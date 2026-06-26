https://ukraina.ru/20260626/ukrainy-net-taker-karlson-raskryl-chto-tramp-na-samom-dele-dumaet-o-konflikte-1080680230.html

"Украины нет": Такер Карлсон раскрыл, что Трамп на самом деле думает о конфликте

"Украины нет": Такер Карлсон раскрыл, что Трамп на самом деле думает о конфликте - 26.06.2026 Украина.ру

"Украины нет": Такер Карлсон раскрыл, что Трамп на самом деле думает о конфликте

Президент США Дональд Трамп считает украинский конфликт катастрофой для Америки и абсурдной затеей. Об этом 26 июня заявил журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала

2026-06-26T13:33

2026-06-26T13:33

2026-06-26T13:35

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"Трамп не испытывал ненависти к Зеленскому. Но он считал, что Зеленский абсурден. Весь этот конфликт — абсурд. Всё, что вы делаете, — подталкиваете Россию к Китаю. Конечно, для нас это катастрофа", — раскрыл Карлсон позицию главы Белого дома.При этом журналист подчеркнул, что чудовищные последствия для украинцев лежат на совести американцев. "Украины больше нет. Мужское население истощено, оно мертво. Благодаря всем этим размахивающим украинским флагом в США — они все погибли", — добавил он.Ранее Трамп признавал, что с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Путиным. Москва, в свою очередь, не отказывается от мирных переговоров и готова вести их на основе стамбульских договорённостей и нынешних реалий.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Эскалация на Украине, 40-дневная операция против РФ и 660 дронов за ночь. Хроника событий на утро 26 июня.

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россия

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новости, сша, америка, россия, дональд трамп, такер карлсон, владимир зеленский, мир без границ