Армия России успешно продвигается на Красно-Лиманском направлении
На Красно-Лиманском направлении ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ на подступах к Красному Лиману. Об этом 30 ноября сообщает телеграм-канал "Оперативный простор"
Подразделения 25-й армии группировки войск "Запад" в ходе наступления отбили контратаку 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, ликвидировав до 15 боевиков. Часть сил украинской армии в данном районе деморализована и отказывается от выполнения задач.
Тем временем подразделения группировки "Восток" продолжили наступательные действия на Южно-Донецком направлении. Подробнее в материале Группировка "Восток" развивает наступление на трёх направлениях в Донбассе
