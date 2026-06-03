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Удар ВСУ по автобусу в ДНР — это военное преступление нацистского режима, считают в МИД РФ

Удар ВСУ по автобусу в ДНР — это военное преступление нацистского режима, считают в МИД РФ - 03.06.2026 Украина.ру

Удар ВСУ по автобусу в ДНР — это военное преступление нацистского режима, считают в МИД РФ

Атакованный украинской армией автобус в Донецкой Народной Республике нацелен на запугивание гражданского населения и расценивается как преднамеренный террористический акт. Об этом 3 июня заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник

2026-06-03T12:07

2026-06-03T12:07

2026-06-03T12:29

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В среду утром глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево. По предварительным данным, погибли семь гражданских лиц и 11 ранены. Следственный комитет РФ по этому факту возбудил уголовное дело о теракте."Атака по гражданскому рейсовому автобусу может рассматриваться исключительно как преднамеренный террористический акт с многочисленными жертвами, направленный на уничтожение и запугивание гражданского населения", - сказал Мирошник.Российский дипломат отметил также:🟦 Для атак на гражданский транспорт ВСУ используют поддержку Запада.🟦 Главной целью налета было запугивание гражданского населения.🟦 Россия передаст международным площадкам доказательства удара ВСУ.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары Киева "охотой на людей".Тем временем ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Петербурге, есть пострадавшиеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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