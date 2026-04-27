https://ukraina.ru/20260427/sergey-mironov-okhota-na-trampa-prodolzhitsya-1078353574.html

Сергей Миронов: охота на Трампа продолжится

Проукраинские террористы не прекратят попыток устранить президента США Дональда Трампа и его преемников, так как это необходимо для втягивания США в конфликт с РФ. Такое мнение 27 апреля выразил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов

новости

сша

дональд трамп

россия

европа

сергей миронов

джей ди вэнс

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059987338_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_e891362ffcf9921c424be916f29494ef.jpg

"Проукраинские террористы и стоящие за ними силы, включая киевский режим, не оставят попыток устранить президента США Дональда Трампа и его возможных преемников. Это необходимо им для втягивания США в полномасштабный военный конфликт с РФ", - сказал Миронов в интервью российским информагентствам.Он отметил, что даже если действовал "волк-одиночка", то за ним стоит "стая" противников Трампа, которых не устраивает курс США на отказ от прямого участия в конфликте с Россией. "В Европе уже открыто готовятся к войне с нашей страной, но без США начать ее не готовы, поэтому хотят вернуть все "как при дедушке", то есть при Байдене", - добавил депутат.По мнению политика, вмешательство в президентские выборы 2028 года в США уже началось. "Сегодня под прицелом Трамп, завтра будет его преемник, будь то вице-президент Вэнс или любой другой политик, выступающий против войны с Россией", - заключил Миронов.Напомним, инцидент со стрельбой произошел в США 25 апреля на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал американский президент Дональд Трамп. В результате был ранен офицер Секретной службы. Стрелявший был задержан, им оказался 31-летний Коул Томас Аллен, который ранее, как сообщала газета New York Post, критиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса за заявление о прекращении финансирования Украины.Что стоит за стрельбой: Имитация убийства: очередное покушение на Трампа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

