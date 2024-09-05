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Путин сравнил руководство Украины с инопланетянами
Путин сравнил руководство Украины с инопланетянами - 05.09.2024 Украина.ру
Путин сравнил руководство Украины с инопланетянами
Руководство Киева не думает о своем народе. На это 5 сентября указал президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
2024-09-05T11:46
2024-09-05T11:46
2024-09-05T11:46
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"У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, как-будто они инопланетяне какие-то, либо иностранцы... Не думают просто... Ну такие потери колоссальные, что они дальше будут делать, я даже не понимаю", - возмутился Путин.За время боевых действий на Курском направлении, которые начались 6 августа, ВСУ потеряли более 8,2 тысячи военнослужащих, сообщили в Минобороны. Также российские войска уничтожили 942 единицы боевой техники противника на этом направлении.Подробнее о неудачах ВСУ - в материале Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под Угледаром на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, россия, владимир путин, руководство
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, руководство
Путин сравнил руководство Украины с инопланетянами
Руководство Киева не думает о своем народе. На это 5 сентября указал президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
"У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, как-будто они инопланетяне какие-то, либо иностранцы... Не думают просто... Ну такие потери колоссальные, что они дальше будут делать, я даже не понимаю", - возмутился Путин.
За время боевых действий на Курском направлении, которые начались 6 августа, ВСУ потеряли более 8,2 тысячи военнослужащих, сообщили в Минобороны. Также российские войска уничтожили 942 единицы боевой техники противника на этом направлении.