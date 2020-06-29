День Конституции Украины, 28 июня, был ознаменован довольно-таки странным событием: изъятием части тиража печатного издания партии Шария «Право на правду» в Запорожье. Сначала поступил сигнал, что грузовик с газетами заминирован, а когда взрывчатки не обнаружили, полиция арестовала газеты за «недозволенное» содержание

Об этом сообщил в воскресенье, 28 июня, сам глава партии Анатолий Шарий в очередном выпуске своего видеоблога. Битва за улицы Украины. Блогера Анатолия Шария неонацисты пообещали убить

Почему это событие можно назвать странным? Во-первых, сегодня странно само по себе то, что аресту подвергли печатное издание — в последний раз, кажется, приходилось писать о подобной акции в совсем другую эпоху, в 2002 году. Тогда некими бандитами был утоплен (именно утоплен в реке) только что отпечатанный в черкасской типографии тираж газеты, издававшейся одним известным и поныне политиком. Возле села Песчаное неизвестные напали на автомобиль, в котором везли из Черкасс в Киев свежеотпечатанную газету. И весь 106-тысячный тираж был выброшен в речку Супонь.

Тираж отпечатали снова — но его арестовали прямо в типографии, так что повторно топить не пришлось.

Вот такие происходили «чудеса» в ходе политической борьбы. Однако тогда цена и вес печатного слова были совсем иными. Ныне же арест издания, о котором аресте в тот же день Шарий имеет возможность рассказать в своём YouTube-канале, имеющем куда большую аудиторию, чем аудитория печатного органа, скорее сыграет только на руку партии Шария.

Символичным выглядит и то, что арест энного количества экземпляров газеты «Право на правду» произошёл не когда-нибудь, а в День Конституции, как будто бы гарантирующей гражданам свободу слова. Хотя после всех событий, свидетелями которых все мы были в последние годы, говорить о каких-то гарантиях не приходится. Декларация есть, гарантий нет. Вот и Шарий, обращаясь к своим зрителям, сказал, что поздравил бы их с Днём Конституции — «если бы это не была сущая бессмыслица».

Но что же недозволенного нашли в газете правоохранители, выехавшие, вообще-то, на разминирование? Сообщается: нашли нечто, подпадающее под статью 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов…) — срок до пяти лет.

Сами правоохранители признают: есть указание газету «придержать». Шарий считает, что указание это — из Офиса президента. По его словам, партия требует уволить из ОП конкретных чиновников, которые инициировали преследования сторонников Шария силовыми методами — пока что только уволить, а тюремные сроки, по мнению главы партии, они получат потом, «когда эта власть уйдёт». Он также призвал рядовых правоохранителей не участвовать в преступлениях, не нападать на людей и не покрывать тех, кто нападает.

Собственно, безнаказанные нападения на активистов партии и являются причиной, по которой Шарий счёл бессмысленным поздравлять своих сторонников с Днём Конституции: обращение к президенту Владимиру Зеленскому по поводу нападений осталось без ответа. «Если её все время улучшать, Конституция становится хуже». Соцсети об Основном Законе Украины © http://tOrange.biz

Напомним, 17 июня у Офиса президента Украины состоялся митинг сторонников партии Шария, проходивший под лозунгом «Немой президент — не мой президент!» и закончившийся стычками с национал-радикалами, в ходе которых не везде радикалы вышли победителями. Прозвучали даже заявления: «мы отвоевали улицу (у национал-радикалов. — Ред.) сегодня».

Но война за господство на улицах только начинается. После этого по всей стране одно за другим пошли нападения на офисы партии Шария и её сторонников. Так, инциденты имели место в Житомире и в Черкассах. А в Харькове в результате нападения серьёзно пострадал координатор партии Шария Никита Роженко, попавший в реанимацию. В партии Шария считают, что это была попытка убийства. Ещё до происшествия Роженко обращался в полицию с заявлением об угрозах со стороны «Национального корпуса». В «Нацкорпусе» причастность к покушению отрицают.

В противостоянии партии Шария и национал-радикалов политические дивиденды получают обе стороны, считает политолог Даниил Богатырев. По его мнению, «шариёвцы получают дополнительный пиар, как бы это цинично ни звучало, на сакральных жертвах». «Эта технология используется всеми, повсюду, во всех странах мира. К сожалению, это так. Рядовые граждане становятся теми самыми солдатами уличных боев, на страданиях которых политические лидеры строят себе дорогу к власти. Так происходило, так происходит, и так будет происходить», — подчеркнул политолог. Краской и кровью: как националисты возвращали себе улицу в Харькове и Запорожье © Facebook, Немічев Костянтин

По его словам, выгодно это противостояние и националистам, получившим возможность повысить свою политическую капитализацию в борьбе против условных «сепаратистов» (каковыми сторонники Шария, конечно, не являются).

Впрочем, добавил Богатырёв, в условиях установившегося в Украине либертарианского «рая», когда без силовой защиты не могут выживать не только предприятия, но уже и политические партии, население не верит никому и «отстраняется от государства в свой внутренний мир». По этой причине, полагает эксперт, не будет масштабного разрастания силового противостояния, а будут «локальные стычки всевозможных политических оппонентов».

Что ещё? Сторонники партии Шария 28 июня принесли к зданию Офиса президента портреты избитого в Харькове Никиты Роженко. Анатолий Шарий заявил, что реакции от Зеленского на этот инцидент в партии уже не ждут. И в то же время снова потребовал уволить из ОП людей, инициировавших силовое преследование «неправильных» украинцев (т.е. активистов партии Шария. — Ред.), которые, между прочим, «голосовали за Зеленского».