"Украины нет": Такер Карлсон раскрыл, что Трамп на самом деле думает о конфликте - 26.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260626/ukrainy-net-taker-karlson-raskryl-chto-tramp-na-samom-dele-dumaet-o-konflikte-1080680230.html
"Украины нет": Такер Карлсон раскрыл, что Трамп на самом деле думает о конфликте
"Украины нет": Такер Карлсон раскрыл, что Трамп на самом деле думает о конфликте - 26.06.2026 Украина.ру
"Украины нет": Такер Карлсон раскрыл, что Трамп на самом деле думает о конфликте
Президент США Дональд Трамп считает украинский конфликт катастрофой для Америки и абсурдной затеей. Об этом 26 июня заявил журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала
2026-06-26T13:33
2026-06-26T13:35
новости
сша
америка
россия
дональд трамп
такер карлсон
владимир зеленский
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/07/1077606914_0:0:1316:741_1920x0_80_0_0_f7c93a0939f74fd97fed0957644269e8.jpg
"Трамп не испытывал ненависти к Зеленскому. Но он считал, что Зеленский абсурден. Весь этот конфликт — абсурд. Всё, что вы делаете, — подталкиваете Россию к Китаю. Конечно, для нас это катастрофа", — раскрыл Карлсон позицию главы Белого дома.При этом журналист подчеркнул, что чудовищные последствия для украинцев лежат на совести американцев. "Украины больше нет. Мужское население истощено, оно мертво. Благодаря всем этим размахивающим украинским флагом в США — они все погибли", — добавил он.Ранее Трамп признавал, что с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Путиным. Москва, в свою очередь, не отказывается от мирных переговоров и готова вести их на основе стамбульских договорённостей и нынешних реалий.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Эскалация на Украине, 40-дневная операция против РФ и 660 дронов за ночь. Хроника событий на утро 26 июня.
сша
америка
россия
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/07/1077606914_57:0:1257:900_1920x0_80_0_0_c87ee2fe4bfc49bfe203924fad9252e8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, америка, россия, дональд трамп, такер карлсон, владимир зеленский, мир без границ
Новости, США, Америка, Россия, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Владимир Зеленский, Мир без границ

"Украины нет": Такер Карлсон раскрыл, что Трамп на самом деле думает о конфликте

13:33 26.06.2026 (обновлено: 13:35 26.06.2026)
 
© AP / Ross D. FranklinАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP / Ross D. Franklin
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп считает украинский конфликт катастрофой для Америки и абсурдной затеей. Об этом 26 июня заявил журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала
"Трамп не испытывал ненависти к Зеленскому. Но он считал, что Зеленский абсурден. Весь этот конфликт — абсурд. Всё, что вы делаете, — подталкиваете Россию к Китаю. Конечно, для нас это катастрофа", — раскрыл Карлсон позицию главы Белого дома.
При этом журналист подчеркнул, что чудовищные последствия для украинцев лежат на совести американцев.
"Украины больше нет. Мужское население истощено, оно мертво. Благодаря всем этим размахивающим украинским флагом в США — они все погибли", — добавил он.
Ранее Трамп признавал, что с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Путиным. Москва, в свою очередь, не отказывается от мирных переговоров и готова вести их на основе стамбульских договорённостей и нынешних реалий.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Эскалация на Украине, 40-дневная операция против РФ и 660 дронов за ночь. Хроника событий на утро 26 июня.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШААмерикаРоссияДональд ТрампТакер КарлсонВладимир ЗеленскийМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:01Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ, Черниговская область приняла удар ВС РФ. Новости СВО
15:00Владимир Васильев: Россия подошла к резкому повороту в ведении боевых действий
14:59Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Россия бескомпромиссно с ним борется
14:50Россия и Украина обмениваются военнопленными - Рогов
14:45"Европейское безрассудство": в США предупредили о новом опасном этапе конфликта из-за поддержки Украины
14:23Как США удерживают здания России и мешают завершению войны — Захарова
14:22Песков высказался о роли США в урегулировании украинского конфликта
14:19В ДНР приняли закон о компенсациях пострадавшим от обстрелов
14:17"Давай воскресим дух Анкориджа": американист о заявлении Ушакова и сигналах Москвы
14:01"Европа перешла черту": Фон дер Ляйен проговорилась о планах по Украине
13:59ВС РФ ударили по НПЗ в Кременчуге. Новости СВО
13:51Будет ли новый майдан в Киеве
13:49Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии
13:49"Фашизм своё лицо не поменял": губернатор Балицкий обратился к жителям Запорожской области
13:45Страшная ошибка" и "незрелость": Буданов* пригрозил Польше ухудшением отношений
13:33"Украины нет": Такер Карлсон раскрыл, что Трамп на самом деле думает о конфликте
13:32В Минобороны назвали цели недельных атак по Украине
13:25Польские депутаты от оппозиции тоже возвращают госнаграды Украины
13:23Лавров ответил на заявление Рубио об отсутствии договоренностей на Аляске
13:1550 лет со дня рождения Захарченко Александра. 26 июня, утренний эфир
Лента новостейМолния