать Лукашенко, чтобы не потерять власть © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«На доске объявлений у магазина больше нет бумажки про работу в России, — отметил журналист Onliner.by изменения в Огородне-Гомельской за два года между его приездами туда. — Трудовые ресурсы вымерли, тратить на Огородню целый лист А4 с телефоном вербовщика уже нецелесообразно. Зато прибавилось объявок с ритуальными услугами. Это процветающая и рентабельная отрасль. Да и сам магазин больше не работает. Говорят, внутри что-то горело, временно закрыли (в августе). Из «градообразующих предприятий» остался дом престарелых».

Как раз накануне второго приезда журналиста, 11 марта 2019 года, Тихановский создает YouTube-канал «Страна для жизни». Это зло-ироническая отсылка к названию рекламного видеоролика для иностранцев, представленного 21 декабря 2015 года в минском «Президент-отеле» и дублировавшего многочисленные аналогичные глянцевые ролики, начиная с 2011 года тиражируют госструктуры под управлением Лукашенко на внешнеполитических площадках.

Судя по всему, работавший ранее преимущественно в Москве бизнесмен впервые столкнулся с деревенской нищетой, отсутствием перспектив и тотальной бездушной бюрократией. И решил бороться, хотя материально жизнь у него обстояла достаточно неплохо (журналист Onliner.by упоминает «свежий таиландский загар» и белый BMW Тихановского). Но, как мы уже поняли, это человек очень активный, увлекающийся (понадобилось восстанавливать старый дом — решил наладить и свое производство кирпичей), а главное — задумывающийся о том, как изменить к лучшему мир вокруг себя. Для реализации своих задумок Тихановский даже заделался видеоблогером.

«Ты пойми, я не ради бизнеса это начинаю, а для людей», — говорил Тихановский журналисту Onliner.by в 2017 году. Кстати, а что у него был за бизнес?

Уже в первой статье на Onliner.by дана ссылка на сайт компании Тихановского — kompas.by. На сайте сообщается: «Мы сняли улетные видео для 273 брендов». И приведены логотипы очень крупных международных и российских компаний, а также музыкальных исполнителей. В портфолио — целая подборка видеороликов, в том числе запечатлевших процесс съемки рекламных и музыкальных клипов. По словам Тихановского, в этом бизнесе он работает около 15 лет.

Уже в прошлом году спутниковый телеканал Belsat нашел одну из сотрудниц «Компас Продакшн». «По ее словам, в компании был удивительный менеджмент. Жена и свекровь Тихановского работали в компании. Правда, чем конкретно они там занимаются, не было понятно. Девушка отмечает, что клиентов в компании было много. Однако на зарплате это никак не сказывалось». Но в общем и целом, это стандартная история для малого бизнеса, где операционные расходы поглощают почти всю прибыль. Американская агентура в Минске подталкивает Лукашенко на путь Януковича — Марков © РИА Новости, Нина Зотина

Стоит отметить такой немаловажный факт, что оппозиционные белорусские политики и массмедиа еще полгода назад относились к Тихановскому откровенно негативно, явно считая его «чужаком» и ревнуя к популярному блогеру протестную аудиторию, которую за годы привыкли считать своей.

«Раньше фоткался с Собчак, теперь — с Северинцем», — выносит в заголовок материала 21 ноября 2019 года газета «Наша Нiва», и далее — с откровенным негодованием обличает «предателя»: «Ранее содержание соцсетей Тихановского было совсем другим. Это сегодня там видеоинтервью с (оппозиционным белорусскими политиками. — Авт.) Анисим и Северинцем. А еще год — два назад страница будущего блогера была заполнена фотоснимками из путешествий по миру и совместными фото с представителями российского шоу-бизнеса».

«Сомнительная бизнес-репутация», — это уже название одной из главок в публикации материала Belsat от 8 мая этого года. Почему? «Гомельский активист и редактор одного из крупнейших городских порталов «Сильные новости» Петр Кузнецов… подтверждает, что бизнес-репутация Тихановского в Гомеле — весьма сомнительная».

Правда, приведенная Belsat в подтверждение цитата Кузнецова говорит лишь о скепсисе знакомых Тихановского по бизнесу по отношению к его политическим амбициям: «Я разговаривал о нем с его бывшими бизнес-партнерами… Максимально дипломатично можно сказать так: на общественную фигуру те люди, которые его знают, смотрят с большим скепсисом».

Забавно, что Кузнецова привлекла разоблачать Тихановского в ноябре 2019 года и «Наша Нiва», педалируя уже и «след Москвы» (как-никак — старейшая и популярнейшая оппозиционная белорусская газета): «Утверждать, что это правда, я не могу, но довольно надежные источники рассказывают, что Тихановский в Москве «залетел» с одним из проектов. Растратил большой бюджет, деньги были не его. И после этого он неожиданно вернулся в Гомель и начал делать политически оппозиционные вещи. И никто из знакомых Тихановского, с которыми я говорил, не понимает, зачем ему это нужно. Ведь такие вещи не монетизируются, это не бизнес, которым привык заниматься Тихановский. И у всех сейчас несколько настороженное отношение к его деятельности».

На это же жаловался «Нашей Нiве» и другой гомельский блогер Артем Шапоров: «Потом вдруг у Тихановского начались непонятные отъезды в Москву, после которых стали появляться деньги. Он смог позволить себе студию, купил дорогую камеру стоимостью около 3 тысяч долларов. И сначала рассказывал, что для этого продал машину, потом говорил в чате, что у него есть сбережения…» Лукашенко сравнил с хряком своего оппонента на президентских выборах © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Тут, правда, явная неувязка — в комментариях, приведенных в одной и той же статье, один гомельский активист утверждает, что Тихановский в Москве растратил деньги, а другой — что деньги он оттуда привозит. Как в старом советском анекдоте: «Рабинович, говорят, вы выиграли миллион в рулетку? И не в рулетку, а в карты, и не выиграл, а проиграл».

Уже в конце мая этого года прошелся по Тихановскому и вождь Белорусского национального фронта (с 1999 года после раскола в организации возглавляет одну из его версий — Консервативно-христианскую партию БНФ) Зенон Позняк.

«Какие-то люди ходили с плакатами, где изображены шлепанцы, несли их на древках, держали в руках. А во время долгого интервью борец с режимом Сергей Тихановский, которого вдруг выпустили из-под ареста, много раз поднимал сжатый кулак вверх и кричал: «Стоп таракан!» «Стоп таракан!» — отзывались рядом. Какое там «Лукашэнка прэч!» Какое там «Слава Айчыне!» Какое там «Жыве Беларусь!» «Таракан»… На вопрос про 1991 год — национальную революцию и независимость Беларуси, реплика: «А, это когда Советский Союз распался». Про Погоню и белорусский флаг — «как народ решит» и т.д.», — возмущался Позняк в заявлении, опубликованном 26 мая на сайте его партии.

В интервью, опубликованном 29 мая белорусской редакцией Радио «Свобода», Позняк слегка смягчился, согласившись признать за Тихановским некоторые заслуги «работы рупором» в мобилизации граждан на протесты, но не преминул подчеркнуть его чуждость национализму: «Этот человек находится под влиянием российской гибридной пропаганды, и мы относились к нему очень осторожно. Но он организует протестный электорат для борьбы с Лукашенко по схеме, которая бойкотирует мошенническое голосование и требует новых выборов без Лукашенко. Это очень важно. Практически вот наша концепция бойкота, о которой мы постоянно говорим. Его риторика свидетельствует о несформированности его белорусской национальной позиции и влиянии российской маргинальной идеологии».

Несложно заметить, что Тихановский — абсолютно чужой человек не только для белорусских чиновников, но и для белорусской оппозиции, оформившейся за годы в своеобразную тусовку, где политическая деятельность уже распределена между основными игроками, ревностно следящими друг за другом. Новоиспеченный видеоблогер с мегафоном вошел в эту статичную затхлую оппозиционную атмосферу, как раскаленный нож в масло.

Феномен Тихановского — именно в том, что он говорит о нуждах обычных людей и на их языке, не обращаясь к понятийному аппарату (ставшему уже сленгом для «своих») политических активистов. И как раз поэтому за ним идут люди. Внятной идеологии у него нет, это в чистом виде популизм, набравший волну на Западе в 2015 году (Brexit и победа Дональда Трампа, такого же чуждого партийному истеблишменту кандидата), который опирается на принципы прямой демократии и общения с людьми напрямую, минуя СМИ, — пять лет назад это обычно делали через Twitter, сейчас — через YouTube. Отсюда, кстати, и обычное для популистов нежелание Тихановского общаться с журналистами (даже оппозиционными), отсюда в том числе неприязнь к нему с их стороны. Трое против Лукашенко. Непредсказуемость выборов президента Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Работая как популист с широкими массами, причем провинциальными, небогатыми, «униженными и оскорбленными», именно Тихановский из всех независимых кандидатов работает с традиционным электоратом Лукашенко. К тому же, по фразеологии и идеям он близок президенту в его политической молодости — 20 лет назад Лукашенко боролся примерно за то же самое и стал президентом. И именно этой "похожестью" на раннего Лукашенко Тихановский особенно опасен президенту Белоруссии.

Банкир-меценат

В отличие от Тихановского, Виктор Бабарико — фигура, хорошо известная в белорусском обществе, позитивно воспринимаемая и бизнес-сообществом, и образованным средним классом из больших городов, и даже частью белорусской элиты.

Бабарико дал за прошедшие годы много интервью, упоминая огромное количество деталей из своей жизни, хотя целостной картины все равно не складывается. Как и любой крупный бизнесмен, он достаточно закрытый человек. Даже в Википедии или в статьях популярных СМИ (будь то белорусские или российские) его биография просто скопирована с официального сайта кандидата в президенты, где эта самая биография занимает всего два (!) абзаца по 4 предложения.

И ладно бы речь шла о каком-то молодом человеке, только начинающем жизнь, но Бабарико 56 лет, и с 1995 года он трудится на руководящих постах в банковской сфере Белоруссии, а с 2000 года и вплоть до 12 мая 2020-го он был председателем правления Белгазпромбанка, пятого по величине активов финансового учреждения в стране.

Информации об этом кандидате в президенты удивительно мало. Это притом что интерес к Бабарико огромен, на прошедших в двадцатых числах мая голосованиях на крупнейших новостных сайтах Белоруссии он уверенно набрал 55—57% голосов.

К двадцатым числам мая, по данным Google Trends, Бабарико обогнал с таким же результатом (57% запросов) Александра Лукашенко и в поисковых запросах жителей Минска и Минской области, а в прочих регионах набирал около 30%, что для новичка в политике удивительно много. Спустя неделю он уже лидировал по запросам не только в Минской, но также в Витебской, Брестской и Гомельской областях (в Могилевской первое место еще занимал действующий президент, в Гродненской вырвался вперед Тихановский).

Не зря, как говорится в популярной пословице финансистов, «деньги любят тишину». В том числе в отношении деталей биографий тех, кто этими деньгами распоряжается…

Но все же из интервью Бабарико можно сформировать представление и о его психологическом портрете, и о его идеологических воззрениях.

Интересно, что мы находим у него общие черты с Тихановским — это успешный self-made man, стартовавший с низов с высокой планкой проектов и готовностью к риску.

«Первый офис банка был на Ольшевского. В правом подъезде располагалось похоронное бюро, в левом — банк. Мы мрачно шутили, что наш лозунг: «Ближе всех к вечности», — вспоминал начало своей банковской карьеры Бабарико в интервью, опубликованной 17 апреля 2019 года (тогда он явно еще не помышлял о политической деятельности) газетой «Салiдарнасць». — В 1996 году мы, наглые и дерзкие, решили аккредитоваться в Европейском банке реконструкции и развития. В банк пригласили Криса Блюмфельда, представителя ЕБРР. И вот я думаю, Крис приедет, и не дай Бог, он зайдет не в тот подъезд. Приезжает в банк — попадает в бюро ритуальных услуг».

Да, в общем, банк, расположенный в одном здании с похоронным бюро, недалеко ушел от амбициозных планов Тихановского создать агроусадьбу для туристов в заброшенном доме в деревне.

Во второй части интервью, опубликованной 25 апреля 2019 года, Бабарико вспоминает свою семейную жизнь, когда он еще не был не только богатым, но даже, по сути, и обеспеченным по советским меркам человеком: «Мы открывали мир по мере возможностей, которые предоставлялись… Первое большое путешествие — на Тенерифе — случилось в 1998 году. В то время Канары по статусу были почти рядом с Багамами. У меня не было машины и квартиры, но я, как олигарх, с семьей улетел на Канары».

Бабарико придерживается либеральных взглядов, прежде всего в сфере экономики. Это заметно практически в любом интервью.

«Я не знаю того Советского Союза, по которому можно было бы ностальгировать, — говорил он 10 апреля 2019 года в интервью «Салідарнасці». — У меня иногда спрашивают: «Почему ты летаешь бизнес-классом?». Я не знаю, какие деньги готов заплатить, просто чтобы не стоять в очереди… Не хочу, чтобы я сам или мои дети в восемь часов вечера встали в очередь, чтобы в шесть утра в универмаге «Беларусь» получить финские сапоги. Я не хочу тридцать лет работать и стоять на очереди, чтобы получить квартиру. И другого варианта у тебя нет».

В этом, опять-таки, можно найти перекличку с Тихановским. И гомельского бизнесмена от рекламы, и главу одного из крупнейших банков объединяет нежелание жить в обществе, где полностью задавлена инициатива, предельно нивелированы возможности людей. Лукашенко обвинил российских олигархов в финансировании белорусской оппозиции © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Существующее государственное устройство в Белоруссии тогда еще председатель правления Белгазпромбанка описал 6 мая этого года «Салідарнасці» так: «Мы построили не самостоятельную экономику, а государство-паразит. Сначала мы паразитировали на экономике, оставшейся после Советского Союза, потом на сырьевых ресурсах «старшего славянского» брата (России. — Авт.), а сейчас пришла эпоха паразитировать на теле собственного народа».

А вот выпад в сторону действующей власти, озвученный 24 мая 2019 года в интервью газете «Вечерний Брест»: «Не может бизнес нормально развиваться, если в массовом сознании и зачастую на государственном уровне он все еще ассоциируется с лоточниками… И если бы не поддержка государственных предприятий за счет бюджета, то есть наших же с вами налогов, боюсь, очень многим госкомпаниям пришлось бы писать некролог».

По поводу того, чей же кандидат Бабарико, идут ожесточенные споры.

С одной стороны, банкир сейчас подвергается консолидированным нападкам белорусской националистической оппозиции как «агент Кремля».

«Нет необходимости в сложных доказательствах с Виктором Бабарико, — писал в колонке, опубликованной 13 мая на сайте белорусской редакции Радио «Свобода», политолог Юрий Дракохруст. — До вчерашнего дня он возглавлял Белгазпромбанк. «Газпром» — это квинтэссенция «русского мира»… Что еще нужно, чтобы не было никаких сомнений в российских отношениях господина Бабарико?»

Аналогичным образом высказался в заявлении, опубликованном 26 мая на сайте Консервативно-христианской партии БНФ, Зенон Позняк: «Москва готовит к будущему новую, уже номенклатурную, русифицированную (без национальных белорусских «неприятностей») контролируемую альтернативу режиму, которая будет использоваться для замены Лукашенко в случае необходимости. Господин Бабарико был подготовлен к этой роли три года назад. Именно тогда он начал публично выступать (например, в бизнес-клубе «Имагуру» на Фабрициусе) с рассказами о своих концепциях, оценках экономики, финансов и т.д. на том же уровне, что и сейчас с псевдокритикой системы».

Подобных заявлений, пусть и более умеренно сформулированных, звучит много. «Мне сложно представить, что Москва не будет поддерживать человека, который 20 лет руководил филиалом его основного профильного предприятия («Газпрома». — Авт.) и профильного банка. Я говорю о Викторе Бабарико», — заявил 27 мая YouTube-каналу «Форум свободной России» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

С другой стороны, массмедиа, которые находятся на крайнем фланге проророссийского спектра, не первый год публикуют о Бабарико статьи с заголовками вроде «Зачем российские компании поддерживают национализм в Белоруссии?» или «Руководитель белорусской «дочки» «Газпрома» заявил о приверженности антироссийской символике».

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Собственно, претензий, которые предъявляют тогдашнему главе Белгазпромбанка, две.

26 марта 2014 года на открытии выставки «Десять веков искусства Беларуси», организованной в Национальном художественном музее РБ при поддержке Белгазпромбанка и «Газпром трансгаз Беларусь», Бабарико сказал: «Пока в Беларуси будет идея и мысль, которая может объединить нас, таких разных, с разным художественным вкусом, политическими пристрастиями, возрастом и отношениями, до тех пор была, есть и будет наша бело-червонно-белая синеокая Беларусь. Жыве Беларусь!».

Дело в том, что бело-красно-белый флаг используют белорусские националисты, и шире — несистемная оппозиция в республике, и в этой же среде принят лозунг «Жыве Беларусь!».

Второе — это то, что в 2018 году Белгазпромбанк закупил 15 тыс. экземпляров пятитомника Светланы Алексиевич и бесплатно распространил их по библиотекам страны, а когда в Гродно и Бресте заявили, что в книгах оппозиционной писательницы не нуждаются, Бабарико заявил журналистам: «Мы были реально в шоке».

В обоих случаях, которые ставят в вину (или в заслугу, в зависимости от политической окраски) банкиру, решившему стать президентом, мы видим обычную человеческую реакцию, мало что говорящую о реальных политических и экономических взглядах кандидата в президенты Белоруссии.

Профессор-зануда

Третий из популярных независимых кандидатов, Валерий Цепкало, не вызывает особых эмоций ни у одной из сторон. Даже ругают его представители националистической оппозиции как-то «по остаточному принципу», словно и нужно, а не хочется. Просто, как я отметил в предыдущей статье, Цепкало — человек без харизмы и без ярких идей, это классический технократ, причем подающий себя в занудно-поучительной манере университетского лектора.

«Что касается «дипломата» господина Цепкало, он, как кадровый функционер, «всегда готов», даже не скрывает своей роли в избирательной кампании и своих «русскомирских концепций», — кратко и устало охарактеризовал его Зенон Позняк, перед этим на эмоциях вылив буквально тонны негатива на Тихановского и Бабарико.

Несколько мягче, но аналогично высказался 21 мая в Telegram белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман, описывая свои впечатления от первой пресс-конференции Цепкало как кандидата в президенты: «Тема белорусской идентичности человека интересует примерно так же, как она интересует Лукашенко. Это для них периферийный вопрос, важнее строить город-сад. И взгляды похожие. Мы с русскими — части одного целого (и с украинцами), их русский язык — это наш русский язык, мы западная часть исторической Руси… Он не русский шовинист и не белорусский националист, этой темы просто нет у него в голове. А там есть память о МГИМО и том, что различий между тремя восточнославянскими народами он не чувствует».

Впрочем, сам Цепкало с такой его характеристикой, скорее всего, не согласится. В интервью Tut.by 27 мая он упомянул, что в состав его избирательного штаба «вошли его друзья, его старые знакомые, в том числе по Министерству иностранных дел Республики Беларусь, с которыми мы когда-то формировали политику независимого Белорусского государства в 1992 году… развалился Советский Союз, и я работал в посольстве СССР в Финляндии, и я понял, что это моя страна, что я не должен продолжать в посольстве России работать, и я вернулся в Беларусь создавать независимую политику независимого государства».

Своя целевая аудитория у Цепкало есть — это прежде всего молодые белорусы, которые мечтают быстро получить доходную должность в IT-сфере (а это, как и на Украине, едва ли не единственная возможность для простого умного парня сделать бизнес-карьеру у себя на родине без родни и связей). Многие уважают его как создателя и директора Парка высоких технологий, опять-таки без участия — и даже вопреки равнодушию и нежеланию государства.

«Мне потребовалось свыше полутора лет, чтобы убедить всех без исключения, что мы должны пойти на такой эксперимент… Мне не дали территорию рядом с Национальной библиотекой для строительства, дали на месте свалки снега городской. И я своими собственными деньгам регистрировал Парк высоких технологий. Учредитель — государство — не дало ни копейки», — вспоминает Цепкало.

Но IT-отрасль, помимо высоких зарплат, отличается еще и низкими налогами — всего 1%. Это явно не платформа развития для всей страны. Хотя Цепкало говорит о модернизации экономики, упоминая изученный им опыт «развития догоняющей экономики», но выглядит всё это очень неопределенно, а ссылки на опыт Малайзии не очень вдохновляют.

Выводы

Так все-таки пророссийские кандидаты перед нами или нет?

Ответ будет, пожалуй, несколько неожиданным для тех, кто уверен, что платформа любого кандидата в президенты в любой стране мира сводится лишь к тому, какое место они должны занять в эпической битве Запада и Востока, зла и добра и т.д.

Именно в такой парадигме старался на протяжении десятков лет выступать Лукашенко. Когда его спрашивали, почему нищает управляемая им страна, он отвечал — мы последний бастион на пути НАТО к Смоленску! И все в таком духе. Лукашенко назначил новый состав правительства © AP, Sergei Grits

Все упомянутые независимые кандидаты сосредоточены прежде всего на внутрибелорусской тематике, на развитии экономики и росте благосостояния граждан, построении эффективной государственной модели, а внешняя политика воспринимается ими скорее как второстепенный фактор, где они предпочли бы оставить все как есть.

Напомню слова из президентского манифеста Цепкало: «На фоне стремительных перемен мы застряли в устаревших представлениях о мире, где ключевое понятие — враг. Его наличием оправдываются наши внутренние проблемы. Заговоры Госдепа, происки Евросоюза, интриги Россельхознадзора… Самой большой угрозой для нас стала не военная мощь НАТО или России. Самая большая угроза для Беларуси — это неэффективная экономика, архаичная система управления, бедность».

На презентации себя как кандидата Цепкало заявил журналистам: «Мое убеждение в том, что мы должны соблюдать все договоры, которые подписала Беларусь. Тема договора о создании Союзного государства непростая, потому что Беларусь на протяжении 20 лет требовала от России выполнения только экономического блока. Россия давала нам дешевые цены на нефть и газ. Но Беларусь и Россия не выполняли блок, который касался политической части договора».

Когда журналист Tut.by 28 мая уточнил в ходе интервью «мне из этого кажется, что вы заняли сторону России в интеграционном споре с Беларусью», Цепкало ответил: «Нет! Я просто хочу понять суть этого спора». И дальше, по поводу интеграции, по поводу единой валюты и прочего: «Садиться и обсуждать». И только на условиях, если «Беларусь будет равноправно влиять на этот процесс».

Аналогично мнение Бабарико, высказанное 2 июня «Московскому комсомольцу»: «Я думаю, что и вы, и ваши читатели ту самую «31-ю дорожную карту» по интеграции РФ и Беларуси в глаза не видели. Поэтому сначала надо понять, что содержится в этих документах. Я считаю, что позиция по любой интеграции и любому союзу должна содержать две очень важные вещи. Эта интеграция либо не должна затрагивать суверенитет государств. Либо затрагивать его в равной пропорции, в равной степени. И вторая история — все союзы должны быть взаимовыгодными».

«Мы раньше могли говорить, что все (производство в стране. — Авт.) ориентировано на российский рынок, — говорит Цепкало в том же интервью Tut.by о будущем экономики страны, в том числе приватизации предприятий. — Так нет! Нам надо вписываться в глобальный рынок, нам надо вписываться в международное разделение труда».

Пожалуй, более резко высказывается Тихановский в интервью «Немецкой волне» 21 мая, хотя мысль он сформулировал в целом ту же: «Беларусь должна быть суверенным государством, должна дружить и с западом, и с востоком, и с севером, и с югом. Не вместе с кем-то против кого-то, а дружить равноправно со всеми. А то, что президент всю экономику развернул исключительно на Восток, — это его самая большая ошибка. Если бы мы закупали энергоресурсы в разных государствах, то Россия не могла бы нам сейчас диктовать условия по интеграции и другим вопросам. С Россией у нас должны быть исключительно дружеские отношения, но проект Союзного государства себя изжил. Пока Беларусь так глубоко не интегрировалась, все можно изменить, договор можно расторгнуть. Я считаю, что ни в коем случае мы не должны становиться частью России и интегрироваться глубже. Именно поэтому я участвовал в митингах против интеграции с Россией».