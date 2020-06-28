Политолог Даниил Богатырёв рассказал Украине.ру о том, кто может получить выгоду от противостояния на улицах городов Украины, а также почему власти страны бездействуют

Напомним, 17 июня у офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников «партии Шария». Они требовали от главы государства защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку в случае неспособности это осуществить.

Битва за улицы Украины. Блогера Анатолия Шария неонацисты пообещали убить Никиту Роженко. За несколько часов до нападения пострадавший написал заявление в полицию по факту угроз со стороны представителей «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в России).

По факту избиения активиста «Партии Шария» полиция завела уголовное дело по статье «хулиганство».