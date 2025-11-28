https://ukraina.ru/20251128/gorod-razrezan-na-dve-chasti-voennyy-ekspert-o-takticheskom-proryve-vs-rf-v-mirnograde-1072292011.html
"Город разрезан на две части": военный эксперт о тактическом прорыве ВС РФ в Мирнограде
Российские штурмовые группы разрезали Мирноград на две части, создав тактический "язык" прорыва. В Покровске же освобожденные районы стали цитаделями для российских операторов дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Комментируя сообщения о ходе боев за Мирноград, эксперт подтвердил успех. "Конечно, в полях никто не прячется. Большая часть опорных пунктов либо связана с промышленной или жилой застройкой... И в случае Мирнограда видно, что город разрезан на две части. Этот язык, который разрезает город, упирается в южную цитадель – квартал высотных зданий в западном микрорайоне", — заявил Анпилогов.Он также объяснил, почему район высоток имеет стратегическое значение. "А высотки – это всегда возможность размещать операторов БПЛА, которые могут контролировать сопредельные территории", — отметил эксперт.Перелом в боях за Покровск (Красноамейск), по его словам, наступил после взятия конкретных районов. "Оборона Покровска пала в тот момент, когда мы заняли микрорайон Шахтерский и промзону на улице Иванова. И теперь мы можем использовать Покровск как цитадель для наших дроноводов, которые уже дотягиваются до Гришино", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О ситуации на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отступают от Волчанска к Белому Колодезю, а ВС России готовят новый прорыв" на сайте Украина.ру.
Комментируя сообщения о ходе боев за Мирноград, эксперт подтвердил успех. "Конечно, в полях никто не прячется. Большая часть опорных пунктов либо связана с промышленной или жилой застройкой... И в случае Мирнограда видно, что город разрезан на две части. Этот язык, который разрезает город, упирается в южную цитадель – квартал высотных зданий в западном микрорайоне", — заявил Анпилогов.
Он также объяснил, почему район высоток имеет стратегическое значение. "А высотки – это всегда возможность размещать операторов БПЛА, которые могут контролировать сопредельные территории", — отметил эксперт.
Перелом в боях за Покровск (Красноамейск), по его словам, наступил после взятия конкретных районов.
"Оборона Покровска пала в тот момент, когда мы заняли микрорайон Шахтерский и промзону на улице Иванова. И теперь мы можем использовать Покровск как цитадель для наших дроноводов, которые уже дотягиваются до Гришино", — подытожил собеседник издания.