"Город разрезан на две части": военный эксперт о тактическом прорыве ВС РФ в Мирнограде - 28.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251128/gorod-razrezan-na-dve-chasti-voennyy-ekspert-o-takticheskom-proryve-vs-rf-v-mirnograde-1072292011.html
"Город разрезан на две части": военный эксперт о тактическом прорыве ВС РФ в Мирнограде
"Город разрезан на две части": военный эксперт о тактическом прорыве ВС РФ в Мирнограде - 28.11.2025 Украина.ру
"Город разрезан на две части": военный эксперт о тактическом прорыве ВС РФ в Мирнограде
Российские штурмовые группы разрезали Мирноград на две части, создав тактический "язык" прорыва. В Покровске же освобожденные районы стали цитаделями для российских операторов дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-11-28T05:30
2025-11-28T05:30
новости
россия
алексей анпилогов
украина.ру
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
наступление вс рф
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042722718_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_956dc809a780b3c028af3ef2a28fab8c.jpg
Комментируя сообщения о ходе боев за Мирноград, эксперт подтвердил успех. "Конечно, в полях никто не прячется. Большая часть опорных пунктов либо связана с промышленной или жилой застройкой... И в случае Мирнограда видно, что город разрезан на две части. Этот язык, который разрезает город, упирается в южную цитадель – квартал высотных зданий в западном микрорайоне", — заявил Анпилогов.Он также объяснил, почему район высоток имеет стратегическое значение. "А высотки – это всегда возможность размещать операторов БПЛА, которые могут контролировать сопредельные территории", — отметил эксперт.Перелом в боях за Покровск (Красноамейск), по его словам, наступил после взятия конкретных районов. "Оборона Покровска пала в тот момент, когда мы заняли микрорайон Шахтерский и промзону на улице Иванова. И теперь мы можем использовать Покровск как цитадель для наших дроноводов, которые уже дотягиваются до Гришино", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О ситуации на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отступают от Волчанска к Белому Колодезю, а ВС России готовят новый прорыв" на сайте Украина.ру.
россия
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042722718_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_572bbe452181e70c2782635af683cd7b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, алексей анпилогов, украина.ру, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, война на украине, дзен сво, украина.ру дзен, новости россии
Новости, Россия, Алексей Анпилогов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск, наступление ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Спецоперация, война на Украине, дзен СВО, Украина.ру Дзен, новости России

"Город разрезан на две части": военный эксперт о тактическом прорыве ВС РФ в Мирнограде

05:30 28.11.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские штурмовые группы разрезали Мирноград на две части, создав тактический "язык" прорыва. В Покровске же освобожденные районы стали цитаделями для российских операторов дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Комментируя сообщения о ходе боев за Мирноград, эксперт подтвердил успех. "Конечно, в полях никто не прячется. Большая часть опорных пунктов либо связана с промышленной или жилой застройкой... И в случае Мирнограда видно, что город разрезан на две части. Этот язык, который разрезает город, упирается в южную цитадель – квартал высотных зданий в западном микрорайоне", — заявил Анпилогов.
Он также объяснил, почему район высоток имеет стратегическое значение. "А высотки – это всегда возможность размещать операторов БПЛА, которые могут контролировать сопредельные территории", — отметил эксперт.
Перелом в боях за Покровск (Красноамейск), по его словам, наступил после взятия конкретных районов.
"Оборона Покровска пала в тот момент, когда мы заняли микрорайон Шахтерский и промзону на улице Иванова. И теперь мы можем использовать Покровск как цитадель для наших дроноводов, которые уже дотягиваются до Гришино", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отступают от Волчанска к Белому Колодезю, а ВС России готовят новый прорыв" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияАлексей АнпилоговУкраина.руВооруженные силы УкраиныПокровск/Красноармейскнаступление ВС РФСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОСпецоперациявойна на Украинедзен СВОУкраина.ру Дзенновости России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска
16:20Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине
16:18"Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?
16:15Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться
16:00Глава СВР в Анкаре обсуждал проблему Украины, Москва изучит присвоение Бельгией денег РФ. Новости к 16.00
16:00Наступление на Запорожском направлении: российские войска создают угрозу окружения Орехова
16:00Киевский "Аристотель" Иннокентий (Гизель) и его "Синопсис"
15:45Бандеровский террор: Как на Украине травят трёхлетних детей за русскую речь
15:28Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии
15:25Отключение интернета помешало защите от БПЛА ВСУ - губернатор Белгородской области
15:24Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
15:03Российские войска в 15 км от Славянска: создан плацдарм для решающего штурма
14:52Российский разработчик научился управлять голубями, как дронами
14:4128 ноября 2025 года, утренний эфир
14:35Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду
14:25Тактический успех под Красным Лиманом и его стратегическое значение
14:19НАБУ готовится объявить подозрение Ермаку — СМИ
14:17Занимательное краснолиниеведение. Во что упираются миротворческие инициативы
14:06Виктор Орбан в Москве: Венгрия готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине
14:00Пропаганда отчаяния: The Economist призывает Запад к "горячей" войне с Россией
Лента новостейМолния