Напомним, 17 июня у офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников «партии Шария». Они требовали от главы государства защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку в случае неспособности это осуществить.
После митинга, по всей стране начались нападения на офисы «партии Шария» и её сторонников. 25 июня В Харькове неизвестные жестоко избили битами члена «Партии Шария» Никиту Роженко. За несколько часов до нападения пострадавший написал заявление в полицию по факту угроз со стороны представителей «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в России).
По факту избиения активиста «Партии Шария» полиция завела уголовное дело по статье «хулиганство».