Украина за неделю. Уход Ермака, будущее переговорного процесса

Прошедшая неделя на Украине ознаменовалась эпохальным событием - в отставку вынужденно ушел всесильный и до этого момента неприкасаемый глава Офиса президента Андрей Ермак. Параллельно с этим продолжился переговорный процесс по урегулированию конфликта, где главным вопросом остается то, согласится ли Киев на ключевые требования Москвы

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/49/1033574932_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_3c181d1bf7ee9023027229a57d28da7f.jpg

Падение ЕрмакаРешение по Ермаку назревало давно. Владимир Зеленский оттягивал неизбежное как мог. После того, как указ об увольнении был в пятницу, 28 ноября, подписан, в телегам-каналах припомнили нелегитимному украинскому президенту его высказывание еще до начала СВО, что вместе с Ермаком он пришел во власть, с ним он оттуда и уйдет.Тогдашнее громкое обещание Зеленского оказалось очередным сотрясением воздуха, Ермак отправляется на задворки исторического процесса без своего босса. Глава правящего на Украине режима и его команда настолько погрязли в происходящем, что добровольно сложить полномочия их может сподвигнуть разве что реальная угроза переехать с Банковой на тюремные нары.Именно так и произошло в случае Ермака. Утром в пятницу к нему пришли с обыском сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а уже к вечеру появились сообщения об его отставке. Медлить, судя по всему, было уже нельзя - за обысками наверняка последовало бы предъявление подозрения, а иметь человека в таком статусе на столь высокой должности, да еще и накануне его вылета во главе делегации на переговоры в США было бы уже недопустимо.Скандальный уход главы Офиса президента стал еще одним ощутимым поражением Зеленского и его окружения в противостоянии с НАБУ, которое они же во многом сами и довели до такой фазы. Еще летом Ермак настолько уверовал в собственный политический гений, что одним ударом решил переподчинить антикоррупционные структуры через ручную СБУ под свой контроль, однако на Западе за такое его по голове не погладили и все быстро вернулось как было, только было уже поздно.Несколько недель назад НАБУ обнародовало первые материалы большого уголовного дела, в котором обвиняемыми проходят близкие к ОП и Зеленскому бизнесмены и госчиновники, замешанные в мошеннических схемах, в т.ч. оборонной сфере. В этом деле под псевдонимом Али-Баба (по первым буквам имени и отчества Ермака) проходит глава Офиса президента. Пока подозреваемым официально он не стал, но обыски у него дома и на рабочем месте дают понять, что это скорее всего вопрос времени.Ермак цеплялся за своем место до последнего. Уже когда его имя на все лады склоняли в западной прессе, власти продолжали делать хорошую мину при плохой игре и демонстрировали, что ситуация под контролем.Уже в разгар скандала глава ОП поехал во главе украинской делегации в Женеву в конце позапрошлой недели, а в минувшее воскресенье, 30 ноября, ожидалось, что в этом же статусе он отправится на переговоры с американцами в США.Именно Соединенным Штатам приписывают важную роль в отставке Ермака, которым администрация Дональда Трампа была уже давно недовольна. Причем против него были как республиканцы, так и демократы, которые устали от "резкого и назидательного стиля Ермака", пишет британское издание The Telegraph.Газета отмечает, что глава Офиса президента давно "раздражал" Вашингтон. Там были неприятно удивлены, как плохо прошла встреча Трампа с Зеленским в феврале и возложили за это вину на Ермака."Именно глава Офиса посоветовал Зеленскому добиваться той провальной встречи в Овальном кабинете с Трампом, и именно он предложил передать американскому президенту подборку фотографий истощенных военнопленных, из-за которых встреча пошла наперекосяк", - говорится в публикации.Издание также отмечает, что Вашингтон советовал Киеву уволить Ермака, в т.ч. из-за того, что ему нужен был переводчик с английского, но результата эти настоятельные просьбы не имели."Резкий и уклончивый стиль господина Ермака также сделал его глубоко непопулярным среди некоторых союзников Украины в Вашингтоне, нанося ущерб стране в критические моменты переговоров", - отмечет The Economist.Сам Ермак прокомментировал свое увольнение через письмо, которое он отправил The New York Post. По словам экс-главы ОП, он "отправляется на фронт"."Меня опорочили, и мое достоинство не было защищено, несмотря на то, что я находился в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблемы Зеленскому. Я еду на фронт. Меня отвратила грязь, направленная против меня, и еще больше - отсутствие поддержки от тех, кто знает правду", - приводит газета цитату Ермака.Имеет ли он ввиду Зеленского в качестве того, кто "знает правду", но не оказал поддержки, остается неясным. Уход Ермака "на фронт" породил версию, что никакого реального фронта не служивший ни дня в армии бывший глава ОП не увидит, а все это лишь попытка избежать подозрения в уголовном деле. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сравнила эту ситуацию с поступком бывшего руководителя налоговой службы Романа Насирова, который будучи обвиняемым в уголовном деле во время суда попытался завербоваться в армию, что позволительно по закону, однако после шумихи в СМИ это решение отменили.Что будет с переговорамиВ Соединенные Штаты в итоге вместо Ермака во главе делегации полетел секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. Хрен редьки не слаще - бывший министр обороны также фигурирует в уголовном деле, в котором отметился Ермак, однако каких-либо обысков у Умерова не было, хотя его и вызывали на допрос в качестве свидетеля.Некоторые СМИ предположили, что увольнение Ермака и его замена на Умерова говорит о том, что в Киеве готовы к компромиссам по переговорам с Россией, т.к. экс-глава ОП ранее исключал какие-либо уступки по территориям, НАТО и прочим вопросам. Умеров же якобы настроен не столь ультимативно и вроде как выражал согласие идти на уступки во время своего визита в США полторы недели назад.Представляется, что подобные предположения лишены основы, так как в контексте переговоров вряд ли можно говорить о каком-либо плюрализме мнений в зависимости от того или иного члена украинской делегации. Все они, по крайне мере публично, подчеркивают, что никакого отказа от территорий или курса в НАТО от Киева ждать не стоит.Минувший четверг, 27 ноября, в США отмечали День благодарения, который был обозначен Трампом как день, когда Украина должна была дать окончательный ответ по тем предложениям, которые содержались в американском мирном плане из 28 пунктов. Позже глава Белого дома смягчил свою позицию и заявил, что урегулирования не привязано к конкретной дате.Ермак еще будучи главой ОП в позапрошлое воскресенье сумел на переговорах с госсекретарем США Марком Рубио видоизменить этот документ, убрав или изменив в нем ряд пунктов, оставив ключевые расхождения на усмотрение глав государств для их личной встречи, однако Трамп дал понять, что намерен встречаться с Зеленским или Владимиром Путиным только тогда, когда переговоры о завершении конфликта будут уже на финальной стадии.Важное значение будет иметь встреча в Москве российского руководства и спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа, которая ожидается в первой половине наступившей недели."Некоторые представители администрации Трампа полагают, что изменения в мирном соглашении, выработанные по итогам встреч американских и украинских переговорщиков в Женеве, могут привести к тому, что президент России Владимир Путин сразу же его отвергнет", - отмечает газета The New York Times.В четверг, 27 ноября, Путин выступил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, в ходе которой снова заявил, что вывод ВСУ с ряда территорий - обязательное условие для прекращения боевых действий.По его словам, план США из 28 пунктов может стать основой для мирного урегулирования, но он требует тщательного уточнения и обсуждения.Путин отдельно остановился на легитимности нынешних властей Украины. Он отметил, что с юридической точки зрения подписывать какие-либо документы с их представителями бессмысленно, так как они не провели в положенный по Конституции срок выборы. Для РФ важно международное признание территориальных реалий, чего она и будет добиваться на переговорах с американцами.Российский президент подчеркнул, что ситуация на фронте для украинской армии складывается таким образом, что ВС РФ будут продолжать идти вперед."Из месяца в месяц количество возвращаемых нашими войсками территорий на всех основных направлениях увеличивается", - рассказал Путин.Таким образом Москва дает понять, что компромиссы - это хорошо, но если переговоры зайдут в тупик, то своих целей она будет добиваться военным путем.Реакция на увольнение Ермака - в материале издания Украина.ру "Национальный праздник" и "обнуление имиджа страны". Что говорят на Украине об отставке Андрея Ермака.

