https://ukraina.ru/20260623/moya-rota-21-den-bilas-v-polnom-okruzhenii-veteran-svo-rasskazal-o-boe-pod-ugledarom-1080518503.html

"Моя рота 21 день билась в полном окружении": ветеран СВО рассказал о бое под Угледаром

"Моя рота 21 день билась в полном окружении": ветеран СВО рассказал о бое под Угледаром - 23.06.2026 Украина.ру

"Моя рота 21 день билась в полном окружении": ветеран СВО рассказал о бое под Угледаром

Ветеран СВО Георгий Субоч рассказал, как его рота 21 день воевала в полном окружении ВСУ под Угледаром Донецкой Народной Республики. Об этом в ночь на 23 июня пишет РИА Новости

2026-06-23T05:15

2026-06-23T05:15

2026-06-23T05:15

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Субоч имел бронь от мобилизации, но отказался от неё и отправился на фронт. В 2024-2025 годах он служил в 155-й отдельной гвардейской "Курской" орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Участвовал в штурмах Павловки, Северных и Южных дач под Угледаром."При штурме Южных дач под Угледаром моя рота попала в полное окружение. Украинцы были со всех сторон, и 21 день моя рота билась в полном окружении. Потом при поддержке БПЛА и крупнокалиберной техники пробили коридор, и ребята смогли откатиться на более выгодные позиции", — рассказал Субоч.Угледар был освобожден 3 октября 2024 года в результате действий группировки войск "Восток".За время участия в СВО Субоч был награждён двумя медалями "За отвагу" и медалью "За боевые отличия". Сейчас он работает пожарным в Главном управлении МЧС России по Магаданской области.По информации замглавы МЧС Вячеслава Бутко, в системе ведомства 948 человек приостановили договор с МЧС и проходят службу в Минобороны РФ, 112 человек после окончания контракта с МО РФ продолжили службу в МЧС.Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ восстанавливают позиции в Степногорске Запорожской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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