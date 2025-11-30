https://ukraina.ru/20251130/armiya-rossii-uspeshno-prodvigaetsya-na-krasno-limanskom-napravlenii--1072418607.html

Армия России успешно продвигается на Красно-Лиманском направлении

На Красно-Лиманском направлении ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ на подступах к Красному Лиману. Об этом 30 ноября сообщает телеграм-канал "Оперативный простор"

Подразделения 25-й армии группировки войск "Запад" в ходе наступления отбили контратаку 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, ликвидировав до 15 боевиков. Часть сил украинской армии в данном районе деморализована и отказывается от выполнения задач.Тем временем подразделения группировки "Восток" продолжили наступательные действия на Южно-Донецком направлении. Подробнее в материале Группировка "Восток" развивает наступление на трёх направлениях в ДонбассеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Мазать лоб зелёнкой": на Зеленского надавят, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 30 ноябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

