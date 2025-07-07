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Вышли сами на себя: Киселев об итогах расследования о "вмешательстве" РФ в выборы в США

Вышли сами на себя: Киселев об итогах расследования о "вмешательстве" РФ в выборы в США - 07.07.2025 Украина.ру

Вышли сами на себя: Киселев об итогах расследования о "вмешательстве" РФ в выборы в США

США признали, что вся теория о будто бы имевшим место вмешательстве РФ в американские выборы являлась фальшивкой. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал 6 июля ее ведущий Дмитрий Киселев

2025-07-07T12:10

2025-07-07T12:10

2025-07-07T12:10

эксклюзив

сша

россия

дональд трамп

дмитрий киселев

цру

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По приказу ОбамыАмериканская газета New York Post опубликовала пространную статью на основе интервью с нынешним главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом о том, что в последние дни пребывания у власти Барак Обама дал команду скомпрометировать своего преемника в Белом доме Дональда Трампа.В 2016 году Трамп победил на президентских выборах в первый раз. Разведывательному сообщество США написало тогда откровенно фальсифицированный доклад о сговоре Трампа с Россией, ведь Москва якобы вмешалась в выборы на стороне Трампа, что будто бы и предопределило исход голосования."Они пытались разрушить новый срок президентства Трампа после того, как все уже было решено", - процитировало издание шефа ЦРУ Рэтклиффа.По его словам, фальсификация была сделана по приказу Обамы."Не существовало никаких оснований, по которым необходимо было провести расследование до [окончания президентского] срока Обамы. [Но Обама сказал]: "Я хочу, чтобы это было сделано сейчас", - заявил Рэтклифф.Он также отметил, что поддельное расследование Обамы создало угрозу нацбезопасности США, усугубив и без того напряженные отношения с РФ."Самая разрушительная вещь, которую можно сделать с разведкой, - это использовать ее в качестве оружия для получения одной политической партией выгоды над другой и для обвинения противника в том, чего он не совершал", - резюмировал глава ЦРУ.Вышли сами на себяВообще смех и грех, это как раз тот случай, когда расследователи вышли сами на себя, ведь намеренной фальсификацией по приказу Обамы занималось как раз ЦРУ, а если точнее, то еще и другие спецслужбы Соединенных Штатов, отметил Киселев.Координировал все это дело тогдашний глава ЦРУ Джон Бреннан, активное участие принимали лично директор ФБР Джеймс Коми и директор Национальной разведки Джеймс Клеппер.Сейчас эту, как говорит Киселев, гнусную историю расследовало управление анализа ЦРУ, которое пришло к выводу, что участие руководителей разведок в этой фальсификации было беспрецедентным, а рядовые сотрудники, занятые в подготовке доклада, находились под давлением.Порочащий Трампа документ, освященный авторитетом спецслужб нужен был для того, чтобы его подхватила пресса и либеральные активисты, отметил ведущий.Так и получилось, добавил он. Вот типичное из Голливуда:"У нас сейчас в Белом доме гангстер", - показали в передаче отрывок одного из интервью актера Роберта Де Ниро.По словам Киселева, участники антитрамповского сговора из спецслужб раззадоривали прессу."Исход выборов определили менее 80 тыс. голосов в трех ключевых штатах и логично думать, что атака русских имела большое влияние", - заявлял тогда глава Нацразведки Клеппер.В 2017-м расследовать "российский след" в приходе к власти Трампа был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер."Три года он с командой из 40 агентов ФБР и двумя десятками юристов копал компромат. Допрошены сотни свидетелей и проведены сотни обысков. Потрачены немалые деньги. Но в итоге Мюллер признал сквозь зубы, что никаких порочащих связей с Москвой у Трампа не обнаружено", - сказал Киселев.Британский следНо откуда все-таки пошла эта история? Как возникла эта идея?"А из доброй-старой Англии", - ответил ведущий.Он рассказал, что некогда британский разведчик Кристофер Стил получил из предвыборного штаба Хиллари Клинтон т.н. русское досье Трампа."Стил придумал сюжет, по которому Трамп во время своего приезда в Москву слегка набедокурил, был пойман на "сладкой приманке" - женщине. И с тех пор он был у российских спецслужб на крючке из-за имеющегося компромата, который пока Москва не выкатывает, но приберегает и шантажирует Трампа", - заявил Киселев.Нынешний американский президент действительно еще как бизнесмен и девелопер приезжал в Москву в 1996 году. Был он в России и раньше. В последний раз он прилетал в российскую столицу в 2013-м на конкурс красоты "Мисс Вселенная", отметил ведущий."Короче, грязный англичанин Кристофер Стил замешал все это на фантазиях о том, что Трамп в Москве "спалился" по женской части. Продал за деньги неизвестно как свой фальшак штабу Клинтон, а оттуда прямехонько к Обаме. Тот приказал присовокупить доклад Стила к официальному расследованию ЦРУ, ФБР, АНБ и Национальной разведки. Так и сделали", - заявил Киселев.Теперь в ЦРУ по приказу Трампа все размотали и покаялись, мол, сейчас не такие мы уже. Но долгое время вся эта история отравляла не только жизнь Трампу, но и российско-американские отношения. Дошло до того, что сам Владимир Путин заметил эту аномалию."Эти вбросы — это очевидная фальшивка. Трамп, когда приезжал в Москву, когда он приезжал несколько лет назад, он ведь не был никаким политическим деятелем. Мы даже не знали о его политических амбициях — он просто бизнесмен, один из богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером, что ли? Да, конечно, нет! Это просто полный бред", - заявлял глава российского государства в 2017 году.Путин отмечал, что Трамп не мог клюнуть на то, чтобы по приезде в Москву побежать к местным "девушкам с пониженной социальной ответственностью"."Действительно не клюнул", - прокомментировал Киселев.Это сейчас уже доказано ЦРУ, подытожил ведущий.Интересные факты о Дональде Трампе - в материале издания Украина.ру Дональд Трамп. Биография.

https://ukraina.ru/20250705/libo-zaputalsya-libo-voploschaet-khitryy-plan-pozitsiya-trampa-po-ukraine-stanovitsya-vs-bolee-1064732921.html

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