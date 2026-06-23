"Моя рота 21 день билась в полном окружении": ветеран СВО рассказал о бое под Угледаром - 23.06.2026 Украина.ру
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"Моя рота 21 день билась в полном окружении": ветеран СВО рассказал о бое под Угледаром
"Моя рота 21 день билась в полном окружении": ветеран СВО рассказал о бое под Угледаром - 23.06.2026 Украина.ру
"Моя рота 21 день билась в полном окружении": ветеран СВО рассказал о бое под Угледаром
Ветеран СВО Георгий Субоч рассказал, как его рота 21 день воевала в полном окружении ВСУ под Угледаром Донецкой Народной Республики. Об этом в ночь на 23 июня пишет РИА Новости
2026-06-23T05:15
2026-06-23T05:15
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россия
наступление вс рф
вс рф
сво
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днр
донецкая народная республика
угледар
спецоперация
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Субоч имел бронь от мобилизации, но отказался от неё и отправился на фронт. В 2024-2025 годах он служил в 155-й отдельной гвардейской "Курской" орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Участвовал в штурмах Павловки, Северных и Южных дач под Угледаром."При штурме Южных дач под Угледаром моя рота попала в полное окружение. Украинцы были со всех сторон, и 21 день моя рота билась в полном окружении. Потом при поддержке БПЛА и крупнокалиберной техники пробили коридор, и ребята смогли откатиться на более выгодные позиции", — рассказал Субоч.Угледар был освобожден 3 октября 2024 года в результате действий группировки войск "Восток".За время участия в СВО Субоч был награждён двумя медалями "За отвагу" и медалью "За боевые отличия". Сейчас он работает пожарным в Главном управлении МЧС России по Магаданской области.По информации замглавы МЧС Вячеслава Бутко, в системе ведомства 948 человек приостановили договор с МЧС и проходят службу в Минобороны РФ, 112 человек после окончания контракта с МО РФ продолжили службу в МЧС.Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ восстанавливают позиции в Степногорске Запорожской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, наступление вс рф, вс рф, сво, война на украине, днр, донецкая народная республика, угледар, спецоперация, морская пехота, всу, вооруженные силы украины, украина, мчс, минобороны рф
Украина.ру, Россия, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО, война на Украине, ДНР, Донецкая Народная Республика, Угледар, Спецоперация, морская пехота, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, МЧС, Минобороны РФ

"Моя рота 21 день билась в полном окружении": ветеран СВО рассказал о бое под Угледаром

05:15 23.06.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Ветеран СВО Георгий Субоч рассказал, как его рота 21 день воевала в полном окружении ВСУ под Угледаром Донецкой Народной Республики. Об этом в ночь на 23 июня пишет РИА Новости
Субоч имел бронь от мобилизации, но отказался от неё и отправился на фронт. В 2024-2025 годах он служил в 155-й отдельной гвардейской "Курской" орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Участвовал в штурмах Павловки, Северных и Южных дач под Угледаром.
"При штурме Южных дач под Угледаром моя рота попала в полное окружение. Украинцы были со всех сторон, и 21 день моя рота билась в полном окружении. Потом при поддержке БПЛА и крупнокалиберной техники пробили коридор, и ребята смогли откатиться на более выгодные позиции", — рассказал Субоч.
Угледар был освобожден 3 октября 2024 года в результате действий группировки войск "Восток".
За время участия в СВО Субоч был награждён двумя медалями "За отвагу" и медалью "За боевые отличия". Сейчас он работает пожарным в Главном управлении МЧС России по Магаданской области.
По информации замглавы МЧС Вячеслава Бутко, в системе ведомства 948 человек приостановили договор с МЧС и проходят службу в Минобороны РФ, 112 человек после окончания контракта с МО РФ продолжили службу в МЧС.
Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ восстанавливают позиции в Степногорске Запорожской области.
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