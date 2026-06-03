"По Славянску бьем 40-50 раз в сутки". О ситуации в Краматорско-Славянской агломерации - 03.06.2026 Украина.ру
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"По Славянску бьем 40-50 раз в сутки". О ситуации в Краматорско-Славянской агломерации
"По Славянску бьем 40-50 раз в сутки". О ситуации в Краматорско-Славянской агломерации - 03.06.2026 Украина.ру
"По Славянску бьем 40-50 раз в сутки". О ситуации в Краматорско-Славянской агломерации
Продолжается российское наступление на Константиновку и Славянск. Артиллерия и дроны кошмарят врага, уничтожая его склады, технику и располаги. У ВСУ ощущается нехватка сил для успешной обороны
2026-06-03T14:36
2026-06-03T14:36
эксклюзив
сво
краматорск
славянск
константиновка
днр
дружковка
александр чаленко
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Подразделения ВСУ частично отступили из Константиновки. При этом для удержания города украинских военных и так не хватает. Поэтому, чтобы не растягивать фронт, украинским командованием было решено оставить некоторые позиции, так как сил их и дальше оборонять, просто нет. То, что российская армия очень серьезно давит, признают и украинские паблики. Круглосуточно работает артиллерия и дроны. При этом узловые пункты обороны врага постоянно уничтожаются КАБами.В городе, который практически разрушен, осталось 2000-2700 мирных жителей. Как им можно помочь в условиях тотальных боев, никто не знает.Российские подразделения сосредоточились на юге в пригородах Константиновки. Речь идет о поселках Ильиновка и Берестечко. Также они пытаются занять Новодмитровку, небольшой населенных пункт на восточных окраинах Константиновки. Атаки на этот поселок идут со стороны двух сел – Ступочки и Предтечное.Получается, что если контроль будет установлен над Ильиновкой и Новодмитровкой, то это даст возможность российским подразделениям начать инфильтрацию малыми группами непосредственно в южную часть Константиновки.Если Константиновка падет, то это открывает прямой путь на Дружковку. Причем, надо понимать, что высота центра Константиновки 190 м, а рельеф местности в городской среде колеблется от 126 до 235 м. В то же время максимальная высота Дружковки – 117 м. Расстояние же между этими городами 22 км, что означает, что российская артиллерия спокойно может из Константиновки обстреливать Дружковку."САУ (самоходная артиллерийская установка - Ред.) "Мста" спокойно бьет на расстояние от 24 до 29 км. САУ "Гиацинт" - от 28 до 33 км. САУ "Коалиция" до 40 км и больше. Модернизированные "Грады" ("Торнадо-Г") бьют на 40 км. Так что Дружковку мы спокойно накрываем. И расстояние позволяет, и сам город перед нами будет, как на ладони, так как Константиновка выше Дружковки", - заверяет артиллерист с позывным "Грач".Под постоянными ударами враг находится не только в Константиновке, но и в соседней Дружковке. Последняя с 1 июня осталась без газа. В городе продолжается эвакуация мирных жителей – в Краматорск и вглубь Украины. При этом еще несколько местных супермаркетов продолжают работу.Российские дроны своими постоянными ударами нарушают логистику снабжения украинской армии на дорогах в черте Краматорско-Славянской агломерации.Что касается Славянска, то фронт уже проходит в 20 км от города. Интенсивность ударов по военной инфраструктуре ВСУ увеличилась до 40-50 ударов в сутки. Бьют по складам, располагам, узлам обороны и технике бандеровцев."Сейчас наши зачищают юго-восточный пригород Славянска - Рай-Александровку. После нее открывается путь на Николаевку. Если возьмем Николаевку, то это уже прямая дорога на сам Славянск с востока. На северо-востоке от Славянска, как вы помните, находится город Красный Лиман. Мы его контролируем на 85%. В общем, падение Николаевки, Лимана будет говорить о том, что мы уже на восточных окраинах Краматорска и Славянска. А падение Константиновки и перенос боев в Дружковку будет говорить о том, что мы уже подошли к Краматорско-Славянском агломерации с юга", - подытожил свой рассказ "Грач".Читайте также статью Александра Чаленко "Фронт не стоит, он движется". О ситуации в Харьковской и Сумской областях
https://ukraina.ru/20260602/front-ne-stoit-on-dvizhetsya-o-situatsii-v-kharkovskoy-i-sumskoy-oblastyakh-1079725790.html
https://ukraina.ru/20260601/tri-veschi-kotorye-neobkhodimy-chtoby-zaschitit-trassu-novorossiya-ot-ukrainskikh-dronov-1079638196.html
краматорск
славянск
константиновка
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эксклюзив, сво, краматорск, славянск, константиновка, днр, дружковка, александр чаленко
Эксклюзив, СВО, Краматорск, Славянск, Константиновка, ДНР, Дружковка, Александр Чаленко

"По Славянску бьем 40-50 раз в сутки". О ситуации в Краматорско-Славянской агломерации

14:36 03.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБатальонно-тактическая группа "Каштана" спецназа "Ахмат" МО РФ
Батальонно-тактическая группа Каштана спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Продолжается российское наступление на Константиновку и Славянск. Артиллерия и дроны кошмарят врага, уничтожая его склады, технику и располаги. У ВСУ ощущается нехватка сил для успешной обороны
Подразделения ВСУ частично отступили из Константиновки. При этом для удержания города украинских военных и так не хватает. Поэтому, чтобы не растягивать фронт, украинским командованием было решено оставить некоторые позиции, так как сил их и дальше оборонять, просто нет. То, что российская армия очень серьезно давит, признают и украинские паблики. Круглосуточно работает артиллерия и дроны. При этом узловые пункты обороны врага постоянно уничтожаются КАБами.
В городе, который практически разрушен, осталось 2000-2700 мирных жителей. Как им можно помочь в условиях тотальных боев, никто не знает.
Российские подразделения сосредоточились на юге в пригородах Константиновки. Речь идет о поселках Ильиновка и Берестечко. Также они пытаются занять Новодмитровку, небольшой населенных пункт на восточных окраинах Константиновки. Атаки на этот поселок идут со стороны двух сел – Ступочки и Предтечное.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Вчера, 17:49
"Фронт не стоит, он движется". О ситуации в Харьковской и Сумской областяхДонецкий волонтер и военкор Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронтах Новороссии
Получается, что если контроль будет установлен над Ильиновкой и Новодмитровкой, то это даст возможность российским подразделениям начать инфильтрацию малыми группами непосредственно в южную часть Константиновки.
Если Константиновка падет, то это открывает прямой путь на Дружковку. Причем, надо понимать, что высота центра Константиновки 190 м, а рельеф местности в городской среде колеблется от 126 до 235 м. В то же время максимальная высота Дружковки – 117 м. Расстояние же между этими городами 22 км, что означает, что российская артиллерия спокойно может из Константиновки обстреливать Дружковку.
"САУ (самоходная артиллерийская установка - Ред.) "Мста" спокойно бьет на расстояние от 24 до 29 км. САУ "Гиацинт" - от 28 до 33 км. САУ "Коалиция" до 40 км и больше. Модернизированные "Грады" ("Торнадо-Г") бьют на 40 км. Так что Дружковку мы спокойно накрываем. И расстояние позволяет, и сам город перед нами будет, как на ладони, так как Константиновка выше Дружковки", - заверяет артиллерист с позывным "Грач".
Под постоянными ударами враг находится не только в Константиновке, но и в соседней Дружковке. Последняя с 1 июня осталась без газа. В городе продолжается эвакуация мирных жителей – в Краматорск и вглубь Украины. При этом еще несколько местных супермаркетов продолжают работу.
Открылся участок трассы Новороссия от Новоазовска до Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
1 июня, 12:46
Три вещи, которые необходимы, чтобы защитить трассу "Новороссия" от украинских дроновДля того, чтобы решить проблему с украинскими беспилотниками, по мнению "Майора Биркина" - позывной одного из самых результативных операторов БПЛА - надо самим атаковать врага, а не сидеть в пассивной обороне
Российские дроны своими постоянными ударами нарушают логистику снабжения украинской армии на дорогах в черте Краматорско-Славянской агломерации.
Что касается Славянска, то фронт уже проходит в 20 км от города. Интенсивность ударов по военной инфраструктуре ВСУ увеличилась до 40-50 ударов в сутки. Бьют по складам, располагам, узлам обороны и технике бандеровцев.
"Сейчас наши зачищают юго-восточный пригород Славянска - Рай-Александровку. После нее открывается путь на Николаевку. Если возьмем Николаевку, то это уже прямая дорога на сам Славянск с востока. На северо-востоке от Славянска, как вы помните, находится город Красный Лиман. Мы его контролируем на 85%. В общем, падение Николаевки, Лимана будет говорить о том, что мы уже на восточных окраинах Краматорска и Славянска. А падение Константиновки и перенос боев в Дружковку будет говорить о том, что мы уже подошли к Краматорско-Славянском агломерации с юга", - подытожил свой рассказ "Грач".
Читайте также статью Александра Чаленко "Фронт не стоит, он движется". О ситуации в Харьковской и Сумской областях
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ЭксклюзивСВОКраматорскСлавянскКонстантиновкаДНРДружковкаАлександр Чаленко
 
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