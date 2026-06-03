https://ukraina.ru/20260603/po-slavyansku-bem-40-50-raz-v-sutki-o-situatsii-v-kramatorsko-slavyanskoy-aglomeratsii-1079766973.html

"По Славянску бьем 40-50 раз в сутки". О ситуации в Краматорско-Славянской агломерации

"По Славянску бьем 40-50 раз в сутки". О ситуации в Краматорско-Славянской агломерации - 03.06.2026 Украина.ру

"По Славянску бьем 40-50 раз в сутки". О ситуации в Краматорско-Славянской агломерации

Продолжается российское наступление на Константиновку и Славянск. Артиллерия и дроны кошмарят врага, уничтожая его склады, технику и располаги. У ВСУ ощущается нехватка сил для успешной обороны

2026-06-03T14:36

2026-06-03T14:36

2026-06-03T14:36

эксклюзив

сво

краматорск

славянск

константиновка

днр

дружковка

александр чаленко

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Подразделения ВСУ частично отступили из Константиновки. При этом для удержания города украинских военных и так не хватает. Поэтому, чтобы не растягивать фронт, украинским командованием было решено оставить некоторые позиции, так как сил их и дальше оборонять, просто нет. То, что российская армия очень серьезно давит, признают и украинские паблики. Круглосуточно работает артиллерия и дроны. При этом узловые пункты обороны врага постоянно уничтожаются КАБами.В городе, который практически разрушен, осталось 2000-2700 мирных жителей. Как им можно помочь в условиях тотальных боев, никто не знает.Российские подразделения сосредоточились на юге в пригородах Константиновки. Речь идет о поселках Ильиновка и Берестечко. Также они пытаются занять Новодмитровку, небольшой населенных пункт на восточных окраинах Константиновки. Атаки на этот поселок идут со стороны двух сел – Ступочки и Предтечное.Получается, что если контроль будет установлен над Ильиновкой и Новодмитровкой, то это даст возможность российским подразделениям начать инфильтрацию малыми группами непосредственно в южную часть Константиновки.Если Константиновка падет, то это открывает прямой путь на Дружковку. Причем, надо понимать, что высота центра Константиновки 190 м, а рельеф местности в городской среде колеблется от 126 до 235 м. В то же время максимальная высота Дружковки – 117 м. Расстояние же между этими городами 22 км, что означает, что российская артиллерия спокойно может из Константиновки обстреливать Дружковку."САУ (самоходная артиллерийская установка - Ред.) "Мста" спокойно бьет на расстояние от 24 до 29 км. САУ "Гиацинт" - от 28 до 33 км. САУ "Коалиция" до 40 км и больше. Модернизированные "Грады" ("Торнадо-Г") бьют на 40 км. Так что Дружковку мы спокойно накрываем. И расстояние позволяет, и сам город перед нами будет, как на ладони, так как Константиновка выше Дружковки", - заверяет артиллерист с позывным "Грач".Под постоянными ударами враг находится не только в Константиновке, но и в соседней Дружковке. Последняя с 1 июня осталась без газа. В городе продолжается эвакуация мирных жителей – в Краматорск и вглубь Украины. При этом еще несколько местных супермаркетов продолжают работу.Российские дроны своими постоянными ударами нарушают логистику снабжения украинской армии на дорогах в черте Краматорско-Славянской агломерации.Что касается Славянска, то фронт уже проходит в 20 км от города. Интенсивность ударов по военной инфраструктуре ВСУ увеличилась до 40-50 ударов в сутки. Бьют по складам, располагам, узлам обороны и технике бандеровцев."Сейчас наши зачищают юго-восточный пригород Славянска - Рай-Александровку. После нее открывается путь на Николаевку. Если возьмем Николаевку, то это уже прямая дорога на сам Славянск с востока. На северо-востоке от Славянска, как вы помните, находится город Красный Лиман. Мы его контролируем на 85%. В общем, падение Николаевки, Лимана будет говорить о том, что мы уже на восточных окраинах Краматорска и Славянска. А падение Константиновки и перенос боев в Дружковку будет говорить о том, что мы уже подошли к Краматорско-Славянском агломерации с юга", - подытожил свой рассказ "Грач".Читайте также статью Александра Чаленко "Фронт не стоит, он движется". О ситуации в Харьковской и Сумской областях

https://ukraina.ru/20260602/front-ne-stoit-on-dvizhetsya-o-situatsii-v-kharkovskoy-i-sumskoy-oblastyakh-1079725790.html

https://ukraina.ru/20260601/tri-veschi-kotorye-neobkhodimy-chtoby-zaschitit-trassu-novorossiya-ot-ukrainskikh-dronov-1079638196.html

краматорск

славянск

константиновка

днр

дружковка

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, сво, краматорск, славянск, константиновка, днр, дружковка, александр чаленко