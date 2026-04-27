Сергей Миронов: охота на Трампа продолжится
Проукраинские террористы не прекратят попыток устранить президента США Дональда Трампа и его преемников, так как это необходимо для втягивания США в конфликт с РФ. Такое мнение 27 апреля выразил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Проукраинские террористы не прекратят попыток устранить президента США Дональда Трампа и его преемников, так как это необходимо для втягивания США в конфликт с РФ. Такое мнение 27 апреля выразил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
"Проукраинские террористы и стоящие за ними силы, включая киевский режим, не оставят попыток устранить президента США Дональда Трампа и его возможных преемников. Это необходимо им для втягивания США в полномасштабный военный конфликт с РФ", - сказал Миронов в интервью российским информагентствам.
Он отметил, что даже если действовал "волк-одиночка", то за ним стоит "стая" противников Трампа, которых не устраивает курс США на отказ от прямого участия в конфликте с Россией.
"В Европе уже открыто готовятся к войне с нашей страной, но без США начать ее не готовы, поэтому хотят вернуть все "как при дедушке", то есть при Байдене", - добавил депутат.
По мнению политика, вмешательство в президентские выборы 2028 года в США уже началось.
"Сегодня под прицелом Трамп, завтра будет его преемник, будь то вице-президент Вэнс или любой другой политик, выступающий против войны с Россией", - заключил Миронов.
Напомним, инцидент со стрельбой произошел в США 25 апреля на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал американский президент Дональд Трамп.
В результате был ранен офицер Секретной службы. Стрелявший был задержан, им оказался 31-летний Коул Томас Аллен, который ранее, как сообщала газета New York Post, критиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса за заявление о прекращении финансирования Украины.
