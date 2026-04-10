"Народ всё-таки настроен на перемены": Грег Вайнер о выборах в Венгрии и шансах Орбана
Венгерское общество разделено на поколения: молодые выступают за оппозицию и сближение с Брюсселем, а старшее поколение хочет, чтобы Орбан остался у власти. Вероятность победы Орбана эксперт оценивает в 30%. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
"Народ всё-таки настроен на перемены": Грег Вайнер о выборах в Венгрии и шансах Орбана

13:34 10.04.2026
 
Венгерское общество разделено на поколения: молодые выступают за оппозицию и сближение с Брюсселем, а старшее поколение хочет, чтобы Орбан остался у власти. Вероятность победы Орбана эксперт оценивает в 30%. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, которые могут изменить политический ландшафт страны. Оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра, по данным социологов, опережает правящую партию "Фидес" Виктора Орбана, однако решающую роль могут сыграть мажоритарные округа . Евросоюз, недовольный 16-летним правлением Орбана, в случае его победы рассматривает даже возможность исключения Венгрии из ЕС.
Продолжая разговор о выборах в Венгрии, Вайнер рассказал о настроениях в обществе.
"Само венгерское общество разделено на поколения. Те, кто моложе 45 лет — выступают поголовно за Мадьяра и за более тесные отношения с Брюсселем. Те граждане, кто постарше, в большинстве хотят, чтобы Орбан остался у власти", — рассказал политолог.
По словам Вайнера, исходя из личного общения с венграми, он оценивает вероятность победы партии Орбана в 30%. "Народ здесь всё-таки настроен на перемены. И опять же Орбан уже 16 лет у власти, и притомил народ", — пояснил американист.
"Орбан — единственный европейский лидер за последние 25 лет, который так долго находится у власти в стране Евросоюза", — добавил собеседник издания.
