Удар ВСУ по автобусу в ДНР — это военное преступление нацистского режима, считают в МИД РФ
12:07 03.06.2026 (обновлено: 12:29 03.06.2026)
© telegram ukr_2025_ruПервые фото с места удара ВСУ по рейсовому автобусу Москва-Симферополь в городе Енакиево публикуют местные ТГ-каналы
© telegram ukr_2025_ru
Атакованный украинской армией автобус в Донецкой Народной Республике нацелен на запугивание гражданского населения и расценивается как преднамеренный террористический акт. Об этом 3 июня заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
В среду утром глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево. По предварительным данным, погибли семь гражданских лиц и 11 ранены. Следственный комитет РФ по этому факту возбудил уголовное дело о теракте.
"Атака по гражданскому рейсовому автобусу может рассматриваться исключительно как преднамеренный террористический акт с многочисленными жертвами, направленный на уничтожение и запугивание гражданского населения", - сказал Мирошник.
Российский дипломат отметил также:
🟦 Для атак на гражданский транспорт ВСУ используют поддержку Запада.
🟦 Главной целью налета было запугивание гражданского населения.
🟦 Россия передаст международным площадкам доказательства удара ВСУ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары Киева "охотой на людей".
Российский дипломат отметил также:
🟦 Для атак на гражданский транспорт ВСУ используют поддержку Запада.
🟦 Главной целью налета было запугивание гражданского населения.
🟦 Россия передаст международным площадкам доказательства удара ВСУ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары Киева "охотой на людей".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июня
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