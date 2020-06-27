Неделю назад на Украине заявили о себе массовые движения, впервые за шесть лет решившие оспорить монополию националистов на контроль за улицей. Это дало старт уличной войне, особенно усилившейся в последние дни - с жестокими избиениями, маршами праворадикалов и всем прочим, привычным для событий 2014 года

Напомню, как все начиналось. 17 июня в Киеве прошел митинг Партии Шария у Офиса президента Украины, достаточно многочисленный (хотя и не собравший тех тысяч, о которых заявили организаторы), по итогам которого Ольга Шарий заявила следующее. Первый вывод: «Мы отвоевали улицу сегодня». Второй был еще более вызывающим: «Мы посадили на жопу радикалов и нацистов». В последнем случае отсылка к драке, произошедший после митинга в киевском метро, в которой «красно-белые» побили пару ветеранов АТО.

Выводы явно преждевременные. Логично было бы заявлять об «отвоевании улицы», если бы речь шла о выигранном уличном противостоянии с полностью мобилизованными националистами — а не с отдельными группами, которых не пускала на митинг полиция. К последней, кстати, прямо апеллировали «отодвинуть их подальше» ораторы на митинге.

Впрочем, «из Парижу» все выглядит куда оптимистичее. Но подобные заявления и намеки супруги блогера, что «у Шария есть своя группа сильных ребят» сыграли роль детонатора. Националисты вновь вспомнили про «титушок» 2013-го и «оплотовцев» 2014-го годов.

А это ребята из, как мы понимаем, "службы безопасности" "Партии Шария". С футболками Sharij Team.



Выглядит эффектно. Очень хотелось бы посмотреть на общение этого человека с Карасем или Гудименко, кстати. pic.twitter.com/tEpO48oIOv — Klymenko Time (@KlymenkoTime) June 17, 2020

Вторым вызовом стал учредительный съезд общественного движения «Патриоты — За жизнь», прошедший в Киеве на следующий день, 18 июня. Новое движение аффилировано с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» и возглавляется двумя нардепами, прошедшими от этого движения в Верховную Раду, — Ильей Кивой и Виктором Черным.

«Кива создает силовой блок при их политсиле», — пояснил Шарий, опубликовавший 20 июня в своем видеоблоге интервью с Кивой. Несколько фраз из этого интервью: «Давайте накажем эту свору оголтелых и бездомных собак, шастающих по нашей столице… Вот эту вот свору мы будем стирать системно… Эти люди будут считаться вне закона и они будут нами наказаны. И поверьте мне, мы умеем делать, потому что рядом с нами будут стоять те, кто умеет бороться, умеет сопротивляться и умеет противостоять… Нацизм и гомосексуализм — вот то, что сегодня пытается разделить, разорвать и разложить нашу страну».

Илья Кива, сегодня входящий в медведчукский ОПЗЖ человек для Украине довольно примечательный. Персонаж-перевертыш с огромным стажем. В 2013-м — глава отряда «титушок» и технический кандидат «регионалов» против националистов на выборах в Киеве, а уже в 2014-м — уже доверенное лицо основателя "Правого сектора" Дмитрия Яроша и сам глава политического блока «Правого сектора»* в восточных областях Украины, в 2015-м — высокопоставленный офицер МВД, руководивший разгоном бывших своих товарищей «правосеков».

Кива — довольно токсичный персонаж. Никаких сторонников, в политическом смысле, у него никогда не было в принципе. При этом, конечно, за счет своих громких заявлений, неонозначных выходок, Кива удивительно медиен, к тому же весьма охотно взаимодействует с журналистами.

Виктор Черный — не такой медийный, как Кива, но гораздо более серьезный персонаж. Он не только вице-президент Федерации боевого самбо Украины, но, главное, с 2015 года руководил детективным агентством «Сварог» (позже переименованным в «Шторм»). «Сварог», по сути, — «частная армия» Виктора Медведчука, причем многочисленная, хорошо вооруженная и оснащенная (практически на уровне спецназа) и идейно мотивированная (идеями славянского неоязычества, которые разделяет и сам Черный).

На съезде Кива также поставил новому движению задачу завоевать улицу: «В каждой области сформирован будет штаб, будут сформированы группы, которые будут отвечать за города, за села, за улицы… Все начинается с улицы, именно здесь мы должны навести порядок». Затем Кива начал вояжи по регионам, где создаются отделения «Патриотов — За жизнь». Контингент, в целом, сильно напоминает силовой блок Партии Шария (ряд представителей которых уже обнаружили националисты в регионах) — такие перекаченные ребята из спортзала с огромными «банками», которые бесполезны в бою, но на митингах смотрятся весьма эффектно и угрожающе.

Первая же поездка Кивы в Ровенскую область закончилась 21 июня массовой дракой с членами местного «Нацкорпуса».

В Telegram-канале «ОпустиВату», освещающем «сафари» националистов против «ватного реванша», эти события описаны так: «Там кто-то сильно радуется, что вчера в Ровно «побили» националистов. Придется огорчить ОПЗЖшников и шариков — напали ваши «титушки» вчера на обычных местных жителей. Которые пришли спросить у своего депутата (от «Слуги народа» — Авт.): а с х… ли он двигает сепаратистские идеи и несет всякую чушь про особый статус Донбасса? Только Литвиненко общаться с избирателями не захотел, а натравил на них «титушек» своего неадекватного друга Ильи Кивы. Привезенных из Киева, заряженных по полной «титуханов». Ну а задержали, как всегда, националистов, которые пытались помочь местным».

Впрочем, Кива после событий 21 июня еще раз пообещал националистам, которые «жили с войны и питались на хаосе», проблемы в самом обозримом будущее: «Нас сегодня уже тысячи, а завтра будут десятки тысяч… Мы готовы противостоять вам».

Таким образом, два врага в лице Партии Шария с ее охраной и силового блока ОПЗЖ в глазах националистов стали сливаться вместе, вызывая при этом агрессию.

Например, ветеран АТО из Чернигова Руденок опубликовал 21 июня заявление, в котором призвал националистов к симметричным ответным мерам: «Илья Кива, Чернигов готов встретить твоих новоиспеченных собак «патриотов за жизнь». Если власть дает возможность поднять голову «пятой колонне», то десятки тысяч патриотов и ветеранов напомнят коллаборационистами, где их место. Свинца и силы хватит. К патриотам: Давайте объединяться! Самое время забыть о прежних распрях. Вместе — кулак!»

Спираль насилия начала раскручиваться.

20 июня Telegram-канал «ОпустиВату» опубликовал видеозапись (сделанную, судя по сумеркам, накануне вечером), на которой двое крепких мужчин заливают в лицо газом парня со словами «Улица за вами, говоришь?». Как пояснили при публикации: «Правые из Черкасс сделали видео-инструкцию, как нужно общаться с партийцами Шария».

Вечером 22 июня Анатолий Шарий опубликовал в Telegram видеообращение другого партийца из Черкасс, описывавшего произошедшее прямо перед этим нападением: «Группа чертей забрызгала лицо баллончиком моей супруге Елене, я избит молотком по спине».

Последний эпизод подтверждается сообщением, обнародованным на следующий день 23 июня отделом по коммуникациям Национальной полиции в Черкасской области: «22 июня вечером в полицию Черкасс поступило сообщение от местных жителей о том, что на него и его жену совершили нападение. Пострадавшие возвращались домой. К ним на улице подбежали неизвестные лица, скрывая лица масками, из хулиганских побуждений нанесли потерпевшим телесные повреждения. С места происшествия они скрылись на автомобиле… Похожий по описанию автомобиль обнаружили и остановили работники сектора реагирования патрульной полиции Каневского района. В салоне находилось четверо мужчин, все они подпадали под описания, предоставленные потерпевшими. При осмотре автомобиля полицейские обнаружили ряд вещественных доказательств. Злоумышленников задержали».

В итоге, правда, суд выбрал нападавшим достаточно мягкую меру пресечения. «В Черкассах представителей террористической организации «Нацкорпус», напавших на семью нашего сторонника, отпустили под домашний арест», — сообщил 25 июня Анатолий Шарий. Об этом же получасом ранее написал в Telegram глава «Нацкорпуса» в Черкасской области Дмитрий Кухарчук: «Все четверо ветеранов, которые подозреваются в защите Украины, вышли под ночной домашний арест сроком на 60 суток… Независимо от политических взглядов, украинское общество душит вату всеми доступными методами».

Между тем, 22 июня «азовцы» нанесли визит в представительство Партии Шария в Житомирской области, в ходе которого произошла схватка главы житомирских «красно-белых» Сергея Никулина и ветерана «Азова», бывшего хулигана «Динамо» (Киев) Романа Боровика. После разговора на повышенных тонах Никулин распылил в лицо «азовцу» газовый баллончик, но был сбит с ног и достаточно конкретно избит.

По ситуации с избитым в Харькове представителем "Партии Шария" Никитой Роженко. У нас есть детали по нанесенным человеку увечиям из полицейских сводок (тобишь, официальные данные медиков). Впечатлительным лучше не читать.



Приводим дословно: https://t.co/RBsVaV4m9k pic.twitter.com/JUm4cOYsaC — Klymenko Time (@KlymenkoTime) June 26, 2020

В ночь с 24 на 25 июня в Харькове произошло нападение на координатора местной ячейки Партии Шария Никиту Роженко, который вел колонну харьковских «красно-белых» на марше 17 июня в Киеве (и, кстати, судя по фотографиям — также работал тренером в фитнес-клубе). Роженко подкараулили прямо у его дома и избили — то ли битами, то ли стеклянными бутылками, а может и тем, и другим — по голове. Он до сих пор в реанимации.

Интернет-издание Klymenko Time опубликовало медицинскую выписку о травмах Роженко: «Сотрясение головного мозга; повреждение мягких тканей головы и лица; повреждение ногтевой фаланги; закрытый перелом костей носа; гематомы носовой перепонки; левосторонний верхне-челюстный сфероидальный гематосинус; посттравматический перехондрит внутренней раковины справа и слева; реактивная отечность мягких тканей носа».

Наконец, 26 июня в Харькове националисты провели марш к офису ОПЗЖ, а в Запорожье — Партии Шария. Впрочем, помещения были пусты, так что до столкновений не дошло.

«Мы не увидели грозных бойцов Ильи Кивы, службы безопасности Толика Шария и других петухов. Харьковские улицы, как и улицы всей Украины, принадлежат националистам, патриотам и ветеранам!» — заявил по итогам митинга глава «Нацкорпуса» в Харьковской области Константин Немичев.

Реакция руководства «красно-белых» на все это оказалось несколько растерянной. «Все областные штабы Партии Шария сегодня же должны предоставить в центральный штаб свой план защиты от нападений ОПГ «Нацкорпус»… Каждому зад я подтереть не могу, а если вы намерены брать власть на местах, вы должны уметь защищаться», — написал 23 июня в Telegram Анатолий Шарий.

По сути, это значит — спасайтесь сами как можете, а я мысленно с вами.

Пока что все действия, предлагаемые Шарием и его супругой в защиту его партийцев, сводятся к апелляции к полиции и предложениям заспамить страницы президента Украины Владимира Зеленского в соцсетях фотографиями избитых националистами людей. Но это, конечно, далеко не война за улицу, которую обещал Шарий своим симпатикам.

Аналогично, и обещавший расправиться силами тысяч своих бойцов с националистами Илья Кива… подал на «Нацкорпус» заявление в правоохранительные органы. 25 июня нардеп от ОПЗЖ направил Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой официальный запрос: «На YouTube размещён видеоролик (датирован 19 декабря 2019 года), на котором чётко зафиксировано нападение на сотрудника правоохранительного органа — удар в лицо сбоку. Это противоправное действие было осуществлено в момент выполнения им своих служебных обязанностей по охране порядка. Человек, осуществивший нападение, похож на Кудряшова».

В свою очередь, возглавлявший до февраля этого года центральный штаб «Нацкорпуса» Родион Кудряшов опубликовал видеообращение, записанное в одном из клубов единоборств Днепра. Кудряшов сообщил, что не скрывается, и в общем, «приди и возьми». В свою очередь, националист и футбольный хулиган вызвал Киву на поединок. «Я не дам тебе такой возможности, Кудряшов! Подобные тупые собаки будут отвечать за свои преступления и будут отбывать наказание на тюремных парашах!» — ответил нардеп.

В целом, стоит отметить, что вечер действительно перестает быть томным.

Популярный одесский видеоблогер с криминальным прошлым Станислав Домбровский записал 25 июня обращение к Анатолию Шарию, которое далее начали распространять в своих Telegram-каналах представители «Нацкорпуса»: «Толя, когда ты вышел на уровень «Мама, вызывай ментов», ты вышел не на свой уровень… Толя, если бы ты знал, что такое улица!… Это улица настоящая, это улица даже не понятийная, это улица хулиганская, это улица фанатская… Когда ты вывел своих поцев на улицу (поцев, потому что только поц может пойти за тобой, не понимая, что такое улица), когда ты начал нанимать проплаченную сепарню… Ты показал свою слабость, до этого люди думали, что за тобой есть сила… Толя, я очень хочу помочь твоим последователям, избавив их от кровавой расправы! Потому что то, что сейчас происходит — это только начало… Вашим последователям на местах не поможет даже Кива со своими пацанами. Вы зацепили людей, которые привыкли убивать».

«Твоя гордыня сейчас подпитывается иллюзией безнаказанности, ты типа далеко… Будут ловить, будут бить, будут убивать. Прикинь, Толь, а? И тебя поймают, и самых ближайших поймают, с женой будут проблемы, и с детьми, есть они у тебя или нет… Ты затронул улицу, а ты знаешь, что улица сделала здесь 2 мая в Одессе? Улица это сделает и не только с тобой, но и со всеми твоими последователями… Ты послал людей на верную смерть, дурачок. Ты посягнул на улицу, которой не знаешь», — утверждает Домбровский.

Чем ответил Шарий, на момент публикации статьи неизвестно. Хотя понятно, что пока промежуточная победа в войне за улицу — на стороне радикалов и неонацистов. Станет ли она окончатедльной или только прологом к следующим боям, узнаем в ближайшие дни или часы.

* Организация запрещена Верховным судом РФ