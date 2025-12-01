Украина за неделю. Уход Ермака, будущее переговорного процесса
Прошедшая неделя на Украине ознаменовалась эпохальным событием - в отставку вынужденно ушел всесильный и до этого момента неприкасаемый глава Офиса президента Андрей Ермак. Параллельно с этим продолжился переговорный процесс по урегулированию конфликта, где главным вопросом остается то, согласится ли Киев на ключевые требования Москвы
Падение Ермака
Решение по Ермаку назревало давно. Владимир Зеленский оттягивал неизбежное как мог. После того, как указ об увольнении был в пятницу, 28 ноября, подписан, в телегам-каналах припомнили нелегитимному украинскому президенту его высказывание еще до начала СВО, что вместе с Ермаком он пришел во власть, с ним он оттуда и уйдет.
Тогдашнее громкое обещание Зеленского оказалось очередным сотрясением воздуха, Ермак отправляется на задворки исторического процесса без своего босса. Глава правящего на Украине режима и его команда настолько погрязли в происходящем, что добровольно сложить полномочия их может сподвигнуть разве что реальная угроза переехать с Банковой на тюремные нары.
Именно так и произошло в случае Ермака. Утром в пятницу к нему пришли с обыском сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а уже к вечеру появились сообщения об его отставке. Медлить, судя по всему, было уже нельзя - за обысками наверняка последовало бы предъявление подозрения, а иметь человека в таком статусе на столь высокой должности, да еще и накануне его вылета во главе делегации на переговоры в США было бы уже недопустимо.
Скандальный уход главы Офиса президента стал еще одним ощутимым поражением Зеленского и его окружения в противостоянии с НАБУ, которое они же во многом сами и довели до такой фазы. Еще летом Ермак настолько уверовал в собственный политический гений, что одним ударом решил переподчинить антикоррупционные структуры через ручную СБУ под свой контроль, однако на Западе за такое его по голове не погладили и все быстро вернулось как было, только было уже поздно.
Несколько недель назад НАБУ обнародовало первые материалы большого уголовного дела, в котором обвиняемыми проходят близкие к ОП и Зеленскому бизнесмены и госчиновники, замешанные в мошеннических схемах, в т.ч. оборонной сфере. В этом деле под псевдонимом Али-Баба (по первым буквам имени и отчества Ермака) проходит глава Офиса президента. Пока подозреваемым официально он не стал, но обыски у него дома и на рабочем месте дают понять, что это скорее всего вопрос времени.
Ермак цеплялся за своем место до последнего. Уже когда его имя на все лады склоняли в западной прессе, власти продолжали делать хорошую мину при плохой игре и демонстрировали, что ситуация под контролем.
Уже в разгар скандала глава ОП поехал во главе украинской делегации в Женеву в конце позапрошлой недели, а в минувшее воскресенье, 30 ноября, ожидалось, что в этом же статусе он отправится на переговоры с американцами в США.
Именно Соединенным Штатам приписывают важную роль в отставке Ермака, которым администрация Дональда Трампа была уже давно недовольна. Причем против него были как республиканцы, так и демократы, которые устали от "резкого и назидательного стиля Ермака", пишет британское издание The Telegraph.
Газета отмечает, что глава Офиса президента давно "раздражал" Вашингтон. Там были неприятно удивлены, как плохо прошла встреча Трампа с Зеленским в феврале и возложили за это вину на Ермака.
"Именно глава Офиса посоветовал Зеленскому добиваться той провальной встречи в Овальном кабинете с Трампом, и именно он предложил передать американскому президенту подборку фотографий истощенных военнопленных, из-за которых встреча пошла наперекосяк", - говорится в публикации.
Издание также отмечает, что Вашингтон советовал Киеву уволить Ермака, в т.ч. из-за того, что ему нужен был переводчик с английского, но результата эти настоятельные просьбы не имели.
"Резкий и уклончивый стиль господина Ермака также сделал его глубоко непопулярным среди некоторых союзников Украины в Вашингтоне, нанося ущерб стране в критические моменты переговоров", - отмечет The Economist.
Сам Ермак прокомментировал свое увольнение через письмо, которое он отправил The New York Post. По словам экс-главы ОП, он "отправляется на фронт".
"Меня опорочили, и мое достоинство не было защищено, несмотря на то, что я находился в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблемы Зеленскому. Я еду на фронт. Меня отвратила грязь, направленная против меня, и еще больше - отсутствие поддержки от тех, кто знает правду", - приводит газета цитату Ермака.
Имеет ли он ввиду Зеленского в качестве того, кто "знает правду", но не оказал поддержки, остается неясным.
Уход Ермака "на фронт" породил версию, что никакого реального фронта не служивший ни дня в армии бывший глава ОП не увидит, а все это лишь попытка избежать подозрения в уголовном деле.
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сравнила эту ситуацию с поступком бывшего руководителя налоговой службы Романа Насирова, который будучи обвиняемым в уголовном деле во время суда попытался завербоваться в армию, что позволительно по закону, однако после шумихи в СМИ это решение отменили.
Что будет с переговорами
В Соединенные Штаты в итоге вместо Ермака во главе делегации полетел секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. Хрен редьки не слаще - бывший министр обороны также фигурирует в уголовном деле, в котором отметился Ермак, однако каких-либо обысков у Умерова не было, хотя его и вызывали на допрос в качестве свидетеля.
Некоторые СМИ предположили, что увольнение Ермака и его замена на Умерова говорит о том, что в Киеве готовы к компромиссам по переговорам с Россией, т.к. экс-глава ОП ранее исключал какие-либо уступки по территориям, НАТО и прочим вопросам. Умеров же якобы настроен не столь ультимативно и вроде как выражал согласие идти на уступки во время своего визита в США полторы недели назад.
Представляется, что подобные предположения лишены основы, так как в контексте переговоров вряд ли можно говорить о каком-либо плюрализме мнений в зависимости от того или иного члена украинской делегации. Все они, по крайне мере публично, подчеркивают, что никакого отказа от территорий или курса в НАТО от Киева ждать не стоит.
Минувший четверг, 27 ноября, в США отмечали День благодарения, который был обозначен Трампом как день, когда Украина должна была дать окончательный ответ по тем предложениям, которые содержались в американском мирном плане из 28 пунктов. Позже глава Белого дома смягчил свою позицию и заявил, что урегулирования не привязано к конкретной дате.
Ермак еще будучи главой ОП в позапрошлое воскресенье сумел на переговорах с госсекретарем США Марком Рубио видоизменить этот документ, убрав или изменив в нем ряд пунктов, оставив ключевые расхождения на усмотрение глав государств для их личной встречи, однако Трамп дал понять, что намерен встречаться с Зеленским или Владимиром Путиным только тогда, когда переговоры о завершении конфликта будут уже на финальной стадии.
Важное значение будет иметь встреча в Москве российского руководства и спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа, которая ожидается в первой половине наступившей недели.
"Некоторые представители администрации Трампа полагают, что изменения в мирном соглашении, выработанные по итогам встреч американских и украинских переговорщиков в Женеве, могут привести к тому, что президент России Владимир Путин сразу же его отвергнет", - отмечает газета The New York Times.
В четверг, 27 ноября, Путин выступил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, в ходе которой снова заявил, что вывод ВСУ с ряда территорий - обязательное условие для прекращения боевых действий.
"Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий – вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем", - сказал глава государства.
По его словам, план США из 28 пунктов может стать основой для мирного урегулирования, но он требует тщательного уточнения и обсуждения.
Путин отдельно остановился на легитимности нынешних властей Украины. Он отметил, что с юридической точки зрения подписывать какие-либо документы с их представителями бессмысленно, так как они не провели в положенный по Конституции срок выборы. Для РФ важно международное признание территориальных реалий, чего она и будет добиваться на переговорах с американцами.
Российский президент подчеркнул, что ситуация на фронте для украинской армии складывается таким образом, что ВС РФ будут продолжать идти вперед.
"Из месяца в месяц количество возвращаемых нашими войсками территорий на всех основных направлениях увеличивается", - рассказал Путин.
Таким образом Москва дает понять, что компромиссы - это хорошо, но если переговоры зайдут в тупик, то своих целей она будет добиваться военным путем.
