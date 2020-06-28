Напомним, 17 июня у офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников «партии Шария». Они требовали от главы государства защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку в случае неспособности это осуществить.

Битва за улицы Украины. Блогера Анатолия Шария неонацисты пообещали убить
Битва за улицы Украины. Блогера Анатолия Шария неонацисты пообещали убить
После митинга, по всей стране начались нападения на офисы «партии Шария» и её сторонников. 25 июня В Харькове неизвестные жестоко избили битами члена «Партии Шария» Никиту Роженко. За несколько часов до нападения пострадавший написал заявление в полицию по факту угроз со стороны представителей «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в России).

По факту избиения активиста «Партии Шария» полиция завела уголовное дело по статье «хулиганство».    