Протесты в Киеве. «Немой президент — не мой президент»

В Киеве у здания Офиса президента в среду, 17 июня, прошёл многолюдный митинг за импичмент Владимиру Зеленскому. Протестующие потребовали от президента выполнения обещаний, которые он давал, когда шёл на выборы. Митинг сопровождался целым рядом эксцессов силового характера

Как рассказал изданию Украина.ру адвокат и правозащитник Андрей Гожый, правоохранителями были предприняты беспрецедентные меры безопасности, здание Офиса президента охраняют Нацгвардия и подразделения полиции. При этом свой перформанс устроили представители радикальных организаций, которые, по мнению правозащитника, пытались помешать проведению акции протеста.

Национал-радикалы попытались совершить нападение на Андрея Гожего и блогера Дмитрия Васильца, когда они шли на митинг, но, как отметил правозащитник, эту попытку пресекла полиция. «Вова, выходи!». Митингующие в Киеве требуют от Зеленского выполнения предвыборных обещаний © скриншот видео НАШ

Гожый рассказал изданию Украина.ру, что митинговать за импичмент президенту призвали объединение «Адекватная Украина», партия Шария, независимые блогеры Александр Семченко, Дмитрий Василец и другие: «Они призвали активных членов общества прийти сегодня к Офису президента для того, чтобы потребовать выполнения обещаний Зеленского».

В частности, добавил правозащитник, одно из главных требований заключается в том, чтобы закон был один для всех: «А то у нас журналисты томятся по тюрьмам, а убийцы находятся под домашним арестом или вообще дома… Закон действует избирательно».

Представители партии Шария вышли на митинг под лозунгом «Немой президент — не мой президент», протестуя против нападений на журналистов Шарий.net и других оппозиционных к власти изданий со стороны радикалов.

«Если не сделать решающий шаг сейчас, всё так и останется на своих местах: на журналистов будут нападать, убийцы не будут наказаны, а на «строительство» парков в карман депутатам продолжат выделять миллиарды гривен. Не дай этой власти украсть твое право на демократию, справедливые суды и свободу слова — доноси свое мнение!» — говорится в анонсе акции, который цитирует издание Шарий.net.

Митингующие потребовали, чтобы Зеленский обеспечил защиту журналистов, отреагировал на факты нападений и выполнял обещания, данные им своим избирателям. Требовали также, чтобы Зеленский вышел к народу, заявляя, что в противном случае перестанут считать его президентом. Зеленский к народу не вышел.

«Мы пришли с конкретными целями. От президента требуем вылезти из своей норы и дать нам защиту в наших конституционных правах. Требуем отреагировать на многочисленные нападения на людей, на журналистов… и произвол правоохранительных органов, которые подчиняются тебе, как президенту. Не переводи стрелки», — заявляли митингующие под зданием офиса Зеленского.

Не обошлось без инцидентов: в участников акции бросали яйца и бутылки. В ответ митингующие начали скандировать: «Полиция, работать!» Полиция работала: участников радикального «перформанса» не пропустили к митингующим.

Не дождавшись выхода Зеленского или его представителей, протестующие сформировали колонну для марша к зданию МВД Украины, где тоже провели митинг. По данным украинских СМИ, полицейские пресекли попытку нападения на участников акции, применив слезоточивый газ (отметим, праволиберальная партия «Демократична сокира» («Демократичный топор») заявляла о намерении силой помешать сторонникам партии Шария провести митинг).

Ранее советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что «попытки провокаций со стороны антигосударственных сил не пройдут, подразделения МВД Украины готовы реагировать жестко и адекватно».

Накануне объединение «Адекватная Украина» приняло решение о поддержке акции за импичмент президенту Зеленскому — «в связи с невыполнением служебных обязанностей». Как говорится в сообщении, «также планируется поднять вопрос о конституционности продажи земли и дискриминации русского языка».

По сути, это первое столь массовое выражение протеста против президента Зеленского после избрания его на пост главы государства. Население, которое он жестоко обманул, пообещав на президентских выборах, что "воры будут сидеть в тюрьме", что он решит вопрос мирного урегулирования гражданского конфликта на востоке страны, снижение цен на коммунальные услуги, не верит президенту. Массовость акции показывает, что Зеленский за год потерял беспрецедентно высокое для Украины доверие электората.